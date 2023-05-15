Ян Непомнящий допустил грубейшую ошибку. Она привела россиянина к катастрофе

Участие лучшего шахматиста России Яна Непомнящего в этапе Grand Chess Tour в Бухаресте спустя неделю после тяжёлого поражения в чемпионском матче с Дин Лижэнем было ошибкой. По ходу крайне неудачного для себя турнира россиянин понёс катастрофические потери в рейтинге. Да и могло ли быть иначе, когда он занял предпоследнее место?

Обычно после титульного матча участники берут паузу – кто-то длинную, кто-то покороче. Играть супертурнир с классическим контролем времени против сильнейших соперников – почти гарантированно обречь себя на неудачные результаты.

Именно это и произошло с Непомнящим. Яну банально не хватало сил, чтобы доигрывать эндшпили даже в безоговорочно выигранных позициях. То, что мы все наблюдали в Астане, когда российский гроссмейстер был в шаге от победы не только в конкретной партии, но и в матче, а в итоге проходил мимо победных вариантов, раз за разом повторялось и в Румынии.

Показательной стала партия последнего тура с голландцем Анишем Гири, в котором в эндшпиле у Непомнящего было железно выиграно – он заставил соперника ошибиться, но Ян и эту позицию не смог доиграть до победы. Движок в моменте показывал «-7» в пользу чёрных (чёрными как раз играл Непомнящий).

Ян Непомнящий Фото: Stev Bonhage/FIDE

Победная позиция была у Яна и в партии с новоиспечённым чемпионом мира – казалось бы, ну вот и возможность доказать свою силу. Но вместо этого – ничья, а затем бесцветная серия партий из ничьих и поражений, приведшая к катастрофической потере в рейтинге. В карьере Непомнящего были и более крутые пике, но не в последние годы, когда Ян стабильно входил в пятёрку сильнейших в мире.

Даже поражение от Магнуса Карлсена в конце 2021 года в чемпионском матче не отразилось так на рейтинге Яна Непомнящего, как ужасное выступление в Румынии. Тогда он потерял чуть больше 10 баллов в рейтинге, сражаясь с лучшим шахматистом мира, а сейчас – 15,2 балла! В Live-рейтинге у россиянина 2778,8 балла, он опустился со второго на четвёртое место.

А ведь в 12-й партии матча с Дин Лижэном российский гроссмейстер был в шаге не только от победы и чемпионства, но и от того, чтобы впервые в карьере преодолеть отметки 2800 баллов в рейтинге. Это показатель не просто топ-уровня, а принадлежности к элите.

Совершенно очевидно, что участие Непомнящего в турнире в Бухаресте было грубейшей ошибкой, которую невозможно объяснить логически. Даже хорошими призовыми за участие.