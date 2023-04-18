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Протестующий сорвал проведение чемпионата мира по снукеру – 2023: залез на стол и засыпал всё вокруг краской

«Я никогда не видел подобного. Это страшно». Протестующий сорвал чемпионат мира по снукеру
Михаил Чесалин
Протестующий сорвал проведение чемпионата мира
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Мужчина залез прямо на бильярдный стол и засыпал всё вокруг краской. Экоактивиста спустила охрана, но матчи пришлось приостановить.

В понедельник, 17 апреля, на чемпионате мира по снукеру произошёл странный инцидент. Прямо во время одного из матчей из зрительного зала выскочил человек, залез на стол и рассыпал вокруг то ли апельсиновый порошок, то ли краску холи оранжевого цвета. Матчи ЧМ-2023 пришлось приостановить.

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«Я никогда раньше не видел такого на турнирах по снукеру. Это впервые. Это страшно. Просто надеюсь, что сукно можно восстановить после такого. Это застало нас всех врасплох», – отреагировал на инцидент семикратный чемпион мира Стивен Хендри, работающий комментатором на чемпионате мира.

Хулиган оказался протестующим или, как сейчас говорят, экоактивистом. Парень, устроивший дикую акцию, был в майке с надписью Just Stop Oil – названием организации, проводящей подобные странные акции.

Организация подтвердила причастность к инциденту: «Около 19:20 двое сторонников Just Stop Oil сорвали чемпионат мира по снукеру в театре «Крусибл» в Шеффилде, прервав игру. Пара покрасила столы оранжевой порошковой краской, прежде чем их убрала охрана и арестовала. Они требуют, чтобы правительство немедленно остановило все новые британские проекты по использованию ископаемого топлива, и призывают британские спортивные учреждения вступить в гражданское сопротивление политике правительства».

Протестующий сорвал проведение чемпионата мира

Протестующий сорвал проведение чемпионата мира

Фото: Mike Egerton/Getty Images

Хулиганов действительно было двое. На стол второго матча, который проходил в том же зале, за перегородкой, пыталась залезть девушка, но её скрутил арбитр Оливье Мартель. Марк Аллен и Фан Чжэнъи в итоге отделались лёгким испугом: протестующая не успела даже испортить позицию шаров на доске. Этот матч, правда, тоже пришлось остановить, но Марк Аллен после паузы сумел продлить серию и довёл её до 126 очков, а потом выиграл и матч – 10:5.

А вот Роберту Милкинсу и Джо Перри, игравшим за первым столом, вернуться к игре так и не удалось. Хулиган не просто разрушил позицию шаров, но и полностью испортил стол. Организаторы попытались отчистить его от рассыпанного порошка, однако в итоге приняли решение перестелить сукно.

Протестующий сорвал проведение чемпионата мира

Протестующий сорвал проведение чемпионата мира

Фото: Mike Egerton/Getty Images

В итоге противостояние Милкинса и Перри было остановлено. Матч будет продолжен во вторник, 18 апреля, в вечерней сессии.

А организаторам чемпионата мира, видимо, нужно усилить охрану.

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Теги Другие Снукер •••

Заглавное фото: Mike Egerton/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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