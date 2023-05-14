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Сыграй как чемпион мира: найдите ходы, которые позволили Карлсену, Крамнику, Карпову, Дину выиграть шахматную корону

Сыграй как чемпион мира! Сможете ли вы найти ходы, позволяющие выиграть шахматную корону?
Дмитрий Кряквин
Сыграй как чемпион мира
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Сложный тест: десять позиций из матчей за титул. Нашёл точный ход — стал чемпионом!

Недавний матч за звание чемпиона мира по шахматам, в котором Дин Лижэнь на тай-брейке одолел россиянина Яна Непомнящего, показал, как важен может быть один точный ход в самый ответственный момент. Китаец находил верные ключевые решения, поэтому и завоевал в итоге титул чемпиона мира.

Впрочем, то же самое можно сказать и про других чемпионов. Магнус Карлсен, Вишванатан Ананд, Владимир Крамник, Гарри Каспаров (включён в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. – Прим. «Чемпионата»), Анатолий Карпов – все они находили точные ходы, которые позволяли им выиграть главную в жизни любого гроссмейстера битву.

А сможете ли вы справиться с этой непростой задачей? Мы собрали для вас десять ключевых позиций в матчах за звание чемпиона мира последних 50 лет. Находишь точный ход – побеждаешь и становишься чемпионом мира.

Получится ли у вас пройти по стопам лучших?

Предупреждаем сразу: этот тест не будет простым. Придётся подумать!

Как играть: задача описана в карточке, а варианты ответа можно изучить с помощью стрелок. Кнопка «Ответить» зафиксирует выбор.

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