«Уровень матча за титул без Магнуса — не высочайший». Интервью с лучшей шахматисткой мира

Норвежец Магнус Карлсен своим отказом играть чемпионский матч спровоцировал необычную для мужских шахмат ситуацию, когда лучший игрок планеты не бьётся за корону, а просто играет в своё удовольствие. Но в женских шахматах такое положение дел уже привычно. Китаянка Хоу Ифань – лидер мирового рейтинга, причём с большим отрывом, но от больших шахмат она отошла несколько лет назад и за титул чемпионки мира не борется.

Хоу играет в своё удовольствие. Например, приехала в Астану на турнир Satty Zhuldyz, где сыграла с мужчинами. А после партий дала эксклюзивное интервью «Чемпионату», в котором поделилась впечатлениями от чемпионского матча Непомнящий – Дин, оценила отказ Магнуса Карлсена от своего титула и ответила на вопрос о своём возвращении в большие шахматы.

«Было круто сыграть с Крамником»

– Хоу, расскажите, почему вы приняли приглашение сыграть в турнире Satty Zhuldyz, не выступая в ключевых турнирах чемпионского цикла?

– Я была очень рада принять приглашение. Я считаю, что это очень хороший турнир с очень серьёзным составом. Много элементов были собраны воедино, чтобы получился отличный шахматный фестиваль. Люди могут общаться, делиться шахматными знаниями, это что-то вроде большого праздника.

А что до моего участия в чемпионском цикле, то это долгая история, которой уже много лет. Не думаю, что стоит вновь об этом говорить.

– Вы впервые в Астане? Как вам уровень организации Satty Zhuldyz?

– Я впервые в Астане и второй раз в Казахстане. Уровень организации турнира здесь просто великолепный. Здесь ко всем игрокам относятся как к шахматным звёздам. Мне кажется, что все участники очень довольны и наслаждаются процессом. Здесь очень интересное сочетание: есть и красная ковровая дорожка, и был банкет – нечто вроде большого шахматного форума. Но при этом организаторы постарались сделать его не формальным и строгим, а более позитивным, развлекательным. Мне очень нравится такой подход.

– Кого из соперников вы отметили бы? Удивил ли вас кто-то?

– Было очень круто сыграть с Владимиром Крамником, Борисом Гельфандом, Левоном Ароняном, а также со многими молодыми игроками. Например, Арджун Эригайси показал хорошую игру в рапид, а Айк Мартиросян был очень хорош в блице. Молодые игроки здесь очень сильные и быстрые.

«Не знаю, вернусь ли я в шахматы»

– Вы вроде бы активно играете в турнирах, пусть и не уровня Гран-при ФИДЕ. Стоит ли ждать вашего полноценного возвращения в мировые шахматы?

– Я не могу сказать, что активно играю. Выступаю на некоторых турнирах, если возникает такая возможность. У меня ведь есть основная работа в университете, и мне нужно получать разрешение, чтобы отлучаться. Но я очень рада, когда получается возвращаться к шахматам и играть за доской.

А что касается возвращения, то в данный момент у меня нет плана. Я имею в виду, что не знаю, вернусь ли я в большие шахматы или нет.

Хоу Ифань Фото: РИА Новости

– Вы чувствуете, что годы вне игры сказываются на качестве ваших партий?

– О да. Я считаю, что после моего ухода уровень моей игры сильно упал. Если с 2018 по 2020 год я ещё играла в турнирах, то последние три года – только в онлайне или на национальных соревнованиях ради развлечения. И знаете, я уже не чувствую близости с фигурами. На турнирах, особенно под давлением времени легко что-то пропустить, допустить ошибку. После таких турниров, как в Астане, ощущения возвращаются, я чувствую себя ближе к шахматам, чувствую, что всё это мне знакомо. Но турниры быстро заканчиваются (улыбается).

– Почему вы внезапно поставили свою карьеру на паузу?

– Всё просто: я получила несколько предложений о работе. Учитывая мои знания и мой опыт, я решила заняться образовательной деятельностью. Мне кажется, шахматы плюс образование – это отличная комбинация.

– До сих пор в женских шахматах нет столь же доминирующего игрока, как вы. А вы видите кого-то, кто готов занять место лидера в будущем?

– В женских шахматах сейчас очень высокая конкуренция. Очень много хороших игроков. Вот, например, Бибисара Асаубаева, которая очень молода, талантлива и опасна. А если говорить о тех, кто может доминировать, то надеюсь, что будет ещё больше сильных игроков в следующих поколениях. И они не только будут пытаться бороться за титул, но и попытаются конкурировать за лидерство.

«Я никогда не думала о заработках»

– Вы самый молодой профессор в университете. А что вы преподаёте?

– Я преподаю на факультете физической культуры. И мой основной курс – о шахматах. Но я также занимаюсь педагогическим сопровождением и исследовательской работой, связанной со спортом в целом.

– Вам нравится то, чем вы сейчас занимаетесь?

– Да, мне нравится, потому что я по-прежнему погружаюсь в шахматы, но не только как профессиональный спортсмен. Я получила большой опыт в этой сфере, извлекла пользу из этого и могу использовать всё это, чтобы воодушевлять тех, кто также хочет исполнить мечту своей жизни.

– Вы сейчас зарабатываете больше, чем раньше в шахматах?

– На самом деле я никогда особо не думала о заработках. И никогда не сравнивала. Условия для всех шахматистов сейчас в основном улучшились по сравнению с прошлыми десятилетиями. И я думаю, это очень хороший знак.

«Шахматы в Казахстане очень популярны»

– В Астане солидный призовой фонд даже у детского турнира – Кубка Бибисары Асаубаевой. Насколько такие турниры важны для развития шахмат?

– Я думаю, что это прекрасное мероприятие. У молодых шахматистов здесь очень хорошие условия, большой призовой фонд. Шахматисты наслаждаются процессом, при этом турнир не утомительный и не изнуряющий. В то же время, я думаю, очень хорошо для юных шахматистов играть там же, где проходит матч за звание чемпиона мира. У детей есть возможность посмотреть его, и это может многих вдохновить. Это также хорошо для общего развития шахмат.

– В Китае есть подобные турниры? Может быть, вам стоит организовать?

– Конечно, похожие мероприятия есть, но должна признать, что всё-таки у нас там не такой большой призовой фонд и не такие хорошие условия. Конечно, и у нас проводятся замечательные турниры, но всё-таки мы надеемся, что в Китае появится больше крупных спонсоров для таких мероприятий.

Что касается меня, то, да, мне бы хотелось найти возможность для организации и проведения такого детского турнира. Но сделать это в одиночку очень сложно, необходимо продуктивное сотрудничество. Считаю, что это также помогло бы в развитии и продвижении шахмат в Китае. Потому что видно, что в Казахстане шахматы развиваются невероятно быстро в последние два десятилетия.

– Астана сегодня стала столицей шахматного мира?

– Да. Так много шахматных мероприятий одновременно проходят в Казахстане! Это показывает, что шахматы здесь очень популярны. Но я надеюсь, что и другие города и страны смогут изыскать ресурсы для развития шахмат, как в Астане, и у нас появятся шахматные столицы в разных регионах.

«Ян и Дин явно не в лучшей форме»

– Вы следите за матчем Яна Непомнящего и Дин Лижэня?

– Да, пристально слежу.

– Многие эксперты говорят, что уровень игры в матче не самый высокий. Что вы думаете по этому поводу?

– Лично я согласна, что уровень матча за звание чемпиона мира без Магнуса Карлсена, который отказался защищать свой титул, не высочайший, потому что сильнейший шахматист мира не играет. Сыгранные партии очень зрелищны, они хороши для привлечения болельщиков, для повышения популярности, но шахматный уровень – не самый высокий. Это, конечно, интересный матч, мы все, разумеется, за ним следим, но оба игрока явно не в лучшей форме.

– В Китае следят за этим матчем? Это большое событие?

– В Китае очень много поклонников шахмат, и многие следят за этим матчем, потому что у нас ещё никогда не было чемпиона мира среди мужчин. Это большое событие для федерации, для команды. А что касается меня… Я надеялась, что оба шахматиста смогут показать лучшую игру.

«Я полностью понимаю решение Магнуса»

– Вас удивил отказ Магнуса Карлсена играть за титул чемпиона мира?

– Честно говоря, я не была удивлена, когда узнала, что Магнус отказался играть чемпионский матч, потому что он уже доказал всем, что он сильнейший в мире в нескольких матчах с разными соперниками. Он решил не проходить это испытание снова, и это его лично решение. Я полностью его понимаю, потому что несколько лет назад оказалась в такой же ситуации.

Хоу Ифань Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

– Как вы думаете, он вернётся?

– Понятия не имею. Возможно, он и сам этого сейчас не знает (улыбается).

– Как оцените переход России в Азиатскую федерацию шахмат?

– Как мне кажется, это во многом политическое решение, не только чисто шахматное, – об этом мне особо нечего сказать. Но как игрок я замечу, что переход России повысит уровень конкуренции в Азии, потому что в России очень много сильных спортсменов. Как игроку мне это очень нравится, потому что турниры в Азии станут более сильными и захватывающими.