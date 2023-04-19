«Отказаться от российского паспорта было бы некрасиво». Интервью с гимнасткой Полстяной

В конце лета 2022 года мир художественной гимнастики был потрясён скандалом. Лидеру сборной Латвии, девушке с российскими корнями Елизавете Полстяной де-факто запретили выступать за национальную команду.

Вопрос был поставлен ребром: изгнание из сборной или отказ от российского паспорта. Девушка приняла решение сохранить гражданство России, лишилась права поехать на чемпионат мира и мечты об Олимпиаде и завершила карьеру.

«Чемпионат» расспросил Елизавету, почему она приняла такое решение.

«Без шанса выступить на Олимпиаде моя карьера теряла смысл»

– Елизавета, вы отпустили ситуацию, которая произошла с вами в конце лета прошлого года?

– Наверное, отпустила. Пережила всё это и поняла, что сделала правильный выбор, потому что я сейчас дома, с семьёй, в своей стране.

А что касается карьеры, то мне её не хватает. Я очень скучаю по выступлениям и тренировкам, потому что не планировала заканчивать с профессиональным спортом так быстро. Наверное, это ощущение будет ещё долго меня преследовать. Но я уже перешагнула через всё это и теперь начинаю новую жизнь.

– Правильно ли я понимаю, что главной причиной завершения карьеры стало осознание, что вы не сможете выступить на Олимпиаде?

– Да, моей основной целью было попадание на Игры в Париж. А мне выставили условие: если я не отказываюсь от российского гражданства, то теряю право отбираться на Олимпиаду. А без этого моя спортивная карьера теряла смысл.

– Не было ли варианта уехать куда-то в третью страну?

– Был вариант. После чемпионата мира появилось предложение. На меня вышли представители страны, сказали, что у них не так сложно получить гражданство. Но в нашем виде спорта существует карантин – два или три года. Мне это не подходило, потому что я, опять же, не могла отобраться на Олимпиаду. А загадывать на Лос-Анджелес-2028… Не в художественной гимнастике.

– Можете ли вы сказать, что это была за страна?

– Не знаю, хотели бы люди, которые мне предлагали этот вариант, чтобы я о нём рассказывала, поэтому просто скажу, что это азиатская страна (улыбается).

– Наверное, постсоветское пространство?

– Да, вы угадали (улыбается).

Елизавета Полстяная Фото: РИА Новости

«Отношение со стороны латвийской федерации меня убило»

– В тот непростой момент в конце лета с кем вы общались? Кто вас поддерживал? Кто помогал принять сложное решение?

– На самом деле, я была готова ко всей этой ситуации, потому что она развивалась давно, ещё с мая. Так что для себя давно всё решила, но надеялась, что до обострения не дойдёт. А когда дошло, сразу сказала, что моё решение не изменилось. Я принимала его вместе с семьёй – близкие меня поддержали. Где-то через две недели после этого выложила свой пост на эту тему, просто чтобы объяснить всем, почему меня не будет на чемпионате мира, потому что многие начали беспокоиться. Честно, не ожидала, что будет такой отклик. Мне было очень-очень приятно. Жёсткое отношение со стороны латвийской федерации меня в тот момент просто убило – было очень тяжело. И поддержка для меня очень важна. Написали Дина и Ариша Аверины, Лала Крамаренко, Катя Селезнёва – это из сборной России, многие девочки из других стран писали. Очень приятно было.

– За помощью к Ирине Александровне Винер не обращались?

– Ирина Александровна знала об этой ситуации, но мы к ней не обращались, потому что мне никто не мог помочь. Так что разговора такого не было.

Кто-то мне передал, не помню уже, было это публичное заявление или нет, что Ирина Александровна сказала, мол, если Полстяная захочет продолжить карьеру в России, то мы поможем. Вот что-то такое было.

– Почему не продолжили в России?

– В России уже другие правила, они сильно отличаются от правил FIG. Нужно было потратить немало времени, чтобы перестроиться. Ну и, опять же, к большому сожалению, наши спортсменки тоже никуда не выезжают. Так что мне было бы очень сложно исполнить свою олимпийскую мечту.

«Отказаться от российского паспорта было бы некрасиво»

– Елизавета, а почему вы приняли решение завершить карьеру, но оставить себе российский паспорт? Некоторые спортсмены в наше время, наоборот, ищут возможность сменить гражданство, чтобы выступать.

– Меня так воспитали. Да, я родилась в Латвии, но выросла в России. Свой путь в спорте начала здесь, и всё, что показывала на международной арене, – это работа российских тренеров. Здесь живёт моя семья, здесь мои друзья.

Если бы я отказалась от российского паспорта, то это, во-первых, было бы некрасиво по отношению к тренерам, которые меня воспитали. Во-вторых, мне пришлось бы отрезать себя от семьи, а я не понимаю, как вообще можно делать выбор между семьёй и карьерой. Семья для меня намного важнее.

– Не жалеете, что в своё время ушли в Латвию?

– Мы же не можем смотреть в будущее (улыбается). Нет, я ни о чём не жалею. У меня в Латвии остались друзья, девочки, с которыми до сих пор общаюсь. Политика страны и люди – это разные вещи для меня. Я рада, что у меня всё равно получилось выйти на международную арену, моя карьера получилась достаточно яркой, пусть и не получилось осуществить олимпийскую мечту.

Моей целью было показать девочкам в Латвии, что, несмотря на флаг, можно бороться за попадания в финалы, за места на Гран-при и Кубках мира. Потому что когда я только начала выступать, все, мягко говоря, удивлялись. Многие говорили, мол, спуститесь с небес на землю, мы в Латвии, и тут есть определённый потолок. А я верила, что, если работать, всё возможно. И у меня получилось доказать это, особенно в последнем сезоне, когда были призовые места на Кубке мира. Надеюсь, это послужит сильной мотивацией для тех девчонок, которые сейчас остались в сборной.

– Кажется, у вас были другие варианты, когда вы меняли спортивное гражданство. Что это были за варианты, кроме Латвии?

– Всё было так: в 2016 году мы приехали на международные соревнования в Ригу, и там меня заметила судья из Израиля. Она подошла, сказала, что им нужна девочка на юношеские Олимпийские игры, предложила сделать гражданство. И в этот же момент подошла судья из Латвии – нам, говорит, тоже нужна (улыбается). Мы начали заниматься Израилем, у меня есть корни по папиной линии, но в какой-то момент зашли в тупик. А потом начали развивать тему с Латвией, и через полтора года удалось получить гражданство.

«В России на тренировках жёстче, требовательнее, чем в Латвии»

– Вы уже сказали про разницу в восприятии собственного уровня в России и в Латвии, а что ещё отличалось? Что российским гимнасткам кажется естественным, а в Латвии было удивительно или необычно?

– Таких моментов было довольно много. Не в обиду латвийским тренерам и гимнасткам, конечно. Первое – это количество часов, проведённых в зале. У нас нормально тренироваться по восемь часов и даже больше. А там даже девочки из сборной максимум проводят в зале по четыре-пять часов. Для них пропустить школу ради тренировки – это табу. Сначала учёба, потом тренировки. У нас же девочки, которые даже на чемпионат Москвы готовятся, могут по две недели сидеть в зале, а школа – по остаточному принципу. Для нас это нормально.

Отличается и сам процесс тренировки. У нас всё жёстче, требовательнее. Если у тебя лишний вес, тебе так и скажут: «Тебе надо худеть». Там же всё очень тактично, выбирают слова, чтобы не обидеть. Это, как мне кажется, в целом европейский подход. Сначала мне это было очень непривычно. Но в этом есть и плюсы: меньше кричат на детей, никаких оскорблений в зале.

– К слову о порицании за лишний вес. Как вы относитесь к скандалу в Италии, который развернулся до нешуточных размеров?

– Когда я приезжала выступать за итальянские клубы, то заметила, что у них тоже достаточно жёсткий подход. Не зря Италия – одна из ведущих стран в гимнастике. Хотя я сейчас начала работать тренером и могу сказать, что иногда по-другому никак. Пока ты немного не повысишь голос, ребёнок не напряжётся. Это же естественная натура человека – полениться, сделать попроще. И если ты не будешь заставлять – результата не будет. Кнут и пряник – иначе никак.

– В России больше кнута, получается?

– Однозначно, да (смеётся).

Елизавета Полстяная Фото: РИА Новости

«Единственное, о чём я просила – нормально закончить карьеру»

– В итоге вам в Латвии кто-то из чиновников, представителей федерации объяснил, что произошло? Или просто спустили всё на тормозах?

– Нет. В том-то и было самое обидное, что со мной никто не разговаривал, даже по телефону. Я уехала на следующий день после того, как получила письмо. Повторюсь, это было решение не на эмоциях. И со мной вообще никто не связывался до того, как эта тема поднялась в России. Только тогда в Латвии тоже начали появляться какие-то комментарии, чтобы себя выгородить. Мол, я всё неправильно поняла, всё это ложь и так далее. Но со мной по-прежнему никто не связывался. Хотя сама писала секретарю федерации, может, я и правда что-то не так поняла, всякое бывает (улыбается). Все сообщения были прочитаны, но ответа не было – полный игнор. Значит, всё понятно, где правда, а где нет.

Единственное, о чём я просила – дать мне выступить на чемпионате мира, чтобы нормально закончить карьеру, нормально попрощаться с миром художественной гимнастики, с болельщиками. Сначала я услышала однозначное нет. Но президент федерации Евгений Сапроненко сказал, что сделает всё возможное. У нас очень хорошие отношения, он был единственным, кто в этой ситуации старался мне помочь. Но спустя некоторое время он мне позвонил, извинился и сказал, мол, прости, но нет.

А больше вообще никто со мной не связывался. Единственное – мне прислали на почту письмо. Там было написано: «Елизавета, благодарим вас за ваш вклад в художественную гимнастику Латвии» – что-то такое.

– Получается, это просто было желание насолить человеку с российским паспортом? Больше же никаких причин так поступать не было.

– Да, наверное. Мне многие писали, что, когда я на пьедестале стояла, никому мой паспорт не мешал, а теперь про него вспомнили. Это их политика. Мы видим, как Латвия сейчас себя ведёт в любых вопросах, не только тех, которые спорта касаются. К сожалению, такое там отношение к русским. Очень жалко, потому что раньше мы с большим удовольствием приезжали туда всей семьёй, часто там отдыхали. Было много русскоговорящих, всё максимально дружелюбно и комфортно. Но сейчас всё сильно изменилось.

– Всё резко поменялось после февраля 2022-го или процесс шёл постепенно?

– Скорее, постепенно. Сначала там начали закрывать российские школы, потом — бороться с русским языком. После февраля 2022 года это обострилось.

– Вы ещё планируете приезжать в Латвию или не тянет?

– Знаете, у меня двоякие ощущения. С одной стороны, у нас там дом, знакомые места, да и, опять же, страна и люди – это разные вещи. Но, с другой стороны, мне тяжело там находиться. Психологически сложно. Думаю, я буду туда приезжать, однако с некоторыми людьми там я прекратила общение.

– Вы сказали, что страна и люди – это разные вещи. То есть на уровне людей всё по-прежнему в порядке? Или и тут всё постепенно меняется к худшему?

– Если мы говорим про общение на улицах, то всё по-разному. В Латвии по-прежнему живёт много русских семей. Но я сталкивалась и с тем, что в магазине что-то спрашиваешь на русском, тебя явно понимают, но принципиально не отвечают – говори по-латышски или по-английски.

Елизавета Полстяная Фото: РИА Новости

«Призовые в художественной гимнастике – это не космические деньги»

– Мы привыкли, что гимнастки основы сборной России вроде бы ни в чём не нуждаются, жизнь у них устроена, всё в полном порядке. А если говорить о других странах? Вот у вас, гимнастки уровня чемпионата мира, как было с обеспечением, финансами? Что-то зарабатывали? Или в основном вкладывали свои деньги, чтобы добраться до олимпийской мечты?

– Всё зависит от страны, конечно. Что касается Латвии и меня, то в 2018 и 2019 годах мы финансировали себя сами, все поездки были за счёт моих родителей. А после чемпионата Европы 2019 года я попала в олимпийскую сборную и получила определённое финансирование. Но только в 2021 и 2022 годах олимпийский комитет Латвии финансировал все мои поездки.

Поэтому, когда в Латвии говорили, что я отказалась из-за того, что мне предложили ездить на турниры за свой счёт, это было неправдой, потому что на протяжении двух лет я и так выступала без финансовой поддержки.

– А зарабатывать что-то удавалось? Призовые были?

– Что касается призовых, то в нашем виде спорта они есть на Гран-при и этапах Кубка мира. Но я не скажу, что это какие-то космические деньги. Грубо говоря, это примерно один купальник профессионального уровня.

В Латвии никакой зарплаты у меня не было. Знаю, что в России и в некоторых других сборных такое есть – девочки получают и зарплаты, и премии.

– С какого уровня в России начинается комфортная жизнь для гимнастки? Не в том смысле, чтобы жить сладко, а в том, чтобы федерация оплачивала все поездки на турниры, инвентарь, платила зарплату и так далее?

– Это происходит, когда ты попадаешь в основной состав сборной. До сих пор помню свои детские впечатления. Я приехала в Новогорск на соревнования, и мне срочно нужен был мяч определённого цвета. Мне говорят, мол, пойдём, сейчас всё найдём. Открывается дверь в комнату, а там два этажа самого разного инвентаря: обручи, мячи, ленты – сказка для гимнастки.

Вот те, кто тренируется в Новогорске, всем обеспечиваются: весь инвентарь там есть, купальники обеспечиваются, поездки. А что касается премий и финансовой составляющей, точно не знаю, как это в сборной России устроено.

«То, что делает Лала Крамаренко по российским правилам – это шедевр»

– Что думаете по поводу новых российских правил? Если бы от вас зависело решение, по каким правилам гимнастки будут выступать – по правилам FIG или Ирины Винер – какой бы вариант вы выбрали?

– Я бы предложила как-то эти правила смешать, найти золотую серединку (улыбается). На самом деле, и в одних правилах, и в других есть свои плюсы. Российские правила мне нравятся тем, что в них есть попытка сбалансировать красоту нашего вида спорта с техникой. Сейчас в упражнениях обязательно должны быть волны, чтобы гимнастка показала свою пластику. Плюс важны комбинированные элементы: если ты не будешь одинаково растянут на левую и правую ногу, то не сможешь набирать сложность. А это идёт на пользу здоровью, потому что у нас бывает такое, что мы делаем упражнение на одну сторону, а потом возникают различные перекосы. В России заставляют гимнасток делать упражнения на две стороны. В то же время из-за неограниченного количества элементов у многих всё равно начинаются проблемы со здоровьем.

Что касается правил FIG, то до Олимпиады в Токио многих смущало большое количество акробатики, предмета, то есть красоты вообще было не видно. И те правила меня напрягали. А текущая версия более сбалансированная.

Если делать однозначный выбор, то я бы выбрала правила FIG. Но, например, то, что делает Лала Крамаренко по российским правилам – это просто шедевр. То, как она эти правила использует – это просто вау!

– Когда российских спортсменов допустят на международную арену, та же Лала сможет удачно адаптироваться к правилам FIG?

– Я думаю, что да. Российские правила заточены на усложнение, поэтому, полагаю, вернуться на правила FIG будет несложно. Если Лала делает такое количество элементов, как сейчас, то к меньшему она сможет вернуться без напряга.

«Я вернулась из Латвии и на следующий день вышла на работу тренером»

– Расскажите, пожалуйста, поподробнее про свою работу тренером.

– На самом деле, я ещё осенью 2021 года потихоньку начала работать тренером. Это было по часу в день, тренировала малышек в спортивном клубе «Спартак». А сейчас у меня пять групп – это около 40 детей. Мне пока нравится (улыбается). Я вообще люблю детей, у меня хороший контакт с ними, чувствую их. Понятно, что иногда ты устаёшь психологически, потому что много себя отдаёшь в работе с маленькими детьми. Но и они тебя заряжают.

Вообще, я лет с 15 понимала, что после окончания карьеры хочу попробовать поработать тренером – мне это нравилось. Поэтому быстро переквалифицировалась. В августе вернулась из Латвии и на следующий день вышла на работу в «Спартак». Во-первых, чтобы отвлечься, а во-вторых, чтобы получать удовольствие от гимнастики, только немного в другой роли.

– Осознали ли вы что-то новое, когда начали работать тренером?

– Я начала понимать поведение своих тренеров. Некоторые их поступки и слова воспринимала по-другому. Сейчас, когда у меня есть и малышки, и девочки постарше, которые выполняют разряды и работают на результат, я понимаю, что нужно сказать, где надо поднадавить. И иногда понимаешь: оказывается, вот зачем тренер давным-давно на меня повысил голос (улыбается).

Хочу ещё раз сказать большое спасибо Наталье Владимировне Орловой за её терпение. Я теперь её очень хорошо понимаю (улыбается).

– Какие цели вы ставите перед собой, как тренер? Мечтаете ли вы уже воспитать олимпийскую чемпионку?

– Пока вообще не хочу выходить на международную арену в качестве тренера. Наверное, я немного от всего этого устала. Поэтому такой цели нет. Пока хочется набираться опыта, узнавать что-то новое. Кроме того, у меня была давняя мечта – после окончания карьеры открыть свою школу. Сначала хотела сделать это в Латвии, чтобы помогать там держать высокий уровень. Но сделать это там не получилось – загадывать ничего нельзя.

Сейчас я в процессе поиска возможностей для этого в России. Это, наверное, и есть главная цель для меня, потому что мне всегда хотелось создать свой маленький мир, в котором дети будут получать удовольствие от того, что они делают. Чтобы дети вспоминали этот этап жизни как что-то классное и интересное. Надеюсь, мне удастся эту мечту осуществить.

Елизавета Полстяная Фото: РИА Новости

«Не думаю, что вся моя жизнь будет связана только со спортом»

– После завершения карьеры вы сотрудничаете с фондом «Мы выступаем как один» Никиты Мазепина. Расскажите, как с вами связались? Чем вам помогают?

– Представители фонда написали мне через две или три недели после того, как всё это произошло. Мне скинули профиль, рассказали, как они работают, предложили сотрудничество. Я очень удивилась, потому что это по-настоящему классная идея, и сразу же согласилась. Фонд «Мы выступаем как один» очень многое дал мне. В первую очередь это новые знакомства, большие связи. Иногда просто не веришь, что можно общаться с этим человеком, как ты это делаешь.

– С кем, например?

– В первую очередь с основателем фонда – Никитой Мазепиным. Он лично приезжает на мероприятия фонда, делится своим опытом, знакомится со спортсменами. Ещё очень здорово сейчас общаемся с Настей Кармаевой – чемпионкой мира по ММА, она классный человек.

Второй важный фактор – это новые возможности. Когда мне написали представители фонда, они объяснили, что могут оказать мне любую поддержку: юридическую, психологическую, образовательную или профориентационную при необходимости. На тот момент я была не готова принимать любую помощь извне. Но потом изменила своё мнение. И сейчас благодаря фонду «Мы выступаем как один» получаю образование, начала изучать итальянский – это была моя давняя мечта.

Меня постоянно приглашают принимать участие в разных мероприятиях. Сколько они мне впечатлений подарили за последнее время! Новые эмоции позволяют выйти из непростого состояния. Это лучшая поддержка в моей ситуации.

– Вы сказали, что учите итальянский. Это для души или уже подумываете о работе в Италии в недалёком будущем?

– На самом деле, я хотела бы попробовать пожить в Италии. Я люблю эту страну, была там много раз. Она меня очень трогает. Так что хотела бы пожить там, когда буду готова морально и в языковом плане.

– Вы связываете своё будущее только со спортом?

– Я очень люблю гимнастику, живу спортом. Но не думаю, что вся моя жизнь будет связана только с этим. Я вообще легко берусь за что-то новое, что мне интересно. Что касается других сфер, мне нравится медийное пространство. Когда меня впервые пригласили на телевидение, несмотря на отсутствие опыта и волнение, у меня было просто необыкновенное состояние, мне очень понравилось. Возможно, здесь я бы хотела себя попробовать.

Буду искать себя и в чём-то творческом. Сейчас начала активно заниматься танцами – это свой большой мир, в котором можно развиваться.

«Сложно представить, что российских спортсменов допустят в Париж»

– Вы верите, что российские спортсмены будут выступать на Олимпиаде в Париже?

– Сложный вопрос. Очень хотелось бы, хотя, судя по тому, как развиваются события, сложно представить, что их допустят. Но надо сказать, что, когда я выступала в 2022 году и уже не было России и Беларуси, это было не то. Понятно, что многие были рады поделить медали между собой. Но всё равно, когда нет лидеров, что-то уже не так. Поэтому хотелось бы, чтобы вернулись.

– То есть, когда Ирина Александровна Винер говорит, что чемпионат мира без России – это не чемпионат мира, это не самоуспокоение?

– По эмоциям без России, конечно, всё не то. Сложно представить себе Олимпиаду без участия российских спортсменов, особенно в художественной гимнастике, где россиянки всегда борются за золото.

– Если допустят – важно ли, с флагом или без?

– Уверена, что это никак не сказывается на восприятии. Всё равно все знают, откуда эта гимнастка, какую страну она представляет. Все всё понимают, так что это просто формальности. Если российских спортсменов допустят хотя бы в нейтральном статусе, это будет хорошо. Потому что все будут знать, откуда они.

– Фраза «спорт вне политики» теперь потеряла вообще всякий смысл?

– Для меня – да. Пока меня это напрямую не касалось, я об этом не задумывалась. Думала, что если кого-то отстраняют, то виноваты всегда две стороны, даже если мы берём какие-то допинг-скандалы вокруг наших спортсменов. Но после того, что произошло со мной, поняла: политика настолько влезла в спорт, что происходят и такие вещи.

– В Латвии говорят о возможном бойкоте, если Россию пустят на Олимпиаду.

– Они сделают хуже только себе, своим же спортсменам, поскольку их страна не будет представлена на Олимпиаде. России по большому счёту будет всё равно.

– Расчёт идёт на то, что образуется большая коалиция.

– Да, это понятно. Многие стараются не допустить Россию до соревнований любой ценой. Это печально.

Елизавета Полстяная Фото: РИА Новости

«Хочется, чтобы художественную гимнастику показывали по главным телеканалам»

– В синхронном плавании на Олимпиаде теперь могут выступать мужчины. И художественная гимнастика – последний бастион на пути к равноправию на летних Играх. Можно ли себе представить мужчин в вашем виде спорта, чтобы это было приемлемо?

– Художественная гимнастика – это женский вид спорта, какие варианты ни придумывай. Мужчина с лентой будет смотреться странно. Кое-где уже проводятся соревнования, где мужчины выходят в купальниках и делают то же самое, что и мы, но, на мой взгляд, совершенно недопустимо, чтобы такое вышло на международную арену. Но есть и другое направление. На чемпионатах России даже была мужская гимнастика. Однако там свои предметы, правила, упражнения. Это смотрится намного лучше, но это уже не художественная гимнастика, а, скорее, акробатика. Мне кажется, очень сложно внедрить мужчин в наш вид спорта. Лучше даже не пробовать (улыбается).

– Но в синхронном плавании, например, есть смешанные дуэты. Смотрится достаточно интересно. На ваш взгляд, это плохо?

– Я смотрела выступление нашей пары. Можно один раз посмотреть, но я бы не стала включать это в олимпийскую программу.

– В фигурном катании очень популярны парные выступления, танцы на льду. Опять же, какие-то любовные истории можно показывать. Может быть, в художественной гимнастике попробовать какой-то парный формат?

– Это интересная тема, но, чтобы это смотрелось органично и было художественной гимнастикой, нужно серьёзно подумать, как это сделать. Хотя, думаю, публике такой формат может быть интересен.

– Художественная гимнастика во многом схожа с фигурным катанием, но фигуристки намного популярнее гимнасток. Почему так?

– Фигуристы – молодцы, здорово работают над популяризацией своего вида спорта. У них много разных шоу на льду, мероприятий, телепрограмм.

Хотя Ирина Александровна тоже устраивала шоу со звёздами гимнастики. Мне кажется, такие мероприятия как раз и могут привлечь людей, повысить популярность вида спорта. А ещё хочется, чтобы художественную гимнастику больше показывали по главным каналам – это очень красивый спорт.

– Вы упомянули шоу звёзд. Если вас позовут – пойдёте?

– Конечно, почему нет? С удовольствием ещё раз выйду на ковёр, проживу все эти эмоции с удовольствием. Надеюсь, Ирина Александровна это прочитает (смеётся).