«Люди подустали от футбола. А у нас мужская борьба». Интервью с тренером сборной по регби

В минувшие выходные в России возобновилось большое регби – продолжился чемпионат страны. Лидирует красноярский «Енисей», который в первом весеннем туре разгромил «Динамо» – 59:5.

«Чемпионат» поговорил с патриархом российского регби, главным тренером «Енисея» и сборной России Александром Юрьевичем Первухиным о красоте и зрелищности этого вида спорта: сравнили с футболом, выяснили, сколько получают лучшие регбисты, разобрались, что в условиях изоляции в этой сфере Россия поворачивается не в сторону Азии, а в сторону Африки. И в итоге поняли, почему вообще регби в последние годы стало таким популярным.

«Нельзя говорить, что «Енисей» выше всех»

– Александр Юрьевич, в минувшее воскресенье возобновился чемпионат России. Какие задачи стоят перед «Енисеем»? Только борьба за золото?

– С 1999-го наша команда ни разу не выпадала из призовой тройки и при этом лишь дважды оставалась с бронзой. Всё остальное – непосредственная борьба за золото. Понятно, что и сейчас даже второе место будет неудачей.

Вопрос в другом. На протяжении последних лет игроков автоматически подхлёстывало участие в еврокубках. Можно сколько угодно раз выигрывать чемпионат России, но я называю это синдромом лягушки на болоте. Тут всё выигрываешь, а приезжаешь туда – получаешь по мозгам. Эта тема всегда помогала подвигать команду к более высоким целям. Было понимание, что мы далеко не суперкоманда, которая бога за бороду ухватила. Сейчас это главная проблема. Теперь «Енисей» иногда даже слишком уверен, что выиграет. Внешне это никак не проявляется, но в голове эта мысль сидит.

– Неужели вообще конкуренция не ощущается?

– Респект нашей федерации – за последние семь-восемь лет регби сделало достаточно серьёзный скачок с точки зрения популяризации. Мы и продвинулись на телевидение, и массовость в детском спорте появилась. И всё это дало сегодня серьёзную конкуренцию. Если раньше мы выигрывали регулярный чемпионат за шесть-семь туров до его завершения, то сегодня три команды идут ровно, стабильно. Да, «Стрела» и «Локомотив-Пенза» немного отстают, но они практически в одном шаге. Эти команды точно уже будут в четвёрке. Но впереди плей-офф, и места в этой четвёрке ещё надо распределить.

Говорить, что «Енисей» сегодня безапелляционно выше всех, нельзя. Матч 7 мая со «Стрелой» в Казани будет многое решать. «Стрела» усилилась, хорошо подготовилась и ставит перед собой самые высокие задачи. То же самое касается и «Локомотива», и «Красного Яра». Так что нас ждут очень интересные матчи плей-офф, равная борьба. Успокаиваться никак нельзя.

Игроки РК «Енисей-СТМ» Фото: пресс-служба РК «Енисей-СТМ»

«В Англии футбол и регби жёстко конкурируют»

– Вы в регби уже много лет, даже десятилетий. Есть ли у вас ощущение, что сейчас оно стало популярно в России, как никогда раньше?

– Начну издалека: у меня всегда было твёрдое убеждение, что есть два главных принципа развития и популяризации вида спорта. Первый – это массовость, спорт для детей. Все мы знаем, что такое волейбол, баскетбол, лыжи, потому что на уроках физкультуры сдавали зачёты, помним это и понимаем.

Второй важный момент – это телевидение. Мы всегда бились за выход на телеэкраны. И приход нового руководства федерации эту тему очень сильно продвинул. У нас сегодня прекрасные взаимоотношения с «Матчем».

Такое слияние массовости и популяризации через телевидение не один вид спорта поднимало. Я начинал играть в регби в те времена, когда об этом виде спорта не слышал вообще никто. Говоришь «регби», а тебя спрашивают: «Это на воде?» – «Почему?» – «Ну, гребля, регби – почти одно и то же». А сейчас регби стало третьим по зрительским просмотрам видом спорта за прошедший сезон. Футбол и хоккей в отрыве, но мы грудь в грудь бьёмся с баскетболом и другими видами спорта. А лет шесть назад мы были далеко за двадцаткой лучших.

На фоне нашего театрального футбола — да, пусть на меня футболисты не обижаются — тут выходят настоящие мужчины. Это нормальное требование зрителей, которые с древних времён хотели гладиаторских боёв.

– Футболисты ещё часто обижаются, что регбисты им газон портят…

– Я очень часто сталкиваюсь с этой темой, причём и в Красноярске, и в Москве. И всегда в ответ говорю, что лучшие стадионы в Англии – это «Твикенхэм» и «Миллениум» – регбийные стадионы. Суть вопроса всегда в одном и том же – в профессиональном подходе к обслуживанию поля. Если у футбола напрочь вытаптываются штрафные площадки и центр поля, то о чём можно говорить? Да, во время игры в регби в дождь по ходу схваток выбивается земля. Но посмотрите, сколько её выбивается, когда футболист делает подкат!

В Красноярске во время конфликта с футболом на эту тему я принципиально просил создать специальную комиссию — и пусть специалисты после каждого матча разбираются в состоянии поля. И сегодня в Красноярске вопросов нет, «Авангард» – одно из лучших полей в городе и конкурирует с Центральным стадионом. «Красный Яр» – тоже очень хорошее поле. Так что все эти разговоры только оттого, что футбол всегда привык быть в приоритете.

Игроки РК «Енисей-СТМ» Фото: пресс-служба РК «Енисей-СТМ»

В Англии таких разговоров нет. Футбол и регби там – это два жёстко конкурирующих вида спорта. Мы уважаем и понимаем достоинства футбола в России, но конкретно эта тема… Даже официально главный агроном и инженер «ВТБ Арены» после регбийных финалов, которых там уже три прошло, признаёт, что никаких больших проблем регбийные матчи не приносят. Но футболисты будут кричать, что мяч с ноги слетел именно потому, что два дня назад тут регбисты поле испортили. Проблема высосана из пальца, это я вам говорю как специалист. Это чисто футбольная претензия на исключительность.

– Если уж и дальше сравнивать, то стоит о зарплатах спросить. Мы знаем про миллионные доходы футболистов. А сколько регбисты получают?

– Понятно, что у нас на порядки зарплаты ниже. Когда сам играл, зарплаты вообще были небольшими, как у рабочих – хочешь туда иди, хочешь – сюда. На сегодняшний момент стало лучше. Лучшие игроки сегодня получают порядка 300 тысяч рублей в месяц. Это близко к максимуму. Что-то может выбиваться, но это сумма для лучших игроков. И даже легионеры в неё укладываются.

Но регби никогда за деньгами не бежало. В той же Англии регби до последнего не становилось профессиональным спортом, чтобы в эту мужскую борьбу не вмешивались деньги. Англичане как родоначальники вида спорта считали, что так правильно. Но жизнь заставила. Всё равно надо же зарабатывать.

На Западе есть серьёзные спонсоры, те же шейхи, но и там регби с финансовой точки зрения всегда разительно уступало футболу, несмотря на то что на матчи собираются полные стадионы по 70-80 тысяч человек. На Кубке шести наций вообще как-то было зрителей чуть ли не больше, чем на Супербоуле!

«Мы сильно ограничены в выборе соперников»

– Есть ощущение, что регби в России в последнее время довольно бурно развивается. Так и есть на самом деле или ощущение обманчиво?

– Не самая хорошая особенность российского спорта состоит в том, что развивается тот спорт, во главе которого встаёт серьёзный правительственный чиновник. Я всегда говорил, что нам надо искать такого человека, и нам удалось найти. Игорь Юрьевич Артемьев занимает серьёзные посты. И в этом смысле как-то получилось, что многие начали автоматически любить вид спорта (улыбается). Как только начинается любовь – растут бюджеты. И здесь уже вопрос – как этот бюджет истратить. Мы сделали самые сильные ходы – финансы были пущены на развитие детского-юношеского спорта и, конечно, на телевидение. Это действительно позволяет говорить о реальном развитии.

– Отвечая на первый вопрос, вы сказали об отсутствии еврокубков. Как строится наше взаимодействие с международной федерацией. Могут ли нас куда-то допустить или в регби рекомендации МОК строго соблюдаются?

– К сожалению, на сегодняшний момент в регби нет никаких серьёзных подвижек. Приведу пример. У нас есть большой, серьёзный партнёр – Южная Африка – это действующий чемпион мира, с развитой сетью клубов и игроков, с мощнейшим потенциалом. И в этом году «Енисей» с помощью руководства края и федерации выходил на ЮАР с предложением по возобновлению спортивного сотрудничества: по сборам, тестовым матчам среди клубов. Предварительно всё это было одобрено, но потом международная федерация вылила ушат холодной воды и сказала, что никаких матчей профессиональных команд на этом уровне быть не может. С любителями нам играть предлагают, но ехать в ЮАР, чтобы играть с любителями – это не то, что нам интересно.

На уровне сборной сегодня тоже никаких предложений нет. Наверное, руководители федерации лучше знают ситуацию, но я на сегодняшний день не вижу никаких сдвигов в этом отношении. Перспективы туманны.

– В других видах спорта смотрят в Азию, а в регби в Африку, получается?

– Африканское направление – очень качественное. По итогам прошлого сезона из 82 легионеров 56 – южноафриканцы. По соотношению цена-качество – один из лучших вариантов. Это очень хорошие игроки, они явно помогли повысить уровень нашего чемпионата. Более того, в «Стреле» и в «Динамо» сейчас главные тренеры из ЮАР, во многих командах южноафриканцы входят в тренерский штаб. Но без контактов на уровне сборных и сильнейших клубов эти отношения не назвать полноценными.

Игроки РК «Енисей-СТМ» Фото: пресс-служба РК «Енисей-СТМ»

А если мы говорим об Азии, то при нашем переходе туда можно сразу же исключать таких грандов, как Австралия, Новая Зеландия, Япония и страны Океании – это те, кто с нами не будет контактировать. А то, что там остаётся, очень невысокий уровень. Это даже не футбол в матче Россия – Таджикистан или Россия – Киргизия. Разница будет даже больше. Так что пока мы сильно ограничены в выборе соперников. Беларусь, к сожалению, не играет в регби на хорошем уровне, так что пока у нас есть существенные трудности.

«Иностранных тренеров я называю «шабашниками»

– А сборная России по регби сейчас чем вообще живёт? Она есть?

– Да, в ноябре было принято решение о возобновлении института сборной. Не скажу, что я быстро согласился её возглавить. Но надо быть готовыми к тому, что времена изменятся, и у нас должна быть команда, которая не будет сильно отставать от современных тенденций, даже не участвуя в международных соревнованиях. До 1 июля над решением этой задачи со сборной работаю я.

Сейчас стоит два базовых вопроса. Если в 2024 году (а это уже следующий год!) нас не допустят к отборочным соревнованиям, то это означает, что Кубок мира 2027 года пройдёт без нас. Даже если к этому моменту нас вернут в большой спорт, то мы в этом турнире участвовать никак не сможем. Так что нам нужно ориентироваться на Кубок мира – 2031 и отборочные соревнования 2028-2029 годов. Поэтому сейчас у нас возникает необходимость в сборной, в которой игрокам максимум по 25-26 лет. Вот мы и формируем команду с таким прицелом на будущее и её периодически готовим. В этом сезоне у нас запланировано три тренировочных сбора, два уже успешно прошли.

Второй важный вопрос – это подготовка тренерских кадров молодёжных команд. Уже на первых сборах мы провели занятия с тренерскими штабами сборных. Все команды должны работать в одном тактическом ключе. 17-летние должны играть так же, как и основная сборная. Это моё видение как главного тренера. Речь не идёт о том, чтобы всем играть в точности одни и те же комбинации, но тактические принципы должны быть схожими.

– Эдакая единая философия, как в футбольной «Барселоне»?

– Да, когда молодой игрок приходит из академии и тут же вливается в команду. В современном спорте в выстроенной структуре так и должно работать.

– В прошлые годы в сборной России было много иностранных тренеров. Они, наверное, такие глобальные задачи перед собой не ставили?

– Иностранные тренеры – это один из самых острых вопросов. Пожалуй, единственный вопрос, по которому я категорически не согласен с позицией руководства федерации. Нужно понимать, что хороших зарубежных специалистов за границей очень мало – десятки человек, даже не сотни. И они все в «Нортхэмптонах» и «Клермонах» – туда левого не возьмут. А среди тренерских кадров попроще большая безработица. В международной федерации ведётся большая работа, чтобы пристроить этих ребят. Но там далеко не все хорошие тренеры, есть разные специалисты. Так что брать человека просто по предложению агента – это неправильно.

Если вы хотите, чтобы иностранный тренер чего-то достиг в России, то сделайте, как в футболе: перекупили же там Хиддинка, Капелло, дали им серьёзные контракты. Они поэтому сюда и поехали. Такой тренер приедет с именем, с опытом, со своим штабом – тогда и посмотрим, чего он добьётся. А мы же всегда брали в сборную просто иностранного тренера. Да, у него есть лицензия, диплом. Но ни один из них не добился никакого результата.

Уважаемый Лин Джонс, например, чётко знал одно: он не должен проиграть в первом матче Кубка мира в Японии хозяевам со счётом 0:50. И он успешно со своей задачей справился. Вот только вся подготовка свелась к защитной теме. Разговор об очках, о своих победах не шёл. Да, мы не проиграли Японии 0:50, зато потом даже не попытались выиграть у совершенно разложившейся команды Самоа, потом всухую проиграли шотландцам и ирландцам. Но тренер уже понимал, что это не относится к его задачам. Я этих ребят напрямую называю «шабашниками». Как только они получают работу где-то у себя, тут же уезжают. Тот же господин Даймонд умотал сразу, как только ему работу в Англии предложили, даже на Кубок мира со сборной России не поехал.

Я бы хотел, чтобы хоть раз российский тренер поработал в тех условиях, которые давались тому же Лину Джонсу. Чтобы было не две недели на фоне клубных турниров, а пять-шесть сборов. О финансовых условиях я даже и не говорю.

«В регби есть мужская борьба без прикрас»

– В сборной России в разные годы играли натурализованные легионеры. Учитывая обозначенную философию, их больше не будет?

– Почему же нет? Но нужно сказать, что международная федерация увеличила адаптационный срок. Если раньше было три года, то сейчас – пять лет. Но мы продолжаем эту практику. У нас есть молодые иностранные игроки, поигравшие в России уже по три-четыре года. Но тут ещё важный критерий: ребята не должны быть заиграны за свои сборные – таких кандидатов не очень много, но они есть. И в «Енисее», и в «Яре», и в «Локомотиве» есть игроки, которые через год-полтора смогут получить и российский паспорт, и допуск к участию в сборной России. Нам сейчас важно с такими одарёнными, талантливыми мальчишками работать, чтобы к открытию для нас международных турниров они были готовы. Это одно из направлений, по которому нужно работать.

Александр Первухин — тренер РК «Енисей-СТМ» Фото: пресс-служба РК «Енисей-СТМ»

– Александр Юрьевич, а если по-простому, в чём удовольствие от регби? Зачем зрителю делать свой выбор в пользу именно этого вида спорта?

– Вот почему в Древнем Риме такой ажиотаж вызывали гладиаторские бои? Это же такая животная тема, до крови, до смерти – это всегда возбуждало зрителя. Вот и сегодня мы можем воочию увидеть мужскую борьбу без прикрас, без катания по газону. При всём моём уважении и любви к футболу, мне кажется, люди немного от него устали в этом смысле. Когда сейчас восемь камер крупным планом показывают, из-за чего большой дяденька упал и катается по траве, становится смешно. Это точно не пример для воспитания сына, сидящего рядом. А в регби всегда мужская борьба, стремление к победе, жёсткая схватка. Принцип регби таков: даже на тренировке стыдно показать, что тебе больно. Если регбиста уносят с поля, значит, он больше не может играть. И на таких примерах мы воспитываем поколение. Это зрелище, это азарт, это наслаждение борьбой, это воспитание воли и мужского характера. Посмотреть всегда интересно, даже если сам не играешь.