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Российские фехтовальщики отказались от этапов Гран-при — пропустят ли они Олимпиаду в Париже?

«Это путь в никуда». Российские фехтовальщики отказались от международных соревнований
Ангелина Николаева
Российские фехтовальщики отказались от этапов
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Условия допуска оказались для нашей сборной неприемлемы. Олимпийских призёров отделили от остальной команды.

Российские фехтовальщики отказались участвовать в международных соревнованиях на условиях, которые предложили в FIE (Международная федерация фехтования). И это неудивительно — международная федерация допустила лишь часть спортсменов, оставив лидеров команды и российских призёров Олимпийских игр за бортом.

Позднякова и Великая не попали в списки от FIE

В марте 2023 года МОК рекомендовал международным федерациям допускать российских спортсменов в качестве нейтральных атлетов до международных стартов. Правда, для этого спортсмены должны соответствовать определённым условиям, например, не поддерживать СВО, а также не иметь связи с военными структурами.

Одной из федераций, последовавших рекомендациям МОК, стала FIE. Конгресс организации большинством голосов принял решение о возвращении российских и белорусских спортсменов до соревнований с середины апреля.

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Однако уже очень скоро стало понятно, что радоваться решению FIE пока очень рано. Организация составила список российских фехтовальщиков, которые смогут выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе, и там не оказалось сильнейших спортсменов — олимпийских чемпионок Софии Поздняковой, Яны Егорян, Софьи Великой. Позже федерация предоставила второй список, но ситуация повторилась — ни один из призёров Олимпиады в Токио не был допущен до соревнований.

Софья Великая

Софья Великая

Фото: РИА Новости

«Олимпиада от нас всё дальше и дальше»

Глава Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов рассказал, что Международная федерация прислала второй список допущенных спортсменов, но никто из российских фехтовальщиков не поедет на международные соревнования на таких условиях:

«Мы получили второй список. Помимо спортсменов, в нём есть представители тренерского штаба, медицинского персонала, судейского корпуса и члены комиссий FIE. Однако наша реакция на данный список такая же, как и на первый: мы не собираемся делить нашу команду и отправлять кого‑то на международные соревнования.

Вероятно, дальше будут ещё какие‑то списки, но всё это путь в никуда. Диалога нет, а время идёт. Олимпиада с каждым новым турниром от нас всё дальше и дальше», — приводит слова Мамедова «Матч ТВ».

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Это означает, что российские фехтовальщики не станут участвовать и в отборе к Олимпиаде, который стартовал ещё в начале апреля. По поводу частичного допуска российских фехтовальщиков высказался глава ОКР Станислав Поздняков:

«На примере Международной федерации фехтования (FIE) чётко и ясно виден тот самый фарс, которым являются параметры «возвращения» россиян и белорусов на международную арену и о котором мы заявили с момента их появления.

Международный олимпийский комитет навязывает такие критерии, при которых участие подавляющего большинства наших атлетов и практически всех лидеров сборных команд в отборочных Олимпийских и иных соревнованиях на практике нереально.

Это, по сути, — инструментарий плохо завуалированного отстранения, не говоря уже о дискриминации и двойных стандартах, по-прежнему применяемых по национальному признаку», — написал Поздняков в соцсетях.

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