Яну Непомнящему теперь нужно просто пережить то, что произошло.

Чемпионское решение Дин Лижэня. В тяжёлой позиции отказался от ничьей и вырвал победу!

Кульминация матча за звание чемпиона мира по шахматам – 2023, в котором бились Ян Непомнящий и Дин Лижэнь, обернулась катастрофой для россиянина. Первые три партии в быстрые шахматы завершились вничью, в четвёртой у Яна был перевес, но он мало того, что выпустил его, так ещё и проиграл.

Но стоит отметить Дин Лижэня, который стойко отбивался от атак Яна, а в судьбоносной партии принял по-настоящему чемпионское решение!

А ведь тай-брейк начался достаточно перспективно для нашего соотечественника! В первой партии Дин с подачи своего секунданта Рихарда Раппорта вновь оригинально трактовал дебют и пытался развить инициативу, но Непомнящий встретил это силовой игрой, напоминавшей очную дуэль претендентов на кандидатском в Мадриде, закончившуюся победой Яна.

Дин Лижэнь (Китай) — Ян Непомнящий (Россия)

Матч за звание чемпиона мира. Тай-брейк. Первая партия

1.d4Кf6 2.Кf3 d5 3.c3 c5 4.d:c5!?

Очередная оригинальная и редкая идея от штаба китайского гроссмейстера. Чёрным теперь надо всерьёз озаботиться тем, как они будут отыгрывать пешку.

4…e6 5.Сe3 Сe7 6.g3 Кc6 7.Сg2 0–0 8.b4 Кg4 9.Сd4 Фc7 10.0–0 e5

Слон пойман, но теперь белые контратакуют чёрного коня, форсируя разрядку в центре.

11.h3 e:d4 12.h:g4 d:c3 13.К:c3 К:b4 14.a3 Сf6 15.Лc1 С:c3 16.Л:c3 Кc6 17.Ф:d5 С:g4

Материальное равновесие восстановлено, но ход белых, и они пытаются развить инициативу, переводя коня на d6.

18.Кg5!? h6 19.Кe4 Лae8 20.e3 Лe5 21.Фd2 Лd8?!

Аккуратно уравнивало 21… Сh3! 22.Кd6 (или 22.С:h3 Л:e4 23.Сg2 Лe5) 22… С:g2 23.Кр:g2 Кe7, но россиянин мечтает о большем и бросается в контратаку.

22.Кd6 Лh5 23.Лb1?!

Перевес белым давало профилактическое 23.Фc2! Кe5 24.f4, отбивающее натиск чёрных, однако Дин просмотрел идею Яна.

23… Кe5! 24.e4 b6!

Неприятный сюрприз! Вся конструкция белых провисла, но, основательно подумав, Дин Лижэнь нашёл путь к равенству.

25.c:b6 a:b6 26.Кb5 Л:d2 27.К:c7 Сh3

Амбициознее 27… Кd3!?, сейчас же серией сильных ходов китаец форсирует ничью.

28.С:h3 Л:h3 29.Крg2 Лh5 30.Лb5 Лd1 31.Кd5! Лdh1

Грозит мат, но у белых всё посчитано.

32.Кe7+ Крh7 33.Л:e5 Л1h2+ 34.Крg1 Лh1+ 35.Крg2 Ничья. Ладья чёрных не может оторваться от преследования короля.

Прочувствовав опасность, китаец перешёл к обороне – чёрными он пережил несколько неприятных минут, но Ян упустил выгодную ситуацию для фиксации своего преимущества, после чего Дин чётко добился ничейного результата.

Ян Непомнящий (Россия) — Дин Лижэнь (Китай)

Матч за звание чемпиона мира. Тай-брейк. Вторая партия

1.e4 e5 2.Кf3 Кc6 3.Сb5 a6 4.Сa4 Кf6 5.0–0 Сe7 6.d3 b5 7.Сb3 d6 8.a4 Сd7 9.h3 0–0 10.Сe3 Кa5 11.Сa2 b:a4 12.Сd2 Кc6?!

Неаккуратное решение вместо типового 12...c5 – теперь белые с выгодой отыгрывают пешку и получают лучше за счёт того, что пешка «а» чёрных очень слаба.

13.Кc3 Лb8 14.К:a4 Кd4 15.Сc4 c6 16.К:d4 e:d4 17.Сf4

Дин Лижэнь старается всеми силами проявить активность. Например, сейчас поспешно 17.С:a6?! d5!, и белый слон застрял на краю доски, а чёрные первыми создали напряжение в центре. Непомнящий не торопится.

17… Сe6 18.Лe1 a5

Убирая пешку из-под удара, но полностью не решая проблему.

19.Фf3 Лb7 20.e5 Кd5?!

Точнее 20… Сd5! 21.С:d5 К:d5 22.e:d6 С:d6 23.С:d6 Ф:d6 24.Лe4 Кf6, и у белых только немного лучше, в то время как сейчас россиянин мог путём 21.Сg3! поставить перед чёрными серьёзные проблемы – чёрные не могут меняться на е5, так как у них повиснет пешка d4. Ян вновь действует с повышенным запасом прочности и выпускает перевес.

21.e:d6?! С:d6 22.С:d6 Ф:d6 23.Фe4 Кf4 24.Фe5 Ф:e5 25.Л:e5 С:c4 26.d:c4 Лb4 27.Лc5

Ферзи разменялись, а следом уходят с доски и пешки ферзевого фланга. Ничего не меняет 27.b3 d3.

27...d3 28.c:d3 К:d3 29.Л:c6 Кe5 30.Лc7 К:c4 31.Кc5 К:b2 32.Кd7!?

Последняя попытка проявить активность вместо совсем пресного 32.Л:a5 Лc4.

32… Лe8 33.Л:a5 Кd3 34.Лg5 Лf4

Чёрные не зевнули «вилку» на f6, и интрига быстро сходит на нет.

35.f3 h6 36.Лd5 Кb4 37.Лd6 Лf5 38.Лb7 Лd5 39.Лdb6 Лd8 40.Кf6+ g:f6 41.Л:b4 Лd4 42.Л:d4 Л:d4 43.Крh2 Крg7 44.Лb2 Лd5 45.Лa2 Лd4 46.Лb2 Лd5 47.Лa2 Лd4 Ничья.

Дальше – больше, Дин Лижэнь белыми исполнил «проверку», достаточно известную для любого более-менее приличного шахматиста – разумеется, Непомнящий всё это знал и защитился чёрными, почти не потратив времени на часах. По сути дела, это было своего рода соглашение на ничью, только отложенное во времени и уважительное по отношению к болельщикам.

Дин Лижэнь (Китай) — Ян Непомнящий (Россия)

Матч за звание чемпиона мира. Тай-брейк. Третья партия

1.Кf3 d5 2.g3 Кf6 3.Сg2 e6 4.0–0 Сe7 5.c4 0–0 6.b3 c5 7.c:d5 К:d5 8.Сb2 Кc6 9.d4 c:d4 10.К:d4 К:d4 11.Ф:d4 Сf6 12.Фd2 Кf4!

В случае 12… С:b2?! 13.Ф:b2 Фf6 14.Ф:f6 К:f6 15.Кa3 у чёрных существенно хуже эндшпиль – им трудно бороться против сильного слона g2, а фигуры белых быстро выйдут на ударные позиции. Но Непомнящий играл быстро – он знал чёткий путь к ничьей.

13.g:f4 Ф:d2 14.К:d2 С:b2 15.Лad1 Сf6 16.Кc4

Чёрные готовы отразить любое вторжение белого коня 16.Кe4 Сe7 17.Кd6 Лb8.

16… Лb8 17.Кe5 Лd8 18.Л:d8+ С:d8 19.Лd1 Сe7 20.Кd7

В этом идея китайского гроссмейстера – без размена коня чёрным трудно развязаться, а тогда теряется пешка. Но на доске возникает разноцвет – предвестник ничьей.

20…С:d7 21.Л:d7 Крf8 22.С:b7 Лd8 23.Лc7

Ничего не меняло 23.Л:d8+ С:d8 24.b4 Сe7 25.b5 Сa3 – рано или поздно чёрным придётся поменять ладьи.

23...a5! 24.Лc4 Сb4 25.Лc2 Лd2 26.Л:d2 С:d2

Организовать проходную у Дин Лижэня не получается, а король привязан к защите пешек королевского фланга.

27.e3 Сb4 28.Крf1 Крe7 29.Крe2 Крd6 30.Крd3 Сe1 31.Крe2 Сb4 32.Крd3 Сe1 33.Крe2. Ничья.

Казалось, что четыре партии в быстрые шахматы так и закончатся без результата, после чего противники сразятся в блиц. Но не тут-то было! В решающем поединке претенденты, не сговариваясь, атаковали! Непомнящий пошёл на огромный стратегический риск, но вытянул противника на большую игру, Дин тоже не стал отсиживаться и ответил наступлением в центре.

Российский гроссмейстер «давил на кнопку» и сильно опережал соперника по времени, но в решающий момент при видимом равенстве сил китаец вдруг показал настоящий чемпионский характер, чего никто не ждал после его срывов в основное время матча! С двумя минутами времени Дин чётко высчитал, что может забрать «отравленную» пешку и не попасть под смертельную связку. А потом «на волевых» уклонился от повторения ходов.

Оказалось, что теперь сложнейшую задачу надо решать Непомнящему, и ему это не удалось – по сути она оказалась такой единственной за тай-брейк, но требовала невероятного напряжения сил. Дин Лижэнь чётко использовал свой единственный голевой шанс и выиграл этот удивительный матч.

Ян Непомнящий (Россия) — Дин Лижэнь (Китай)

Матч за звание чемпиона мира. Тай-брейк. Четвёртая партия

1.e4 e5

2.Кf3 Кc6

3.Сb5 a6

4.Сa4 Кf6

5.0–0 Сe7

6.d3 b5

7.Сb3 d6

8.a4 Сd7

9.h3 0–0

10.Сe3 Кa5

11.Сa2 b:a4

12.Кc3 Лb8

13.Сb1 Фe8

14.b3 c5

15.К:a4 Кc6

16.Кc3

Чёрные уточнили порядок ходов в теоретической испанской дуэли, и сейчас Яну стоило сыграть 16.c3 a5 17.d4 – иначе его слон надолго застрял на b1.

16...a5 17.Кd2 Сe6 18.Кc4 d5 19.e:d5 К:d5 20.Сd2?!

Неаккуратное решение вместо простого 20.К:d5 С:d5 21.c3.

20… К:c3?!

Чёрные, в свою очередь, прошли мимо 20… Кf4!, дававшего им виды для атаки на белого короля.

21.С:c3 С:c4

22.b:c4 Сd8

23.Сd2 Сc7

24.c3 f5

25.Лe1 Лd8

26.Лa2 Фg6

27.Фe2 Фd6

28.g3 Лde8

29.Фf3

29…e4?!

Чёрные всё-таки сконцентрировали свои силы для натиска на позицию белой рокировки, но сейчас Дин Лижэню стоило аккуратно пойти 29… Кe7, не допуская шаха на d5. Китайский гроссмейстер же бросился вперёд, невзирая на риск.

30.d:e4 Кe5 31.Фg2 Кd3 32.С:d3 Ф:d3 33.e:f5 Л:e1+ 34.С:e1 Ф:c4 35.Лa1?!

Чётким ходом 35.Лd2! россиянин мог поставить перед соперником большие проблемы 35…Л:f5? (или 35...a4 36.Лd7 Сe5 37.Фc6 с вторжением) 36.Фc6, и сказывается плохой чёрный король.

35… Л:f5 36.Сd2 h6 37.Фc6 Лf7 38.Лe1 Крh7 39.Сe3 Сe5

Шансы уравнялись, и комментаторы считали, что дело вот-вот закончится ничьей. Однако партнёры продолжали изо всех сил бороться за победу.

40.Фe8 С:c3! 41.Лc1 Лf6!

Очень непростое решение на оставшихся двух минутах – проигрывало 41… Лf3? 42.Л:c3 Ф:c3 43.Фe4+. Балансируя над куполом цирка, Дину удаётся забрать и удержать пешку.

42.Фd7 Фe2 43.Фd5 Сb4 44.Фe4+ Крg8 45.Фd5+ Крh7 46.Фe4+ Лg6!

Настоящая чемпионская отвага! Чёрные могли пойти на повторение ходов, однако они не согласны на ничью.

46… Крg8 47.Фd5+, от белых теперь тоже требуется точность.

47.Фf5?!

Правильно 47.Крg2 a4 48.Фf5 c4 49.Фe4, отыгрывая пешку, но, видимо, россиянин не увидел идею соперника сыграть с4 и поставить ферзя на d3.

47...c4



48.h4?

Позволяло бороться за спасение 48.Фf4 c3 49.Фf5, не пуская вражеского ферзя на d3.

48… Фd3 49.Фf3 Лf6 50.Фg4 c3 51.Лd1 Фg6 52.Фc8 Лc6 53.Фa8 Лd6?

В цейтноте Дин не посчитал форсированный выигрыш 53...c2 54.Лd8 c1Ф+ 55.С:c1 Л:c1+ 56.Крh2 Фc6 57.Лh8+ Крg6, уходя от шахов. У Непомнящего появляются шансы на спасение.

54.Л:d6 Ф:d6 55.Фe4+ Фg6 56.Фc4 Фb1+ 57.Крh2 a4?

Китайский гроссмейстер игнорирует идею, которая могла спасти Яна. Верно 57… Фf5!

58.Сd4 a3

59.Фc7?

Спасало невероятное 59.С:g7!!! Кр:g7 удивительно, но чёрный король не может сбежать от вечного шаха 60.Фd4+ Крg6 61.Фg4+ Крf6 62.Фd4+ Крe7 63.Фa7+ Крd6 64.Фb6+ Крd5 65.Фb7+ Крc4 66.Фf7+ Крb5 67.Фe8+ с ничьей. Теперь же чёрные пешки прорываются в ферзи.

59… Фg6 60.Фc4 c2 61.Сe3 Сd6 62.Крg2 h5 63.Крf1 Сe5 64.g4

Иначе чёрные выигрывают совсем просто 64.Крg2 Сb2.

64...h:g4 65.h5 Фf5 66.Фd5 g3 67.f4 a2 68.Ф:a2 С:f4 Белые сдались, Дин Лижэнь выиграл тай-брейк, а вместе с ним и весь чемпионский матч.

Прошедший в 1951 году в одном шаге от победы над непобедимым Патриархом Михаилом Ботвинником Давид Бронштейн был сломлен неудачей в матче. Спустя годы он раз за разом возвращался к событиям 23-й партии, находя себе всё новые и новые оправдания. Не сумел вернуться в элиту Петер Леко, не выдержавший финального испытания в матче с Владимиром Крамником в 2004 году – подобных примеров в шахматах можно найти много.

Я хотел бы пожелать Яну Непомнящему сделать то, что не удавалось многим его предшественникам, – пережить эту ужасную катастрофу. Впереди новый турнир претендентов, в котором россиянин имеет право выступить. И если взять реванш у Магнуса Карлсена не удалось, то надо брать его у Дин Лижэня.