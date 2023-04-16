Непомнящий не справился с домашней заготовкой Лижэня, и счёт в матче вновь сравнялся — 3:3.

Ян и Дин лупят друг друга, как боксёры. Российский шахматист снова пропустил сильный удар

После шестой партии становится ясно: матч за звание чемпиона мира по шахматам – 2023, в котором сошлись Ян Непомнящий и Дин Лижэнь, всё больше напоминает «манильскую мясорубку» с Мохаммедом Али и Джо Фрейзером. Боксёры тогда нанесли друг по другу огромное количество ударов и к концу кровавого и зрелищного противостояния просто обессилели. Раундов тогда, кстати, пока судьи не остановили бой, случилось 14 – как и партий в Астане.

К настоящему моменту сыграно шесть партий – из них результативных целых четыре, что просто невиданно для современных шахмат! Соперники и не думают останавливаться, продолжая наступать друг на друга белым цветом.

На этот раз в нокдауне оказался Непомнящий, счёт снова равный, а мы можем лишь гадать – кто же на финише этого триллера окажется ослепшим на один глаз Фрейзером, а кто – окровавленным, но ещё сохраняющим силы Али.

Дин Лижэнь (Китай) — Ян Непомнящий (Россия)

Матч за звание чемпиона мира по шахматам. 6-я партия

1.d4 Кf6 2.Кf3 d5 3.Сf4

Новый «креативный» сюрприз от Дин Лижэня – вроде бы уже миновавшая пик своей популярности в элите Лондонская система.

3…c5 4.e3 Кc6 5.Кbd2 c:d4 6.e:d4 Сf5

Одна из самых популярных реакций за чёрных: получается как бы карлсбадская система ферзевого гамбита с переменой цвета.

7.c3 e6 8.Сb5 Сd6 9.С:d6 Ф:d6 10.0–0 0–0 11.Лe1

Эту схему за белых очень часто в блицах по Интернету применяет участник матча на первенство мира 1996 года Гата Камский. Во всемирной паутине Гате здесь часто сопутствует успех. А Ян оказался совершенно не готов к этому варианту.

11…h6

Одна из идей белых – наступать после 11...a6 12.С:c6 Ф:c6 13.Кe5 Фc7 14.g4 (14.a4 a5 15.g4 Сg6 16.h4 Камский – Матлаков, 2023) 14… Сg6 15.Лe3, поэтому россиянин сначала уводит коня с с6.

12.Кe5 Кe7 13.a4

Расстановка белых не без яда, но уже через несколько ходов Дин получил значительный перевес. Неужели засекреченная тренерская группа Непомнящего совсем не изучала Лондонский вариант к противостоянию?

13…a6

Мягче 13… Фb6 или 13… Фc7 14.a5 Кc8, с переходом коня на d6 без ослаблений.

14.Сf1 Кd7?!

Вновь стоило предпочесть 14… Фb6.

15.К:d7 Ф:d7 16.a5!

Неприятный сюрприз: обычно опытные гроссмейстеры ловят так с заходом коня на с5 новичков, но китайцу повезло заарканить в свои сети куда более крупную добычу. Впрочем, здесь Непомнящий начал биться изо всех сил, однако начальная фора Лижэня оказалась слишком большой…

16…Фc7 17.Фf3 Лfc8 18.Лa3

Подготавливая перевод коня с последующим b4.

18…Сg6

На 18… Кc6 теперь есть 19.b4.

19.Кb3 Кc6 20.Фg3 Фe7

Машина предлагает просто стоять20… Сf5, но это не в духе Яна, который ищет контригру.

21.h4 Лe8 22.Кc5 e5?

Объективно проигрывающий ход, но здесь у чёрных появляются встречные шансы, и в итоге Непомнящий в какой-то момент мог спастись!

23.Лb3

Чётче 23.b4! e4 24.f3 – здесь чёрным совсем тяжело.

23… К:a5 24.Л:e5 Фf6 25.Лa3 Кc4 26.С:c4 d:c4

Чёрные немного ожили, и белым следует действовать чётко. Но занятно, что вновь на доске «казахская» доминация их любимого коня над слоном. Интересно, а что было бы, если бы играли в Индии?

27.h5

Альтернатива 27.К:b7 Л:e5 28.d:e5 (28.Ф:e5 Фb6) 28… Фb6, но и тут у чёрных есть встречные возможности.

27… Сc2

Плохой симптом, что российский гроссмейстер прошёл мимо возможности 27… Л:e5 28.d:e5 Фd8 29.Фf3 (29.h:g6 Фd1+ 30.Крh2 Фh5+, и нельзя 31.Фh3? Ф:e5+) 29… Сc2 – белым не так просто действовать.

28.К:b7 Фb6 29.Кd6 Л:e5 30.Ф:e5

Менее интересно 30.d:e5 Ф:b2 31.Лa5 Фb6. Дин же рассчитывает добраться до пункта g7.

30… Ф:b2 31.Лa5 Крh7 32.Лc5?

Просчёт в наступающем цейтноте. Правда, чёрным не так просто обнаружить спасающий вариант. 32.Фe1 сохраняло большое преимущество за белыми.

32… Фc1+?

В варианте 32… Ф:c3! 33.К:f7 Сd3 34.Лc7 Фc1+ 35.Крh2 находилось изумительное 35…Лe8!!! 36.Фg3 (36.Ф:e8 Фf4+ с вечным шахом) 36… Лe1, и о чудо! – белые не матуют! Упустив эту реплику, дальше Непомнящий уже оказался в безвыходной ситуации.

33.Крh2 f6 34.Фg3 a5 35.К:c4 a4

Чёрные делают ставку на отдалённую проходную, однако она не успевает добежать до поля превращения.

36.Кe3 Сb1

При 36… Крh8 37.Лc7 Лg8 38.Лa7 белые тормозят проходную.

37.Лc7 Лg8 38.Кd5 Крh8 39.Лa7 a3 40.Кe7 Лf8 41.d5

Выигрывало и 41.Лb7 a2 42.Лb8, а 41.Фc7 Крh7 42.Кg6 Лg8 – преждевременно, для решающей комбинации надо взять под контроль поле e6.

41...a2

Остаётся один шаг, но чёрные просто не успевают его сделать.

42.Фc7 Крh7

Ведёт к мату 42… Фg5 43.Кg6+.

43.Кg6 Лg8 (43… С:g6 44.Ф:g7#) 44.Фf7!

Грозит удар на g8 c последующим Ла8-f8, поэтому чёрные сдались.

Впереди выходной, в который соперники должны набраться сил и подготовиться наносить друг другу новые хуки и апперкоты – продолжение такого матча вряд ли будет мирным. И кто окажется победителем, предсказать невозможно.