Российский шахматист отбился от атак китайца. Ян на шаг ближе к титулу чемпиона мира!

Десятая партия матча за звание чемпиона мира по шахматам – 2023, в котором рубятся Ян Непомнящий и Дин Лижэнь, достаточно быстро закончилась вничью: россиянин чёрными чётко принял подачу своего китайского соперника. Мне кажется, сам китайский гроссмейстер во второй половине матча не слишком стремился к осложнениям. Возможно, у него немного подсели батарейки или в результате утечки информации о тренировочных партиях пока наблюдается кризис идей, и нужно срочно думать, где же нападать белыми.
Так что в 10-й партии Дин Лижэнь брал этакий тайм-аут. Наверняка он постарается сыграть 11-ю партию жёстко на ничью, а потом в 12-й бросить все свои фигуры на штурм позиций соперника. Или держать тягучее равновесие, а потом пойти олл-ин в 14-й – «снять вратаря» на последних секундах матча.
Яну Непомнящему главное сохранять душевное спокойствие – не перегореть в этот тихий период, который каждую секунду грозит обернуться бурей.
Дин Лижэнь (Китай) — Ян Непомнящий (Россия)
Матч за звание чемпиона мира — 2023. 10-я партия
1.c4 e5 2.Кc3 Кf6 3.Кf3 Кc6 4.e4 Сc5!
Наиболее принципиальное решение – белые либо должны отдавать поле d4, что не слишком желательно, либо ринуться в омут форсированного варианта. Комментатор матча гроссмейстер Даниил Дубов резонно заметил, что обычно чёрные играют так, когда хотят чётко отработать ничейный результат.
5.К:e5 К:e5 6.d4 Сb4 7.d:e5 К:e4 8.Фf3 К:c3 9.b:c3 Сc5
Фигура отыграна – теперь у белых слабы пешки, но они надеются атаковать чёрного короля.
10.Фg3
10…Крf8
Нельзя играть 10…0-0? из-за 11.Ch6, но и на f8 чёрный король чувствует себя надёжно.
11.Сf4 d6 12.Сe2 Фe7 13.Лd1 h5
Чёрные хотят отбросить белого ферзя с ударной позиции и попутно подключают к игре ладью.
14.0–0
Интересно, что Ян играл эту позицию в интернете в блиц и пробовал тормозить накат противника ходом 14.h4. Китаец же идёт своим путём, но взамен и чёрные осуществляют свой замысел.
14...h4 15.Фd3 g5
Теперь белые должны или трубить отбой, или выиграть пешку, которую в окончании реализовать очень тяжело. Дин решил хотя бы забрать материал.
16.e:d6 c:d6 17.С:d6 Ф:d6 18.Ф:d6+ С:d6 19.Л:d6 Сe6 20.f4 Крe7
У белых лишняя пешка, но из-за слабостей сдвоенных пешек «с» и пешки «а» им трудно добиться прогресса – надо всё время думать о защите, а не о том, как идти вперёд.
21.Лd4 g:f4 22.Лf:f4 h3 23.g4 Лac8 24.Крf2
Единственный шанс белых – окружить пешку h3.
24…Лc5 25.a4 Лa5 26.Сd1 b6 27.Крg3 Лh6 28.Лfe4 Крf8 29.Лd8+ Крg7 30.Лa8 Лc5
Непомнящий защищался очень активно и аккуратно – чем больше пешек меняется, тем ближе ничья.
31.Л:a7 С:c4 32.Лае7 Лhc6 33.Л7e5 Л:e5 34.Л:e5 Сb3!
Хитрый трюк, позволяющий временной жертвой слона разменять остатки материала.
35.С:b3 Л:c3+ 36.Крh4 Л:b3 37.Лb5 Лa3 38.Л:b6 Л:a4 39.Кр:h3 f5!
Если бы не этот ход, белые могли ещё немного поиграть в ничейной позиции с лишней пешкой, а так на доске скоро остаются лишь короли.
40.g:f5 Лf4 41.Лb5 Крf6 42.Крg3 Л:f5 43.Л:f5+ Кр:f5 44.h4 Крg6 45.h5+ Кр:h5 Ничья.
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