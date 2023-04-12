Российский претендент после победы во второй партии может чувствовать себя максимально уверенно.

Матч за звание чемпиона мира по шахматам — 2023. Непомнящий сегодня добьёт китайца? LIVE

Начало третьей партии матча за звание чемпиона мира — в 12:00 мск.

В среду, 12 апреля, в Астане (Казахстан) продолжится матч за звание чемпиона мира по шахматам — 2023, в котором сошлись россиянин Ян Непомнящий и китаец Дин Лижэнь. В третьей партии Ян сыграет белыми фигурами.

Уже во второй партии матча, которая проходила в понедельник, зрители увидели первый результативный исход. Ян, игравший чёрными, жёстко наказал Дина, избравшего нестандартный дебют, за череду ошибок и повёл в счёте. Китаец на старте матча явно имеет серьёзные психологические трудности.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию третьей партии чемпионского матча Непомнящий — Лижэнь и расскажет обо всём самом интересном, что происходит на доске и за её пределами. Оставайтесь с нами!