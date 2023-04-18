Непомнящий и Дин сыграли уже четыре результативные партии. Будет ли пятая?

Матч за звание чемпиона мира по шахматам — 2023. Ян играет белыми. Время побеждать? LIVE

Седьмая партия матча за звание чемпиона мира начнётся в 12:00 мск.

Во вторник, 18 апреля, в Астане (Казахстан) продолжится матч за звание чемпиона мира по шахматам, в котором сошлись россиянин Ян Непомнящий и китаец Дин Лижэнь. После шести партий счёт равный — 3:3.

Текущий матч поражает своей результативностью. Из первых шести партий вничью завершились лишь две — удивительное дело для последних битв за корону! Непомнящий дважды выходил вперёд, но Лижэнь оба раза сравнивал счёт. В седьмой партии атаковать белыми фигурами будет уже россиянин.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию седьмой партии матча за звание чемпиона мира. Мы расскажем вам обо всём самом интересном, что происходит на доске и за её пределами. Оставайтесь с нами!