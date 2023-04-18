«Я никогда не видел подобного. Это страшно». Протестующий сорвал чемпионат мира по снукеру

В понедельник, 17 апреля, на чемпионате мира по снукеру произошёл странный инцидент. Прямо во время одного из матчей из зрительного зала выскочил человек, залез на стол и рассыпал вокруг то ли апельсиновый порошок, то ли краску холи оранжевого цвета. Матчи ЧМ-2023 пришлось приостановить.
«Я никогда раньше не видел такого на турнирах по снукеру. Это впервые. Это страшно. Просто надеюсь, что сукно можно восстановить после такого. Это застало нас всех врасплох», – отреагировал на инцидент семикратный чемпион мира Стивен Хендри, работающий комментатором на чемпионате мира.
Хулиган оказался протестующим или, как сейчас говорят, экоактивистом. Парень, устроивший дикую акцию, был в майке с надписью Just Stop Oil – названием организации, проводящей подобные странные акции.
Организация подтвердила причастность к инциденту: «Около 19:20 двое сторонников Just Stop Oil сорвали чемпионат мира по снукеру в театре «Крусибл» в Шеффилде, прервав игру. Пара покрасила столы оранжевой порошковой краской, прежде чем их убрала охрана и арестовала. Они требуют, чтобы правительство немедленно остановило все новые британские проекты по использованию ископаемого топлива, и призывают британские спортивные учреждения вступить в гражданское сопротивление политике правительства».
Протестующий сорвал проведение чемпионата мира
Фото: Mike Egerton/Getty Images
Хулиганов действительно было двое. На стол второго матча, который проходил в том же зале, за перегородкой, пыталась залезть девушка, но её скрутил арбитр Оливье Мартель. Марк Аллен и Фан Чжэнъи в итоге отделались лёгким испугом: протестующая не успела даже испортить позицию шаров на доске. Этот матч, правда, тоже пришлось остановить, но Марк Аллен после паузы сумел продлить серию и довёл её до 126 очков, а потом выиграл и матч – 10:5.
А вот Роберту Милкинсу и Джо Перри, игравшим за первым столом, вернуться к игре так и не удалось. Хулиган не просто разрушил позицию шаров, но и полностью испортил стол. Организаторы попытались отчистить его от рассыпанного порошка, однако в итоге приняли решение перестелить сукно.
Протестующий сорвал проведение чемпионата мира
Фото: Mike Egerton/Getty Images
В итоге противостояние Милкинса и Перри было остановлено. Матч будет продолжен во вторник, 18 апреля, в вечерней сессии.
А организаторам чемпионата мира, видимо, нужно усилить охрану.
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