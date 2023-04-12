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Матч за звание чемпиона мира по шахматам 2023, Ян Непомнящий — Дин Лижэнь, онлайн-трансляция 3-й партии, 12 апреля 2023

Матч за звание чемпиона мира по шахматам — 2023. Непомнящий сегодня добьёт китайца? LIVE
Татьяна Постникова Андрей Шитихин
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Ян Непомнящий, ЧМ по шахматам — 2023
Аудио-версия:
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Российский претендент после победы во второй партии может чувствовать себя максимально уверенно.

Начало третьей партии матча за звание чемпиона мира — в 12:00 мск.

В среду, 12 апреля, в Астане (Казахстан) продолжится матч за звание чемпиона мира по шахматам — 2023, в котором сошлись россиянин Ян Непомнящий и китаец Дин Лижэнь. В третьей партии Ян сыграет белыми фигурами.

Уже во второй партии матча, которая проходила в понедельник, зрители увидели первый результативный исход. Ян, игравший чёрными, жёстко наказал Дина, избравшего нестандартный дебют, за череду ошибок и повёл в счёте. Китаец на старте матча явно имеет серьёзные психологические трудности.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию третьей партии чемпионского матча Непомнящий — Лижэнь и расскажет обо всём самом интересном, что происходит на доске и за её пределами. Оставайтесь с нами!

Расписание матча за звание чемпиона мира по шахматам - 2023
Live Татьяна Постникова

Ян Непомнящий тоже поделился своими эмоциями по итогам второй партии.

После того как я сыграл f5, стало ясно, что у чёрных всё очень приятно. После этого позиция уже говорила сама за себя, я просто развивал фигуры к центру, и этого было достаточно для победы. Я провёл 13 партий в матчах за звание чемпиона мира и наконец-то победил. Кто уже поздравил? Родители, некоторые друзья, но вообще сейчас я стараюсь быть не очень активным в соцсетях, стараюсь сосредоточиться на матче.
09:55 Татьяна Постникова

Вот так охарактеризовал свою игру во второй партии Дин Лижень.

Проиграть так, как я — это ужасно. Я не понимал, что происходит. После f5 позиция стала очень тяжёлой для меня. Потом последовал Кc6, и я понял, что упустил эту игру. Ход h3, который я сделал в дебюте, — довольно редкий. Это была идея моих секундантов. Я знаю много способов, как его использовать, что делать дальше. Но сегодняшняя игра — это просто катастрофа.
09:54 Татьяна Постникова

По вашему мнению, как завершится матч за титул чемпиона мира?

09:47 Татьяна Постникова

Насколько значима оказалась та победа Яна? Читайте об этом в нашем материале.

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Кстати, победа Яна во второй партии за 30 ходов стала самой быстрой за последние десять лет. А кто обыгрывал своих соперников ещё быстрее?

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09:09 Татьяна Постникова

Пока есть время до старта третьей партии, предлагаем освежить воспоминания о первых двух. В первой встрече Дину удалось вырвать ничью, во второй — буквально за 30 ходов Ян обыграл китайского гроссмейстера. Как это было — читайте в разборах Дмитрия Кряквина.

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После двух встреч счёт в матче 1,5 на 0,5 в пользу Яна Непомнящего. Первая партия завершилась ничьёй, вторую россиянин выиграл.

09:02 Татьяна Постникова

Доброе утро, дорогие друзья! Снова начинаем день с прекрасных шахмат. Сегодня пройдёт третья партия матча за звание чемпиона мира. Начало в 12.00 по Москве.

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