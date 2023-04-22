«Он слишком быстро играл. Всё знал!» Утечки шахматных секретов в матчах за титул чемпиона

Утечка или провокация?

На экваторе матч за звание чемпиона мира по шахматам – 2023 между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем шахматный мир потрясла шокирующая новость. На одном из самых популярных игровых сайтов Lichess обнаружены два аккаунта, партии которых содержат редкие дебютные варианты, применённые Дин Лижэнем в матче за звание чемпиона мира

Игроки под никами FVitelli и opqrstuv были зарегистрированы на сайте с разницей в один день и сыграли более 70 партий друг против друга в промежутке с 14 февраля по 5 апреля. Позднее ряд партий этих же игроков был обнаружен на другом популярном портале chess.com (заблокирован в России). В сумме – не менее сотни партий с актуальными вариантами!

Похоже, что это Дин Лижэнь и его секундант, участник турнира претендентов гроссмейстер Рихард Раппорт наигрывали в тренировочных партиях идеи перед матчем с Яном Непомнящим! Для нас это всё вскрылось только сейчас, а вот являлось ли это секретом для команды россиянина? Может, Непомнящий уже давно знает об этих аккаунтах и партиях на онлайн-платформах? Ведь на мегановинку с Ла2 в восьмой встрече он реагировал быстро и уверенно!

С другой стороны, нельзя исключать, что это какая-то провокация, попытка направить российскую команду по ложному следу. Несколько авторов видеоблогов, включая самого популярного стримера, гроссмейстера Хикару Накамуру (который вполне мог оказаться участником матча на первенство мира вместо китайца, но проиграл ему контровую встречу на финише претендентского) уже разбирали партии с lichess и chess.com, и никто из них не озвучил – вот невероятная суперидея, которую стоит сыграть в чемпионском матче!

Скорее всего, истина где-то посередине, и пока не до конца понятно, насколько эта находка и поднявшийся вокруг неё хайп ценны для штаба Яна.

Шахматные секреты под защитой КГБ

Но надо сказать, что в истории шахмат и борьбы за первенство мира случалось немало утечек подготовки из штабов участников. Дин точно не первый.

Например, матч-турнир за звание 1948 года принимали Голландия и СССР. При переезде в Москву экс-чемпион мира Макс Эйве вёз толстенные тетради с анализами, которые вызвали подозрение у советских пограничников. Какой-то шифр – надо проверить! Тетради Эйве изъяли и вернули только после серии звонков «на самый верх». Однако копии записей попали напрямую к игрокам из СССР. Бедный Макс в итоге несколько раз не выходил из дебюта во второй половине турнира и закончил соревнование на последнем месте.

Первый советский чемпион Михаил Ботвинник отличался крайней подозрительностью. Играя матч за мировую корону 1951 года с Давидом Бронштейном в решающей 23-й партии, когда ему кровь из носу требовалось отыгрываться, он даже не сообщил правильный записанный ход своему другу и секунданту гроссмейстеру Сало Флору – тот всю ночь анализировал другую возможность. Всё вскрылось прямо перед возобновлением игры, и это оказалось ударом для Сало – у него даже слёзы выступили на глазах.

Следующим соперником Ботвинника после Бронштейна стал Василий Смыслов, с которым Михаил Моисеевич сыграл целых три матча подряд. Во втором из них (1957) Смыслов смотрелся гораздо лучше, подготовил целый ряд ценных идей и регулярно нокаутировал Ботвинника в дебюте. «Он слишком быстро играл, всё знал!» – мрачно заявил Патриарх своему секунданту, мастеру Илье Кану. «Ну кто ему мог рассказать, какой вариант будет, разве что ваша домработница?» – пытался отшутиться Кан, но с Михаилом Моисеевичем такие штучки не проходили, и в его штабе Илью сразу заменил гроссмейстер Юрий Авербах.

Настоящей шпионской историей с продолжением стал легендарный матч Роберта Фишера с Борисом Спасским (1972). По требованию советского чемпиона в делегацию вместо крупного дебютного эрудита гроссмейстера Исаака Болеславского включили мастера Иво Нея. Спасский аргументировал это тем, что ему нужен партнёр по большому теннису для поддержания спортивной формы. В течение матча Ней, как оказалось позже, имел контакты с американской стороной – сам он говорил, что ему предложили написать совместную книгу о противостоянии, и таковая действительно вышла.

В штабе советской стороны царила настоящая шпиономания – секундант Ефим Геллер не мог понять, почему Спасский проигрывает, и даже потребовал проверить рентгеном кресло Фишера, не скрывается ли там секретная установка ЦРУ?! Однако спустя годы Борис, вроде бы по горячим следам не осуждавший Нея, начал склоняться к тому, что секундант мог передавать сведения о его подготовке секундантам Фишера. Впрочем, экстравагантный Бобби привык готовиться сам, своих помощников часто под настроение даже в номер не пускал – и непонятно, мог ли этот гипотетический «слив» достичь цели.

Интересно, что во время ещё более легендарного матча Карпов – Корчной (1978) в Багио, события которого вы могли видеть в фильме «Чемпион мира», секунданты Анатолия Игорь Зайцев и Юрий Балашов работали в своеобразном «куполе» – так их защищали от возможной прослушки! В тропической жаре это было настоящим испытанием, но все страховались, а покой советских тренеров надёжно охраняли прибывшие с делегацией сотрудники КГБ.

Утечка была даже в матче с Карлсеном!

Про серию матчей Анатолия Карпова с Гарри Каспаровым* (включён в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. – Прим. «Чемпионата») и возможной утечки информации во время них можно написать целую книгу! Ещё во время первого, безлимитного противостояния (1984) на матче работал подпольный тотализатор. Там можно было поставить на результат, количество ходов, возможную рокировку, первый ход и многое другое. По версии Гарри Кимовича, один из его тренеров гроссмейстер Иосиф Дорфман периодически баловался ставками на тотализаторе, и это не прошло незамеченным мимо штаба Карпова. Ведь кому, если не Дорфману, знать, какой пешкой начнёт очередную встречу его подопечный. Это не решающий секрет, но важная информация. И долгие годы Каспаров связывал свою стартовую катастрофу 0:5 в безлимитном противостоянии именно с игрой секунданта на тотализаторе.

Рецидив этой истории случился в матче-реванше 1986 года. В третьем матче великой серии Гарри Каспаров крупно вёл: вышел вперёд на три очка. И в этот момент Анатолий Карпов совершил героический камбэк – сравнял счёт тремя победами кряду, причём пару раз буквально заломал подготовку Каспарова!

В лагере чемпиона стали подозревать утечку и в итоге отчислили казахского гроссмейстера Евгения Владимирова (сейчас это известный шахматист и тренер, который часто появляется на матче Непомнящий – Лижэнь) – мол, он, часто куда-то уходил, никого не предупреждая, переписывал командные анализы для личных нужд. А ещё состоит с Карповым в одном спортивном обществе – ЦСКА! Кроме этих подозрений, в адрес Владимирова никаких фактов о возможной передаче данных обнаружено не было, но Каспаров сумел выйти из смертельного пике и с минимальным счётом выиграть тот матч.

В новейших же матчах на ум приходит история перед поединком за чемпионский титул Карлсен – Каруана (2018). Американский гроссмейстер тогда находился на пике карьеры, имел рейтинг практически как у Магнуса и достойно противостоял норвежцу в личных встречах – их битва ожидалась с большим интересом. И вот перед матчем в сети всплыл ролик, в котором показывался компьютер команды Фабиано с сохранёнными файлами!

Никто так и не понял, что это было на самом деле. Слив, нанёсший удар по игровым возможностям американца? Попытка провокации и намерение запутать команду Карлсена? Или даже такой немного хулиганский вызов, мол, настолько хорош и настолько блестяще готов, что ты, Магнус, ничего не сделаешь против моих ферзевого и русской?!

Прошло пять лет, но мы так и не знаем ответа на этот вопрос. А тот матч Карлсен действительно играл тяжело – 12 ничьих подряд, причём голевых моментов у Каруаны было чуть больше. Но на тай-брейке Магнус всё-таки разнёс соперника в любимые «быструшки».

Не знаем мы всей правды и про Дорфмана и Владимирова, про домработницу Ботвинника и мастера Нея. Возможно, и история про аккаунты команды Дин Лижэня тоже сейчас будет замята, а десятилетия спустя будет продолжать будоражить сознание любителей шахмат перед очередным матчем за титул.