«Зенит» попытается повторить успех на домашней площадке в Казани. За этим мы будем следить в нашей текстовой трансляции.

Второй матч за золото в российском волейболе: «Динамо» реабилитируется после провала. LIVE

Ошибки «Динамо» убили всю интригу первого финального матча «золотой» серии до трёх побед — только в первой партии парни Константина Брянского положили 15 мячей в аут (всего таких — 29). Не спасло москвичей и главное их оружие — подачи. «Зенит» Алексея Вербова коллективно смотрелся более слаженно — они тянули сложные мячи в защите, брали очки в простых и не очень доигровках. Но расслабляться рано — впереди минимум два матча, один из которых сегодня вновь на площадке Казани. Второй матч стартует в 19:00 по Москве. Затем серия уедет в Москву.

Предполагаемые составы на матч:

«Зенит-Казань»: А. Вольвич, С. Деру, М. Кристенсон, А. Кононов, Д. Волков, И. Фёдоров, В. Голубев, М. Михайлов

«Динамо»: Я. Подлесных, И. Власов, П. Панков, М. Белогорцев, А. Семышев, Ц. Соколов, Л. Керминен, Ч. Свентицкис