Как менялась внешность лучшего шахматиста мира Магнуса Карлсена.
Магнус Карлсен уже в статусе экс-чемпиона мира продолжает удивлять публику. На этот раз — своим внешним видом. Как вообще менялся норвежец с того момента, как впервые стал №1 в мире?
Лидером мирового рейтинга Магнус стал в 2010 году. Тогда 20-летний Карлсен выглядел крайне стильно. Аккуратно уложенные волосы и лёгкая щетина создавали образ диснеевского принца.
Несколько лет норвежец сохранял этот образ, лишь иногда немного по-хулигански отращивая волосы. Вот так, например, Магнус выглядел в 2013 году на турнире претендентов.
После завоевания титула Карлсен немного поменял образ. Он чуть отрастил волосы и начал зачёсывать чёлку назад. В 2015-м Магнус выглядел по-прежнему крайне стильно.
Образ Карлсена в какой-то момент стал отличительной чертой гроссмейтсера. Неудивительно, что единый стиль Магнус старался сохранять долгие годы. Хотя однажды он привнёс измюминку — стал носить очки.
В 2019-м Карлсен добавил своему образу брутальности и отрастил шикарную бороду. Норвежец пытался делать это и раньше, но быстро сбривал растительность на лице.
Долго сохранять аккуратной бороду не удалось. Вскоре Карлсен серьёзно зарос и стал щеголять растительностью как у лесника. Пандемия и изоляция усилили этот эффект.
В 2021-м Магнус сбрил всю растительность и вновь начал отращивать аккуратную бороду, вернув свой брутальный образ. Таким Карлсена мы видели в титульном матче с Яном Непомнящим.
Спустя год норвежец снова сменил образ. На этот раз он отдал предпочтение идеально выбритому лицу.
В 2023-м Магнус решил кардинально поменять свой внешний вид. Для начала он серьёзно отрастил свои кудявые волосы, а на его лице вновь появилась небольшая борода.
Уже лишившись титула чемпиона мира, Карлсен окончательно «запустил» свой внешний вид. Сейчас Магнус скорее похож на «выжившего» или «изгоя» из одноимённых фильмов.
Образы Магнуса Карлсена: от диснеевского принца до «выжившего»
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