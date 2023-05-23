«Это путь в никуда». Российские фехтовальщики отказались от международных соревнований

Российские фехтовальщики отказались участвовать в международных соревнованиях на условиях, которые предложили в FIE (Международная федерация фехтования). И это неудивительно — международная федерация допустила лишь часть спортсменов, оставив лидеров команды и российских призёров Олимпийских игр за бортом.
Позднякова и Великая не попали в списки от FIE
В марте 2023 года МОК рекомендовал международным федерациям допускать российских спортсменов в качестве нейтральных атлетов до международных стартов. Правда, для этого спортсмены должны соответствовать определённым условиям, например, не поддерживать СВО, а также не иметь связи с военными структурами.
Одной из федераций, последовавших рекомендациям МОК, стала FIE. Конгресс организации большинством голосов принял решение о возвращении российских и белорусских спортсменов до соревнований с середины апреля.
Однако уже очень скоро стало понятно, что радоваться решению FIE пока очень рано. Организация составила список российских фехтовальщиков, которые смогут выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе, и там не оказалось сильнейших спортсменов — олимпийских чемпионок Софии Поздняковой, Яны Егорян, Софьи Великой. Позже федерация предоставила второй список, но ситуация повторилась — ни один из призёров Олимпиады в Токио не был допущен до соревнований.
Софья Великая
Фото: РИА Новости
«Олимпиада от нас всё дальше и дальше»
Глава Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов рассказал, что Международная федерация прислала второй список допущенных спортсменов, но никто из российских фехтовальщиков не поедет на международные соревнования на таких условиях:
«Мы получили второй список. Помимо спортсменов, в нём есть представители тренерского штаба, медицинского персонала, судейского корпуса и члены комиссий FIE. Однако наша реакция на данный список такая же, как и на первый: мы не собираемся делить нашу команду и отправлять кого‑то на международные соревнования.
Вероятно, дальше будут ещё какие‑то списки, но всё это путь в никуда. Диалога нет, а время идёт. Олимпиада с каждым новым турниром от нас всё дальше и дальше», — приводит слова Мамедова «Матч ТВ».
Это означает, что российские фехтовальщики не станут участвовать и в отборе к Олимпиаде, который стартовал ещё в начале апреля. По поводу частичного допуска российских фехтовальщиков высказался глава ОКР Станислав Поздняков:
«На примере Международной федерации фехтования (FIE) чётко и ясно виден тот самый фарс, которым являются параметры «возвращения» россиян и белорусов на международную арену и о котором мы заявили с момента их появления.
Международный олимпийский комитет навязывает такие критерии, при которых участие подавляющего большинства наших атлетов и практически всех лидеров сборных команд в отборочных Олимпийских и иных соревнованиях на практике нереально.
Это, по сути, — инструментарий плохо завуалированного отстранения, не говоря уже о дискриминации и двойных стандартах, по-прежнему применяемых по национальному признаку», — написал Поздняков в соцсетях.
- 23 мая 2023
-
19:17
-
18:36
-
18:15
-
15:52
-
14:33
-
13:27
-
12:05
-
11:45
-
01:00
- 22 мая 2023
-
22:32
-
20:52
-
20:40
-
19:03
-
18:26
-
17:55
-
17:19
-
16:20
-
11:39
-
11:33
-
10:20
-
09:29
-
00:24
- 21 мая 2023
-
22:06
-
18:01
-
16:23
-
16:07
-
15:12
-
14:47
-
14:27
-
13:51
-
12:59
-
12:53
-
12:46
-
11:32
-
00:42