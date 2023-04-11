«Больной скорее жив, чем мёртв». Перебинтованный волейболист вытащил клуб в полуфинал

Сегодня прошли третьи и заключительные встречи четвертьфиналов — новосибирский «Локомотив» принимал «Белогорье», питерский «Зенит» — соседей из области «Динамо-ЛО».

«Приём проиграли, а подачу проиграли полностью»

Эти команды и создали главную интригу плей-офф — московское «Динамо» и казанский «Зенит» едва ли испытали проблемы в своей сетке и вышли в полуфинал. И фактором напряжённой борьбы в этой четвёрке стала домашняя площадка. Хорошо на своей территории в первых матчах чувствовали себя новосибирцы и питерцы. Затем встречи в гостях уравняли шансы и перевели игру в решающий — уже третий — матч. Хотя, по мнению волейбольного комментатора Владимира Стецко, он лишь оттягивал итог.

Игрок «Белогорья» Мохамед Аль Хачдади Фото: belogorievolley.ru

«Фавориты не поменялись: кто сильнее играл регулярный сезон, те и будут фаворитами в последних матчах. Что касается пары «Локомотив» — «Белогорье», то она и выглядела самой непредсказуемой, здесь пока преимущество своей площадки работает, а оно будет у «Локомотива» в третьем матче».

В первом сете «Локо» эпизодами вёл +8 и ни разу не уступал в счёте – впрочем, как и на протяжении всего матча. На старте они улетели в отрыв и по эйсам — 5-0, а сложная подача позволяла им организовать выбитый приём и максимально оттянуть от сетки главного по атаке «Белогорья» Мохамеда Аль Хачдади. Вместо 30 очков и 68% реализации в Туле днями ранее марокканец забрал лишь 12 пойнтов, а результативность снизилась до 40%. Эти цифры показала и команда в целом, когда соперники регулярно набирали в среднем 60% в атаке. К тому же блок новосибирцев часто смягчал выпады того же Аль Хачдади и Павла Тетюхина, а компенсировать недосказанность в атаке не получилось ни на блоке, ни на подаче — парни сделали всего четыре эйса. Что подтвердил старший тренер «Белогорья» Сергей Брусенцов.

Дмитрий Лызик Фото: lokovolley.com

«Приём проиграли, подачу проиграли полностью. Вот и всё. Если бы немного отпринимались, другой бы результат был — упорнее игра была. В чём причины? Домашняя площадка, поэтому и считается, что дома играть легче. Плюс зрители, эмоции. Ничего необычного нет. Это у нас дома нет пока в этом году. Мы везде как на выезде».

Ещё один возможный фактор безвольной игры – акклиматизация. В условиях плей-офф, когда перерывы между матчами едва три дня, это ощущается сильнее.

Не мешали новосибирцам и собственные ошибки. Если десятку невынужденных в первой партии они настреляли в атаке, то столько же во второй отдали на подаче. Соперники же ответили лишь шестью неточностями. Но блок, позитивный приём нивелировали и совсем сделали незаметным этот перевес.

«Сделали самое правильное — ответили игрой. Не словами. Отреагировали на проигрыш лучшим способом. Это была чуть ли не самая ровная игра сезона без каких-либо перепадов. Ребята заслужили попасть в четвёрку», — сказал после матча главный тренер «Локомотива» Пламен Константинов.

«Больной скорее жив, чем мёртв»

Другой четвертьфинал настраивал болельщиков на не менее драматичный сюжет. Ведь каждый сезон «Зенит» теряет ведущих игроков из-за травм, что напрямую влияет на результат. Бóльшую часть этого года в лазарете просидел Виктор Полетаев, выпадал из состава и Егор Клюка. В прошлом матче в Сосновом Бору пополнил список и Дмитрий Ковалёв. В концовке третьего сета матча с «Динамо-ЛО» во время блока связующий схватился за кисть – мяч после атаки соперника на тройном блоке попал ему в безымянный палец левой руки. Он выбыл до конца сезона, а первый на замену Игорь Кобзарь только недавно сломал палец и по сути восстанавливается, изредка навещая площадку. Так что травма первого номера связки и делала перспективы питерского «Зенита» туманными.

И всё-таки Кобзарь почти отыграл полноценные три сета. И стал, конечно, главным героем матча. Достаточно посмотреть на фото — так он и отыграл: перебинтованный. «На кураже, с удовольствием, давно уже не играл», — произнёс Игорь сразу после матча. Травму он мог усугубить в любую минуту, например, неудачным касанием на блоке или неловким пасом.

Игорь Кобзарь на флеш-интервью после матча Фото: vczenit-spb.ru

Так что неподалёку в сменщиках был совсем молодой Кирилл Чекмизов. Связка молодёжки ростом 206 см отметился на первом же мяче. Правда, не точным пасом, а атакой на сетке по переходящему мячу — на высоте вколотил в пустой угол. Чем порадовал даже партнёров — на улыбке питерцы доиграли и все три сета, не дав и шанса сопернику войти в игру: 3:0 (25:21, 25:13, 25:18).

«Слухи о том, что мы уже умерли, преувеличены. Больной скорее жив, чем мёртв. Поэтому не буду никого выделять. Поняли, что, как и с «Уфой», стоим спиной к стене. И дальше отступать некуда. Через день едем в Москву», — сказал тренер «Зенита» Виктор Сидельников.

После заключительных матчей четвертьфиналов определены полуфиналисты: во всех раундах плей-офф пары формируются по рейтингу команд в регулярном чемпионате: самый высокий номер посева встречается с самым низким. Таким образом, «Зенит-Казань» в полуфинале поборется с «Локомотивом», а «Динамо» – с петербургским «Зенитом».

Полуфиналы стартуют 15–18 апреля на площадках команд, занявших более высокое место в регулярном чемпионате. Третьи и четвёртые матчи пройдут в период с 21 по 24 апреля. В случае необходимости пятые матчи состоятся 27 апреля.