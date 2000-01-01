Звёздный легионер едет в Россию. Волейболист променял топ-клуб Польши на середняк лиги

Урош Ковачевич впервые сыграет в Суперлиге
Звезда сборной Сербии перебирается в «Урал» из польской «Заверце». Удивителен трансфер тем, что российский клуб стал 10-м в сезоне-2022/2023, а польский — бьётся за золото.
Причины
По данным польского издания Interia, одной из причин перехода является более высокий доход в России: за сезон в Польше Ковачевич получил около € 250–300 тыс., в «Урале» вознаграждение может быть гораздо выше.
Детство и карьера
Урош пришёл в волейбол из-за отца, дяди и брата — в семье играли все. Так что начал карьеру в сербской «Рыбнице», где задержался на семь лет.
Волейбол в период югославского конфликта
«Когда срабатывала сигнализация, мы спускались в подвал, что было для меня довольно забавно. Там мы играли в карты, шахматы, баскетбол, пели; взрослые иногда пили ракию. У меня было прекрасное детство, я бы ничего в нём не изменил».
В 17 лет он перебрался в Словению
Два года доигровщик играл за «Любляну». «Сегодня в Сербии гораздо больше ресурсов для волейбола, чем когда я был молод, — у игроков больше возможностей. Но если кто-то силён, он прорвётся и уйдёт за границу».
С 2012-го по 2020-й играл в Италии
После сменил три итальянских клуба, а также побывал в китайском «Пекине». Параллельно в составе сборной Сербии дважды побеждал на чемпионатах Европы (2011, 2019) и становился победителем Мировой лиги в 2016-м.
Польша
29-летний волейболист с 2021 года защищает цвета польского клуба. В прошлом сезоне он помог «Заверце» взять бронзу. В нынешнем — команда стала второй в регулярке, а за выход в полуфинал ведёт борьбу с «Ольштыном» — 2-0 в серии.
Семья
В Польше у доигровщика родилась дочь. «Это было лучшее чувство на свете. Ничто не сравнится с этим. Когда держишь ребёнка на руках, все медали и кубки уходят в сторону», — рассказывал он в интервью.
В «Урале» Ковачевич заменит иранского легионера Амира Хоссейна Эсфандияра.
Любовь к России
В симпатиях к российской лиге серб признавался не раз. Так, он включил наш чемпионат в один ряд с сильнейшими — польской и итальянской лигами.
Добрый парень
В волейболе его знают как не только результативного игрока, но и доброго парня. Урош помог незнакомке, которая подвернула лодыжку рядом с отелем на горнолыжном курорте в Копаонике. Девушка поблагодарила его в письме в редакцию Sport.pl.
О целях
Главная цель Уроша — отобраться на ОИ в Париже. Последние восемь лет Сербия там не участвовала. Выходить на пик, видимо, он планирует на площадках России, где часто будет видеть партнёров: тот же Марко Ивович продлил контракт с «Динамо-ЛО».
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