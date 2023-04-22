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Ронни О’Салливан и Хоссейн Вафаей: иранец снова спровоцировал выдающегося британца, а тот в ответ установил новый рекорд

«Я не участвую в таких битвах». О’Салливан ответил сопернику на трэш-ток новым рекордом
Татьяна Постникова
О’Салливан ответил сопернику
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Ракета с лёгкостью обыграл иранца в первой сессии, несмотря на провокации.

Помните выпад Хоссейна Вафаея на Ронни О’Салливана перед матчем 1/8 финала чемпионата мира? Драматичное противостояние между снукеристами продолжает развиваться. В первой сессии 1/8 финала иранец вновь попытался спровоцировать англичанина, а Ракета в ответ уничтожил своей игрой соперника и установил новый рекорд.

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«Если он меня победит, заслужит похвалу»

После недавнего заявления Вафаея О’Салливан не стал ждать матча, чтобы ответить, а выступил со спокойной речью. В ней Ронни удивился словам Хоссейна, а также пояснил, что не планирует участвовать в трэш-токе.

«Мне люди рассказывали, что он говорил. Не знаю, что сказать, кроме того, что желаю удачи каждому игроку в снукер, – сказал О’Салливан Eurosport. – Мог бы я быть более приятным человеком? Не знаю. Я стараюсь помогать всем игрокам в туре. Если вы спросите многих профессионалов, которые выигрывают мировые титулы и являются моими соперниками, то узнаете, что я даю им советы. Я пишу им и говорю: «Вы слишком хороши, чтобы не выигрывать столько турниров, сколько вы должны, думаю, вы должны попробовать то или это».

Я делал то же самое с Хоссейном в начале его карьеры. Знаю, что что-то произошло два года назад, когда поведение Вафаея по отношению ко мне изменилось. Во мне нет никакой мести, я просто люблю играть, соревноваться и получать удовольствие от матча. Люблю свой снукер, и это самое важное.

Я не участвую в таких битвах, потому что это того не стоит. Мы здесь, чтобы играть в снукер. Поэтому нужно оставаться сосредоточенным на том, что ты должен делать. Уверен, что однажды мы обнимемся и помиримся. Если я не пройду дальше и не выиграю турнир, то я бы хотел, чтобы он продолжил и выиграл турнир. Вероятно, это было бы лучшим решением для снукера и отлично повлияло бы на игру. Это его шанс проявить себя как суперзвезда. Он много работает, и если он победит меня, то заслужит похвалу.

Многие игроки говорили обо мне определённые вещи или делали их, но это вдохновляет меня оставаться в игре дольше. Чем больше они хотят, чтобы я ушёл, тем больше я хочу остаться».

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Снукеристы Уильямс и Хиггинс отреагировали на слова Вафаея об О`Салливане

Трэш-ток между Вафаеем и О’Салливаном, конечно, вызывал невероятный интерес к матчу снукеристов. Глава World Snooker Tour Барри Хирн был в восторге от такого противостояния между игроками.

«Мне нравится комментарий Хоссейна. Я просто упал со стула от смеха, когда услышал его. Я думаю, что это вдохновит Ронни на то, чтобы стать лучшим, – заявил Хирн в эфире Eurosport. – Думаю, что Вафаей тоже чертовски хороший игрок. Это будет крутая игра. Это также хорошо, потому что это реальная история. Это не придумано, как в WWE (американском реслинг-промоушене. – Прим. «Чемпионата»), и не отрепетировано. Это реально битва между двумя великими игроками, и это будет отличный матч по снукеру. Внезапно появляется другой уровень интереса для более широкой аудитории. В воздухе пахнет небольшим конфликтом, а он продаёт билеты и привлекает зрителей».

«Настоящий подарок для О'Салливана»

Драматично события развивались и в самом матче. На старте первой сессии Ронни и Хоссейн довольно холодно поприветствовали друг друга кулаками. Ракета отреагировал спокойно, Вафаей крайне натянуто улыбнулся.

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После столь «тёплого» приветствия О’Салливан хладнокровно выиграл первый фрейм, сделав брейк в 78 очков. Видимо, это не понравилось Вафаею, потому что в начале второго фрейма он решил спровоцировать соперника.

Хоссейн решил не классическим образом разбить красные, а со всей силы отправил белый в пирамиду из шаров. Так иранец попытался повторить разбой Ронни на матче квалификации German Masters 2022, завершившийся тогда победой Вафаея 5:0. Правда, если Ракете тогда повезло и после этого разбоя красный закатился в лузу, то Хоссейна удача обошла стороной – ни один шар не упал. В итоге Ронни выиграл второй фрейм, вновь сделав серию в 78 очков.

«Акт самосаботажа, настоящий подарок для О’Салливана», – сказал комментатор Фил Стадд после начального удара Хоссейна.

«Невероятная история! Я не понимаю, зачем он это сделал? – добавил Нил Фулдс. – Может быть, он словно конь перед скачками закипел в загоне».

Права на видео принадлежат World Snooker Tour. Посмотреть его можно на официальном YouTube-канале организации.

Третий фрейм завершился в пользу Вафаея благодаря брейку в 64 очка, но следующие четыре фрейма спокойно забрал Ронни. При этом в одном из них Ракета установил новый рекорд – он сделал сенчури, который стал для него юбилейным, 200-м на чемпионатах мира! Ближе всего по этому показателю к О’Салливану подобрался Джон Хиггинс, у него 166 сенчури на «Крусибле».

Ракета провёл первую сессию по-настоящему блестяще и допустил лишь одну помарку. В заключительном фрейме Ронни ошибся на розовом, что позволило Вафаею выиграть фрейм. В итоге на перерыв игроки ушли со счётом 6:2.

Права на видео принадлежат World Snooker Tour. Посмотреть его можно на официальном YouTube-канале организации.

Победа Хоссейна в последнем фрейме позволила сохранить хоть какую-то интригу на остаток матча, хотя, кажется, О’Салливан своё вряд ли упустит. Вторая сессия этого горячего противостояния пройдёт вечером, 22 апреля.

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