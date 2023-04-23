Матч за звание чемпиона мира по шахматам — 2023. Ян, держись! Чуть-чуть осталось. LIVE

Десятая партия матча за титул чемпиона мира начнётся в 12:00 мск.
В воскресенье, 23 апреля, в Астане (Казахстан) продолжится матч за звание чемпиона мира по шахматам — 2023, в котором сражаются Ян Непомнящий и Дин Лижэнь. В десятой партии россиянин сыграет чёрными фигурами.
После ожесточённой драки в первой половине матча шахматисты будто бы чуть поумерили пыл и во второй уже сыграли две партии вничью. Такое спокойствие, пожалуй, на руку Яну, который ведёт в счёте — 5:4. Но сегодня ему предстоит отбиваться от атак китайца чёрными фигурами. Это будет непросто.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию десятой партии чемпионского матча и расскажет обо всём самом интересном, что происходит на доске и за её пределами. Следите за битвой за титул вместе с нами!
Вообще скандалы на матчах за титул чемпиона мира — не редкость, но казалось, что текущий турнир уж точно пройдёт без неприятных инцидентов. Мы собрали для вас главные шумные истории с титульных матчей.
Предыдущая партия обернулась серьёзным скандалом — в сеть слили предполагаемые варианты подготовки Дина Лижэня. Подробности — в нашем материале.
Последняя партия между Лижэнем и Непомнящим завершилась вничью. Впервые за весь титульный матч гроссмейстеры прошли отметку в 60 ходов и доиграли аж до 82 хода. О том, как это было, в разборе Дмитрия Кряквина.
После девяти партий счёт в матче 5:4 в пользу Яна Непомнящего. Россиянин выиграл вторую, пятую и седьмую партии, китаец — четвёртую и шестую. Четыре встречи завершились ничейным результатом.
Доброе утро, дороги друзья! Начинаем вместе с вами это воскресенье с шахмат! Сегодня в Астане пройдёт десятая партия матча за звание чемпиона мира. Старт в 12.00 по Москве.
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