Недавние претенденты столкнулись за доской уже через неделю после решающей партии матча за корону.

Непомнящий не смог взять быстрый реванш у нового чемпиона мира. Дин проигрывал, но устоял

В столице Румынии стартовал первый после поединка за мировую корону супертурнир Superbet Chess Classic Romania – этап Grand Chess Tour. На старт в Бухаресте в отсутствие играющего в данный момент в покер экс-чемпиона мира Магнуса Карлсена вышли многие звёзды мировых шахмат: участник двух последних матчей на первенство мира Ян Непомнящий (Россия, №2 мирового рейтинга), чемпион мира Дин Лижэнь (Китай, №3), вундеркинд Алиреза Фируджа (Франция, №4), Аниш Гири (Нидерланды, №6), участник матча на первенство мира 2018 года Фабиано Каруана (США, №7), Уэсли Со (США, №8), секундант Дин Лижэня Рихард Раппорт (Румыния, №13), Максим Вашье-Лаграв (Франция, №14), Ян-Кшиштоф Дуда (Польша, №24) и местный стремительно прогрессирующий шахматист Богдан-Даниэль Дяк (Румыния, №38).

Конечно, для Непомнящего новая встреча с китайским соперником и его секундантом – это прекрасная возможность взять реванш! Чувствовалось, что Ян невероятно мотивирован – уже в 1-м туре он всем видом показывал, что очень хочет обыграть Рихарда, но в итоге Раппорт ушел на ничью. А уже во 2-м туре Ян в своём коронном стиле «перекрутил» Дяка.

Дин же стартовал достаточно бледно – две ничьих. Открывавший турнир Гарри Каспаров* (включён в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. – Прим. «Чемпионата) даже в шутку сказал, что китаец пока до конца не поверил в свою победу. Мол, когда рядом с ним говорят «чемпион мира», то оглядывается по сторонам – где этот чемпион?

И уже в 3-м туре состоялась очная дуэль недавних претендентов Ян Непомнящий – Дин Лижэнь! В случае победы россиянин не только одерживал важнейшую победу с точки зрения престижа, но и впервые достигал рейтинга 2800, продолжая заочную гонку с Магнусом. Но вновь повторились события матча за титул – казалось, что вот-вот позиция китайца рухнет, но в конце тот в стиле мастера Шаолиня вывернулся из смертельной петли!

Ян Непомнящий (Россия) — Дин Лижэнь (Китай)

Superbet Chess Classic Romania. 3-й тур

1.d4 Кf6 2.c4 e6 3.Кc3 d5 4.c:d5 e:d5 5.Сg5 c6 6.e3 Сf5

Актуальный вариант ферзевого гамбита, пользующийся репутацией очень надёжного продолжения. Чёрные сразу переходят в эндшпиль со сдвоенными пешками, но рассчитывают на крепость своих бастионов и потенциальную силу слонов.

7.Фf3 Сg6 8.С:f6 Ф:f6 9.Ф:f6 g:f6 10.Кf3 a5 11.Кh4 a4?!

Похоже, что Дин Лижэнь просто что-то перепутал в своей подготовке! Обычно чёрные держат оборону после 11… Сb4 12.a3 С:c3+ 13.b:c3. Ход b5 после размена на с3 f2-f4 не страшен ввиду того, что слон всегда может стать на е4.

12.a3 Кd7 13.f4

Возникла угроза окружения слона.

13…Сc2?

После 13… Сe4 14.К:e4 d:e4 пешка е4 может быть проиграна, однако идея китайского гроссмейстера ещё опаснее.

14.Лc1 Сb3

На b3 слон выключен из игры, а поле f5 навсегда в руках белых.

15.Кb1!

Прекрасный ход! Ян продолжает охоту за слоном-беглецом.

15…Лa5 16.Сe2 c5

Чёрные бросились спасать свою фигуру.

17.Кf5

Проще всего закрепляло большой перевес 17.d:c5! Л:c5 18.Крf2 – чёрные остались бы с кучей хронических слабостей.

17… Кb6

Ян Непомнящий (Россия) — Дин Лижэнь (Китай)

18.Кd2?

Российский гроссмейстер недооценил контригру соперника. При 18.Крf2 Кc4 (неудачно и 18...c4 19.Кc3) 19.С:c4 d:c4 20.Кd2 белые кони доминируют над чёрными слонами.

18...c4 19.Кb1 Кa8 20.Кc3 Кc7

Белые потратили много времени на перестройки конём, и Дин Лижэнь успевает получить контригру.

21.Крf2 b5 22.e4!

Медлить нельзя: 22.g4?! b4.

22...b4 23.a:b4 С:b4 24.К:d5 К:d5 25.e:d5 Л:d5?

Позиция очень сложная, нестандартная, и посчитать следующие варианты совсем не просто. Точнее 25… Крd7 26.Кe3 (26.С:c4 Сd2) 26… Лb8 27.К:c4 Л:d5 за счёт слонов у чёрных хорошая контригра за пешку.

Ян Непомнящий (Россия) — Дин Лижэнь (Китай)

26.С:c4?!

Очень трудно не сыграть по принципу «бей первым, Фредди!», но белым важно было удержать коня на f5. 26.g4! Сd2 27.С:c4 С:c1 28.С:d5 С:d5 29.Л:c1 Крd7 30.Лc5 Сb3 31.Кe3 Лb8 32.Крf3 с хорошими шансами на победу в окончании – конь сильнее слона, лишняя пешка, и королевский фланг чёрных остаётся в руинах.

26… Л:f5 27.С:b3 0–0!

Теперь, как часто было в матче, удивительным образом китайский чемпион ускользнул.

28.Лc4 Л:f4+!?

Возможно 28...a:b3 29.Л:b4 Л:f4+ 30.Крe3 Лg4 31.Крf3 f5, и белым трудно усилиться, но Дин выбрал другой путь к ничьей.

29.Крe3 Сd2+ 30.Кр:d2 a:b3 31.Лe1 Лd8 32.Крd3

Кажется, пешка b3 вот-вот упадёт, но добраться до неё непросто, и чемпион мира успевает создать контригру.

32…f5 33.Лb4

Ничего не даёт белым 33.Лe2 Лf1 34.Лd2 f4.

33...h5! 34.Лe2 h4 35.h3

Не лучше 35.Лd2 Крg7.

35… Крg7 36.Крc3

36.Лd2 встречается путём 36…Лe4.

36… Лe4 37.Крd3 Л:e2 38.Кр:e2 Крf6

Ян Непомнящий (Россия) — Дин Лижэнь (Китай)

Из-за слабости пешек d4 и g2 белые так и не могут без хлопот съесть пешку b3 соперника.

39.Крf3 Лg8 40.Лb6+ Крe7 41.Крf4

Проигрывает ладью 41.Л:b3?? Лg3+.

41… Л:g2 42.Л:b3 Крe6 43.Лe3+ Крd5

Взаимное истребление пешек с ничьей неизбежно.

44.Лf3 Л:b2 45.Кр:f5 Кр:d4

Но принципиальные соперники бились, как всегда, до голых королей!

46.Лf4+ Крe3 47.Лe4+ Крf3 48.Л:h4 Крg3 49.Лg4+ Кр:h3 50.Лf4 Крg3 51.Лf1 Лf2+ 52.Л:f2 Кр:f2 53.Крf6 Крf3 54.Кр:f7

Ничья.

Непомнящий, несмотря на ничью, делит первое место, но пока сыграно всего три тура, и не отстают от Непомнящего другие участники – по партии выиграли Раппорт, Каруана и Со. Сможет ли российский претендент прийти к финишу первым и стать выше конкурентов, а главное – выше Дин Лижэня? Или на финише китаец вновь покажет свой чемпионский характер?

Лично мне в конечный успех Дина на румынской земле не верится – похоже, что чемпион мира пока придерживается стратегии «лишь бы не провалиться!» Но и Яну просто так занять первое место не дадут. Наверняка конкуренты, посмотрев на самоустранение Карлсена, теперь тоже мечтают о чемпионских лаврах.