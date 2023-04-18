Матч за звание чемпиона мира по шахматам — 2023. Ян играет белыми. Время побеждать? LIVE

Седьмая партия матча за звание чемпиона мира начнётся в 12:00 мск.
Во вторник, 18 апреля, в Астане (Казахстан) продолжится матч за звание чемпиона мира по шахматам, в котором сошлись россиянин Ян Непомнящий и китаец Дин Лижэнь. После шести партий счёт равный — 3:3.
Текущий матч поражает своей результативностью. Из первых шести партий вничью завершились лишь две — удивительное дело для последних битв за корону! Непомнящий дважды выходил вперёд, но Лижэнь оба раза сравнивал счёт. В седьмой партии атаковать белыми фигурами будет уже россиянин.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию седьмой партии матча за звание чемпиона мира. Мы расскажем вам обо всём самом интересном, что происходит на доске и за её пределами. Оставайтесь с нами!
Вчера во время партии произошёл интересный инцидент — во время второго хода Ян уронил чёрную пешку. Это не частая история для классических шахмат.
Последняя партия закончилась поражением Яна Непомнящего. Что стало причиной неудачи россиянина, разбирался Дмитрий Кряквин.
В титульном матче после шести партий установился равный счёт — 3:3. Первая и третья партии завершились вничью, вторую и пятую выиграл Ян Непомнящий, а четвёртую и шестую — Дин Лижэнь. Это лучшая результативность в шахматах за последние 40 лет!
Доброе утро, дорогие друзья! Начинаем прекрасное утро вторника с шахмат. Сегодня в Астане пройдёт седьмая партия матча за титул чемпиона мира. Старт как обычно в 12.00 по Москве.
- 18 апреля 2023
-
09:05
-
09:00
-
00:14
-
00:00
- 17 апреля 2023
-
23:00
-
22:29
-
22:22
-
22:15
-
22:12
-
21:45
-
21:44
-
20:47
-
20:34
-
20:13
-
20:09
-
20:04
-
19:57
-
19:28
-
18:51
-
17:59
-
17:51
-
17:33
-
17:08
-
16:49
-
16:31
-
16:18
-
16:03
-
15:21
-
14:36
-
13:50
-
13:34
-
13:25
-
13:19
-
12:30
-
12:11