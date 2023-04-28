«Не стоит фарисействовать и говорить, что Ян играет замечательно». Интервью с Крамником

На момент выхода интервью Владимир Крамник остаётся последним чемпионом мира по шахматам из России. Кому, как не ему, оценить увлекательную битву Яна Непомнящего с Дин Лижэнем за корону?

14-й чемпион мира прямо высказался об уровне игры в чемпионском матче, раскритиковал подготовку китайского претендента, объяснил, как он участвовал в подготовке российского гроссмейстера, и предположил, что, несмотря на все испытания, матч 2023 года всё равно выиграет Непомнящий.

Интервью получилось классным. Читайте – не пожалеете!

«Я немного консультировал Яна. Но сейчас в стороне»

– Владимир Борисович, каково ваше мнение о чемпионском матче? Многие говорят о слабоватом уровне, но ведь какое напряжение витает в воздухе!

– Напряжение в матчах за звание чемпиона мира есть всегда, без этого трудно. Что касается качества игры, то оно ниже, по крайней мере, чем в предыдущих матчах. Но это не так принципиально, если смотреть с той точки зрения, что победа всё оправдает, и кто победит – для того не будет иметь никакого значения, какой уровень игры был показан.

– До начала матча вы, кажется, были близки в своём прогнозе к тому, как всё и происходит.

– Я примерно так и говорил, что будут американские гонки, скорее всего, с большим количеством результативных партий и оба соперника будут играть то хорошо, то плохо. Так что я предсказал довольно точно.

– Хоть что-то удивило вас по ходу матча с учётом вашего точнейшего прогноза?

– Не могу сказать, что сильно удивило – я практически всё видел на своём веку – но были две-три партии, которые немного выбивались. Конечно, всё бывает в чемпионских матчах, но там было слишком уж много ошибок с обеих сторон. В остальном идёт напряжённая борьба, люди нервничают.

– Почти с самого начала матча появилась информация, что вы помогаете Яну Непомнящему. В этом есть какая-то часть правды? Даже в Financial Times была заметка.

– Да, говорилось о том, что я чуть ли не руководитель делегации или глава тренерского штаба. Я предпочитаю не комментировать такие вещи, так как в нынешнее время в общем потоке информации, которая публикуется в том числе и в так называемых авторитетных западных изданиях, менее 50% правды. Что тут сказать? Не вижу причин, почему нельзя было сразу меня спросить об этом, прежде чем публиковать это в виде абсолютной истины.

Я немного участвовал в подготовке Яна, консультировал его, но не являюсь начальником его тренерского штаба, а во время матча вообще в стороне. Все консультации были до начала матча. И довольно задолго до.

– По ходу матча видели плоды своей работы?

– Да, что-то было. Но тут, конечно, никакой информации я открывать не буду.

«Думаю, Непомнящий в итоге всё равно победит»

– На каком уровне от лучшего образца самого себя играет Непомнящий? Или тут всё от соперника зависит?

– В матче за звание чемпиона мира нужно просто играть чуть-чуть лучше соперника, большего и не нужно. Конечно, Ян может играть сильнее, и его уровень, безусловно, выше, чем тот, что он показывает в текущем матче. Если он выиграет, это вообще неважно. В чемпионском матче результат на 100% превалирует над качеством. Выиграл – всё делал правильно. Проиграл – значит, что-то сделал неправильно, как бы блестяще ты ни играл.

– Можно ли упрекать гроссмейстеров за то, что они на таком «нервяке» не показывают своей лучшей игры?

– Упрекать вообще нельзя, поскольку они стараются делать максимум того, что могут. Я же сам профессионал, играл много лет. Иногда у тебя просто не получается, ты не можешь быть на своём максимуме – это нормально. Они оба бьются, стараются, показывают то, на что готовы на данный момент. У обоих по ряду причин не получается показать лучшую игру, но кто выиграет, тот и будет банковать.

Были в этом матче партии и высокого уровня, но были и с очень грубыми ошибками. Если вывести на общий баланс, то этот баланс будет ниже среднего. При этом оба – прекрасные игроки.

Владимир Крамник Фото: Пресс-служба турнира Satty Zhuldyz

– Кажется, обоим участникам не хватает сил в концовке матча.

– Силы какие-то есть, и, опять же, главное, чтобы их было чуть больше, чем у соперника. Конечно, к концовке матча их мало. Шла борьба на результат. У Дина ситуация была достаточно критическая: с одной стороны, он должен был рисковать, но с другой – не имел права проигрывать. Ничьи были выгодны Яну, однако Дин пытался в каждой партии давить.

– Вы тоже были в ситуации, когда необходимо было выиграть на заказ в концовке. В матче с Петером Леко, когда вышли на последнюю партию, уступая в счёте. И вы выиграли. Можно ли в такой ситуации выбросить всё из головы и просто играть?

– Ну сопернику ведь тоже нужно ничью на заказ сделать, правильно? И он тоже нервничает, ему тоже тяжело. В такой ситуации сложнее даже тому, кто минимально ведёт в счёте и кому нужно сделать ничью чёрными. Если тебе нужно выиграть, ты понимаешь, что у тебя шансы не очень большие, и просто играешь достаточно расслабленно, просто пытаясь использовать этот шанс. А у того, кому нужна ничья, нервное напряжение выше, поскольку он понимает, что один-два хода — и всё, вот он, нужный результат. Я был и в той, и в другой ситуации, и своё мнение составил – чуть сложнее тому, кто ведёт в счёте, хотя руки трясутся у обоих. А тут и матч нестабильный, и игра рваная, и усталость накопилась, и нервное напряжение просто запредельное. Я был уверен, что исход матча не решён, даже когда Ян вёл в счёте. Но думаю, что он в итоге всё равно победит.

– Когда один из гроссмейстеров имеет даже минимальное преимущество в счёте, есть соблазн побыстрее завершать партии вничью, ведь каждая приближает к итоговой победе?

– Всё зависит от конкретной ситуации. Во время матча с Гарри Каспаровым* (включён в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. – Прим. «Чемпионата») я хоть и вёл в счёте, но играл довольно агрессивно. Не пытался играть на ничью. Кто-то пытался, и тоже получалось. Это ведь одна из возможных стратегий. Тут решение принимается по многим аспектам – насколько ты оцениваешь своё состояние, насколько оцениваешь состояние своего соперника, можешь ли ты сам выложиться и сыграть агрессивно. Не могу сказать, как я бы действовал на месте Яна. Оценить всё можно только по итоговому результату. В шахматах на самом высоком профессиональном уровне нет явных однозначных решений – ты всегда должен чувствовать и принимать решение по ситуации, по своим ощущениям. Иногда ты ошибаешься. Все последствия твоего решения лежат только на тебе.

«Подготовка Дина не соответствует уровню матча»

– Сказался ли на действиях гроссмейстеров слив семи десятков партий на Lichess, сыгранных на аккаунтах, якобы принадлежащих Лижэню и его секунданту Рихарду Раппорту?

– То, что они принадлежат именно им – ясно. Профессионалам это понятно. Я не думаю, что это сделало какую-то разницу. Если бы это появилось до начала матча, тогда Дину было бы намного сложнее. А сейчас выбор дебюта, возможно, делается в последний момент. Может быть, выбран даже тот, что вообще не готовился к матчу. Решающего влияния это не оказало.

Но две вещи я бы отметил. Во-первых, вызывает улыбку сам факт появления этих данных. С моей точки зрения, это очень непрофессионально.

– Слово «раздолбайство» подходит?

– Ну да. Удивительный непрофессионализм. Сам я много раз готовился, но такого не было. Сейчас, конечно, в нашу цифровую эру всё, что ты приготовил, может легко уйти, кем-то быть замеченным. Но ведь не так сложно сыграть все эти партии, чтобы и близко никто не мог подкопаться. На самом деле, это довольно просто. Мне вообще кажется, что подготовка Дина не соответствует матчу за звание чемпиона мира – и психологическая, и дебютная. А делать такие ляпы – это только улыбку вызывает.

– А второй момент?

– Он довольно неприятен. Честно говоря, я не понимаю, зачем обо всём рассказывать, даже если ты что-то нашёл? Это некрасиво и неэтично выкладывать такое.

– Но это же не кто-то из команды Яна, и это не закрытая база данных.

– Для меня это всё равно верх неэтичности. Даже если ты это откопал, ну дождись окончания матча. Я считаю верхом безобразия такое поведение. Что касается открытой или закрытой базы данных, это не имеет значения. Да, партии на общедоступном ресурсе. Но чтобы их найти, нужно было серьёзно поработать. Люди, которые это сделали, понимали, что они навредят Дин Лижэню. Это не просто любители, которые первый раз зашли на Lichess. И если бы это был кто-то из команды Яна, то они молчали бы об этом. На 100% это люди не из его команды. Я понимаю, что таков современный мир, но менее неприятно от этого не становится.

– Вы принимали участие в подготовке Непомнящего, но при этом не стесняетесь критиковать его игру, при этом порой жёстко.

– Мои слова ни на грамм не уменьшают его шансы. И я никогда не дам в публичное поле информацию, которая может ему помешать. А то, что он может играть сильнее – это не бином Ньютона, это отмечают все, в том числе и сам Ян. Здесь не стоит фарисействовать и говорить, что он играет замечательно. Если сказать, что Ян играет в свои лучшие шахматы – ему это будет обидно, так как он сам всё понимает. Я привык говорить правду, но это, повторю, никак не влияет на его шансы.

Владимир Крамник Фото: Пресс-служба турнира Satty Zhuldyz

«В словах главы ФШР нет ничего оскорбительного»

– Говорят, Непомнящий обиделся на слова президента ФШР Андрея Филатова про обезьяну с гранатой. Очевидно, мимо него эта информация не прошла, он не живёт в вакууме. И ваши слова про него тоже может прочитать.

– Я не думаю. Скорее, его команда занимается этим. Но во время чемпионского матча все нервничают, больше напряжение. Не скажу, что это была очень удачная шутка, но очевидно, что это всё равно шутка со стороны главы ФШР. Как я это вижу – ничего оскорбительного или уничижительного там не было. Ведь это же переигрывание фразы самого Яна, сказанной им на пресс-конференции. Мне показалось даже, наоборот, имелось в виду, что, даже когда Ян играет плохо, он всё равно опасен – я так это воспринял. Причины для конфликта не увидел. Возможно, можно было чуть поделикатнее сказать. Но я воспринял это как шутку, чуть-чуть перешедшую грань аккуратности. Списываю такую реакцию его команды на большое нервное напряжение. Уверен, что никакого злого умысла со стороны ФШР точно не было.

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– А лично вас что могло вывести из себя во время чемпионских матчей? Если не брать откровенный скандал в Элисте в матче с Веселином Топаловым?

– Да разные вещи – где-то команда не сработала, где-то сам. Но у меня подход всегда был очень простой: результат матча полностью на тебе, поскольку играешь ты. На 90% ответственность на тебе, всё остальное – 10%. В том случае, если что-то шло не так, я понимал, что это моя вина. Даже если меня чьи-то слова задели, понимал, что это я не могу сохранить хладнокровие. Конечно, если речь не про откровенные оскорбления. Если ты ставишь перед собой цель завоевать титул, то должен быть очень сильным, и какие-то мелочи задевать не должны. Теоретически. Практически же задевали. Но я всегда понимал, что если что-то складывается неудачно, то вина на мне. Как в матче с Анандом в 2008-м – все не очень удачно сработали, но проиграл именно я, виноват я – для меня это чётко и ясно.

– Нынешним гроссмейстерам проще или сложнее в эпоху настолько развитых соцсетей? В 2000-м соцсети вообще в зачаточном состоянии были. Удержаться сложно.

– Возможно. Меня нет в соцсетях, поэтому и проблемы такой нет. С другой стороны, сейчас много других вещей, которые очень помогают при подготовке. Раньше ты не мог с кем-то заниматься по интернету. Сейчас включил видеосвязь и можешь заниматься, находясь в разных уголках планеты. Это колоссальное преимущество. Как и всегда, любая технология имеет плюсы и минусы, важно, как ты ей пользуешься. Но плюсов намного больше сейчас.

– У вас есть дома последняя версия мощной шахматной компьютерной программы?

– Я уже не играю, как в годы активной карьеры. У меня нет необходимости в такой программе. Хотя я вкладываю силы и средства в разработку шахматного приложения Chess Legends. В этой нише не так много приложений, а особенно качественных. Мы серьёзно поработали над этим и с точки зрения удобства, и с точки зрения отбора материала, и искусственный интеллект применяем. Любой желающий может скачать это приложение и оценить.

– Но вы же в разработке приложения не свадебный генерал? Хотя вам достаточно просто появиться в проекте, чтобы спонсоры нашлись.

– Нет, конечно. Весь шахматный материал тщательно анализирую. Могу гарантировать, что это продукт высокого качества. Можно и по урокам в Youtube учиться, но нужна чёткая и ясная программа занятий – пока она разработана с нуля и до кандидатов в мастера и будет добавляться. А искусственный интеллект будет оценивать, как ты развиваешься, где твои слабые места, давать советы. Это серьёзный проект, а не однодневка, которую выпустили и забыли. Мы работаем вместе с Хоу Ифань, её представлять не нужно, Евгением Владимировым – бывшим тренером Каспарова и сильной командой разработчиков. Я очень доволен, как всё получилось, а теперь и инвестор есть, заинтересованный в развитии.

«Карлсен может долго играть на высочайшем уровне»

– В Астане вы принял участие в представительном турнире Satty Zhuldyz. В итоге стали пятым. Как оцените свой результат?

– Нужно адекватно оценивать свои возможности. У меня в соперниках были профессионалы высочайшего уровня – Саша Грищук и Левон Аронян постоянно играют турниры и работают над шахматами. Я и когда играл, с ними очень непросто было, особенно в быстрых форматах. Плюс очень много молодых игроков, которые очень сильно играют в рапид и блиц, причём делают это постоянно, а не время от времени. У меня не было никаких иллюзий, что выиграю турнир. То, что занял пятое место – это хороший результат, учитывая, что к турниру не готовился и играл с листа. Да я и не разыгран был. Мог набрать больше очков, но это непринципиально. В таких ситуациях есть опасность совсем провалиться. Мне всё-таки уже 47 лет, и я в шахматы уже несколько лет не играю. Класс остался, но нет тренированности. Где-то компенсировал пониманием и опытом, но глупые ошибки тоже делал. С учётом всех обстоятельств в целом я доволен. Мне нравится иногда доставлять себе удовольствие и играть – эмоции, адреналин. Я хотел бы отметить, как тут всё было организовано, проведён детский турнир, причём его участники довольно неплохо играют – мы же с ними сеансы одновременной игры проводили. Честно говоря, от такого интереса к шахматам я немного отвык, а тут даже на улицах узнавали, в супермаркетах.

Владимир Крамник Фото: Пресс-служба турнира Satty Zhuldyz

– Сейчас сильнейшим в классических шахматах, рапиде и блице является Магнус Карлсен. Как долго он ещё будет оставаться на вершине?

– Класс у него высочайший. До 40 лет точно, а там видно будет.

– Он сможет пробить 2900 пунктов рейтинга?

– Не думаю, это всё-таки многовато. Но какая разница? Он великий, выдающийся шахматист, который может ещё долго играть на высочайшем уровне, если сам этого захочет. Мотивация уменьшается, а игра требует большой отдачи, работы – моральных сил просто становится меньше. Пока он будет находить в себе силы – будет оставаться на вершине, уровень его игры запредельный.

– Магнус может стать великим игроком в покер?

– В этом я сомневаюсь. Это всё-таки разные вещи. Для этого нужно полностью отдать себя этой игре. Мне кажется, Карлсен к такому не готов.