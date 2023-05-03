Второй матч за золото в российском волейболе: «Динамо» реабилитируется после провала. LIVE

Ошибки «Динамо» убили всю интригу первого финального матча «золотой» серии до трёх побед — только в первой партии парни Константина Брянского положили 15 мячей в аут (всего таких — 29). Не спасло москвичей и главное их оружие — подачи. «Зенит» Алексея Вербова коллективно смотрелся более слаженно — они тянули сложные мячи в защите, брали очки в простых и не очень доигровках. Но расслабляться рано — впереди минимум два матча, один из которых сегодня вновь на площадке Казани. Второй матч стартует в 19:00 по Москве. Затем серия уедет в Москву.
Предполагаемые составы на матч:
«Зенит-Казань»: А. Вольвич, С. Деру, М. Кристенсон, А. Кононов, Д. Волков, И. Фёдоров, В. Голубев, М. Михайлов
«Динамо»: Я. Подлесных, И. Власов, П. Панков, М. Белогорцев, А. Семышев, Ц. Соколов, Л. Керминен, Ч. Свентицкис
Алексей Вербов, главный тренер «Зенита-Казань»:
Сегодня и мы, и они не давали мячу просто так упасть. Он не свалился ни на одну из сторон так легко. Может, по одному такому глупому мячу было у тех и у других. Но это минимальное количество. Спасений было гораздо больше. Из-за этого зрелищность игры, конечно, зашкаливала, несмотря на «быстрый» счёт. Напряжение в воздухе витало. Послезавтра ожидаем «другого» соперника и «другую» игру.
Что сказали команды после первого матча? Павел Панков, капитан «Динамо»:
Подача летела хорошо, но Казань все приняла, выбила наверх. Поздравляю их, они хорошо сыграли. Мы, наоборот, наошибались. Мы сейчас восстановимся, посмотрим записи, поговорим. Однозначно надо сыграть чище, ничего менять не будем, будем играть также – в свой волейбол. Казань всегда славилась командной игрой, у них высокий организованный блок: цепляли в защите и доигрывали. Мы цепляли, доставали в защите, но не доигрывали».
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