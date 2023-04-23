В 10-й партии российский шахматист отбивается от китайца чёрными фигурами. Проигрывать нельзя!

Матч за звание чемпиона мира по шахматам — 2023. Ян, держись! Чуть-чуть осталось. LIVE

Десятая партия матча за титул чемпиона мира начнётся в 12:00 мск.

В воскресенье, 23 апреля, в Астане (Казахстан) продолжится матч за звание чемпиона мира по шахматам — 2023, в котором сражаются Ян Непомнящий и Дин Лижэнь. В десятой партии россиянин сыграет чёрными фигурами.

После ожесточённой драки в первой половине матча шахматисты будто бы чуть поумерили пыл и во второй уже сыграли две партии вничью. Такое спокойствие, пожалуй, на руку Яну, который ведёт в счёте — 5:4. Но сегодня ему предстоит отбиваться от атак китайца чёрными фигурами. Это будет непросто.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию десятой партии чемпионского матча и расскажет обо всём самом интересном, что происходит на доске и за её пределами. Следите за битвой за титул вместе с нами!