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Матч за звание чемпиона мира по шахматам 2023, Ян Непомнящий — Дин Лижэнь: онлайн-трансляция 10-й партии 23 апреля 2023

Матч за звание чемпиона мира по шахматам — 2023. Ян, держись! Чуть-чуть осталось. LIVE
Ангелина Николаева Татьяна Постникова
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Ян Непомнящий, ЧМ по шахматам — 2023
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В 10-й партии российский шахматист отбивается от китайца чёрными фигурами. Проигрывать нельзя!

Десятая партия матча за титул чемпиона мира начнётся в 12:00 мск.

В воскресенье, 23 апреля, в Астане (Казахстан) продолжится матч за звание чемпиона мира по шахматам — 2023, в котором сражаются Ян Непомнящий и Дин Лижэнь. В десятой партии россиянин сыграет чёрными фигурами.

После ожесточённой драки в первой половине матча шахматисты будто бы чуть поумерили пыл и во второй уже сыграли две партии вничью. Такое спокойствие, пожалуй, на руку Яну, который ведёт в счёте — 5:4. Но сегодня ему предстоит отбиваться от атак китайца чёрными фигурами. Это будет непросто.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию десятой партии чемпионского матча и расскажет обо всём самом интересном, что происходит на доске и за её пределами. Следите за битвой за титул вместе с нами!

Расписание матча за звание чемпиона мира по шахматам - 2023
Live Татьяна Постникова

Вообще скандалы на матчах за титул чемпиона мира — не редкость, но казалось, что текущий турнир уж точно пройдёт без неприятных инцидентов. Мы собрали для вас главные шумные истории с титульных матчей.

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Предыдущая партия обернулась серьёзным скандалом — в сеть слили предполагаемые варианты подготовки Дина Лижэня. Подробности — в нашем материале.

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Последняя партия между Лижэнем и Непомнящим завершилась вничью. Впервые за весь титульный матч гроссмейстеры прошли отметку в 60 ходов и доиграли аж до 82 хода. О том, как это было, в разборе Дмитрия Кряквина.

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После девяти партий счёт в матче 5:4 в пользу Яна Непомнящего. Россиянин выиграл вторую, пятую и седьмую партии, китаец — четвёртую и шестую. Четыре встречи завершились ничейным результатом.

09:09 Татьяна Постникова

Доброе утро, дороги друзья! Начинаем вместе с вами это воскресенье с шахмат! Сегодня в Астане пройдёт десятая партия матча за звание чемпиона мира. Старт в 12.00 по Москве.

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