Звёздный легионер едет в Россию. Волейболист променял топ-клуб Польши на середняк лиги

В 17 лет он перебрался в Словению

Два года доигровщик играл за «Любляну». «Сегодня в Сербии гораздо больше ресурсов для волейбола, чем когда я был молод, — у игроков больше возможностей. Но если кто-то силён, он прорвётся и уйдёт за границу».