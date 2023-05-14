Сыграй как чемпион мира! Сможете ли вы найти ходы, позволяющие выиграть шахматную корону?

Недавний матч за звание чемпиона мира по шахматам, в котором Дин Лижэнь на тай-брейке одолел россиянина Яна Непомнящего, показал, как важен может быть один точный ход в самый ответственный момент. Китаец находил верные ключевые решения, поэтому и завоевал в итоге титул чемпиона мира.
Впрочем, то же самое можно сказать и про других чемпионов. Магнус Карлсен, Вишванатан Ананд, Владимир Крамник, Гарри Каспаров (включён в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. – Прим. «Чемпионата»), Анатолий Карпов – все они находили точные ходы, которые позволяли им выиграть главную в жизни любого гроссмейстера битву.
А сможете ли вы справиться с этой непростой задачей? Мы собрали для вас десять ключевых позиций в матчах за звание чемпиона мира последних 50 лет. Находишь точный ход – побеждаешь и становишься чемпионом мира.
Получится ли у вас пройти по стопам лучших?
Предупреждаем сразу: этот тест не будет простым. Придётся подумать!
Как играть: задача описана в карточке, а варианты ответа можно изучить с помощью стрелок. Кнопка «Ответить» зафиксирует выбор.
- 14 мая 2023
-
12:16
-
11:39
-
11:30
-
00:26
- 13 мая 2023
-
22:52
-
22:31
-
22:07
-
20:56
-
20:27
-
19:59
-
19:19
-
18:32
-
18:06
-
17:36
-
16:59
-
16:33
-
16:25
-
16:15
-
13:41
-
13:23
-
12:55
-
12:00
-
11:29
-
11:02
-
04:54
-
00:22
-
00:13
- 12 мая 2023
-
23:57
-
22:54
-
22:05
-
21:03
-
20:02
-
19:29
-
19:03
-
18:01