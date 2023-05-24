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Олимпийских чемпионов Максима Храмцова и Владислава Ларина не допустили на чемпионат мира по тхэквондо – почему?

«Что-то где-то лайкнули». Олимпийских чемпионов в тхэквондо из России не пустили на ЧМ
Татьяна Постникова
Храмцов и Ларин мимо ЧМ
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Максим Храмцов и Владислав Ларин пропустят главный турнир года. Допущенным спортсменам придётся подписать декларацию.

29 мая в Баку стартует чемпионат мира по тхэквондо. Россиян на турнир пустили в нейтральном статусе. Но не всех – в столицу Азербайджана не смогут поехать главные звёзды нашего тхэквондо, олимпийские чемпионы Токио Максим Храмцов и Владислав Ларин. Их просто не пустили на турнир.

Нейтральные атлеты

3 апреля совет Всемирной федерации тхэквондо принял решение допустить россиян и белорусов до участия в международных стартах, следуя рекомендациям МОК. С того момента и началась проработка вопроса о выступлении наших спортсменов на чемпионате мира — 2023. Тогда главный тренер сборной России Вадим Иванов заявил, что среди олимпийцев нет спортсменов, имеющих контракты с силовыми структурами.

«Не знаю, как это будет трактоваться и кем, но речь идёт о том, что у нас нет контрактников. Наши спортсмены имеют договор о том, что они являются спортсменами-инструкторами ЦСКА, — сказал Иванов ТАСС. — То есть среди олимпийцев, которые завоёвывали медали, никто не имеет контракта с вооруженными силами. Да, у нас есть несколько спортсменов – победителей и призёров чемпионатов Европы — которые такие контракты имеют».

МОК об условиях допуска россиян:
Спортсменов из России допустили до соревнований. Но кто согласится на такие дикие условия?
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Казалось, особых проблем быть не должно. И их действительно не было. Как сообщили организаторы ЧМ-2023, на турнир в нейтральном статусе предварительно допущены 23 спортсмена. 14 из России и 9 из Беларуси. Будучи спортсменами ЦСКА, на соревнования в Баку спокойно поедут серебряный призер Олимпийских игр в категории до 57 кг Татьяна Минина и бронзовый призер Олимпиады в категории до 58 кг Михаил Артамонов.

Всех спортсменов проверяли на соответствие требованиям МОК в три этапа: сперва это делали национальная ассоциация и континентальный союз, следом сам спортсмен или его представитель подтверждал данные о себе, а потом окончательную оценку атлету давал специальный сотрудник.

Уже по прибытии в Баку всем спортсменам, соответствующим требованиям, нужно будет подписать декларацию «о соблюдении условий участия».

Максим Храмцов

Максим Храмцов

Фото: РИА Новости

«Я не знаю, в чём причина»

Отказано в допуске на ЧМ-2023 было лишь двум спортсменам, так как они «не соответствуют критериям приемлемости». Издание Inside the Games раскрыло, что ими стали олимпийские чемпионы Максим Храмцов и Владислав Ларин.

Причиной недопуска олимпийский чемпионов стала поддержка обоими специальной военной операции. О такой же версии пишет и ТАСС, ссылаясь на анонимный источник.

«Ларина и Храмцова не допустили с первого раза, была дополнительная комиссия, — сказал источник. — Она была несколько дней назад. Задавали вопросы про соцсети, почему где-то что-то лайкнули, где-то какие-то комментарии были или фотографии».

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В Союзе тхэквондистов России уже отреагировали на эту новость. Исполнительный директор организации Геннадий Жигульский оказался немногословен.

«Только что нам поступила информация, что оба эти спортсмена отстранены от чемпионата мира. Что я могу сказать? Видимо, кому-то выгодно устранить конкурентов, не дожидаясь начала соревнований», — сказал Жигульский ТАСС.

Прокомментировал свой недопуск на ЧМ и Максим Храмцов.

«Да, это правда. В чём причины? Честно говоря, даже не знаю. Я не вникал», — признался тхэквондист.

По всей видимости, несмотря на недопуск чемпионов, сборная России всё равно поедет на чемпионат мира, как это сделали дзюдоисты. Хотя в российском спорте прямо сейчас есть и обратные примеры. Фехтовальщики отказались от участия в международных соревнованиях после недопуска олимпийских чемпионок Софии Поздняковой, Яны Егорян и Софьи Великой.

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