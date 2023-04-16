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Матч за звание чемпиона мира по шахматам — 2023: Непомнящий выронил фигуру и проиграл

«Худшая партия в жизни». Ян Непомнящий выронил фигуру и потерпел жёсткое поражение
Андрей Шитихин
Ян Непомнящий выронил фигуру
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Шахматисты считают, что ронять короля — плохая примета. Но к пешкам это, похоже, тоже относится.

В шахматах считается плохой приметой случайно уронить своего короля. Россиянин Ян Непомнящий в самом начале шестой партии чемпионского матча с китайцем Дин Лижэнем в Астане выронил пешку. Не король, конечно. Но примета сработала. Непомнящий проиграл партию, которая может оказаться решающей во всём матче.

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Случайное падение пешки произошло на втором ходу. В шахматах, если один из игроков роняет одну или несколько фигур во время своего хода, он обязан восстановить расстановку на доске за счёт своего времени и всё же сделать ход. Ян выронил чёрную пешку, тут же поднял её и поставил.

Случайное падение пешки произошло на втором ходу

Случайное падение пешки произошло на втором ходу

Фото: FIDE

Казалось бы, не король, ничего страшного. Но Ян проиграл партию, несмотря на то что Дин Лижэнь, владевший инициативой, дважды давал россиянину возможность уравнять шансы в партии. Нужно было найти те правильные ходы. Непомнящий не смог этого сделать. На пресс-конференции он отказался отвечать на часть вопросов, попросив журналистов задать те же вопросы в другой день. Но в комментариях о своей игре был предельно откровенен.

«Полагаю, что я сыграл худшую партию в жизни. Практически каждый ход был плохим, даже когда у меня был второй шанс в этой ужасной позиции, которая могла стать равной, если бы я играл иначе. Плохой день. Вся моя игра состояла из неточностей», — сказал россиянин на пресс-конференции.

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Состояние Непомнящего можно понять. Он не разобрался в сложной позиции, потерпел поражение тогда, когда стратегически ничья резко увеличивала его шансы на итоговую победу. Но впереди ещё восемь партий. С учётом того, что из шести проведённых четыре партии завершились результативно, можно ожидать чего угодно.

Что касается упавшей фигуры, то обычно такие вещи происходят в цейтноте, когда игроки вынуждены ходить очень быстро. Или просто в блице, армагеддоне. Одним из ярких примеров того, как у гроссмейстеров не выдерживают нервы, стала партия между Ириной Круш (нынешним комментатором чемпионского матча в Астане) и Анной Затонских на чемпионате США в марте 2019 года.

Круш проиграла, просрочив время.

В матче Непомнящий – Дин Лижэнь до такого пока не дошло.

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