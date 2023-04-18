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Матч за звание чемпиона мира по шахматам 2023, Ян Непомнящий — Дин Лижэнь, онлайн-трансляция 7-й партии, 18 апреля 2023

Матч за звание чемпиона мира по шахматам — 2023. Ян играет белыми. Время побеждать? LIVE
Татьяна Постникова Андрей Шитихин
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Ян Непомнящий, матч за звание чемпиона мира
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Непомнящий и Дин сыграли уже четыре результативные партии. Будет ли пятая?

Седьмая партия матча за звание чемпиона мира начнётся в 12:00 мск.

Во вторник, 18 апреля, в Астане (Казахстан) продолжится матч за звание чемпиона мира по шахматам, в котором сошлись россиянин Ян Непомнящий и китаец Дин Лижэнь. После шести партий счёт равный — 3:3.

Текущий матч поражает своей результативностью. Из первых шести партий вничью завершились лишь две — удивительное дело для последних битв за корону! Непомнящий дважды выходил вперёд, но Лижэнь оба раза сравнивал счёт. В седьмой партии атаковать белыми фигурами будет уже россиянин.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию седьмой партии матча за звание чемпиона мира. Мы расскажем вам обо всём самом интересном, что происходит на доске и за её пределами. Оставайтесь с нами!

Расписание матча за звание чемпиона мира по шахматам - 2023
Live Татьяна Постникова

Вчера во время партии произошёл интересный инцидент — во время второго хода Ян уронил чёрную пешку. Это не частая история для классических шахмат.

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В титульном матче после шести партий установился равный счёт — 3:3. Первая и третья партии завершились вничью, вторую и пятую выиграл Ян Непомнящий, а четвёртую и шестую — Дин Лижэнь. Это лучшая результативность в шахматах за последние 40 лет!

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