«Есть первый мировой!» Как тяжелоатлет Шатов стал первым советским рекордсменом

Ровно 89 лет назад было установлено уникальное достижение для советского спорта. В этот день в 1934 году тяжелоатлет Николай Шатов стал первым штангистом-рекордсменом мира из СССР. Одной левой спортсмен поднял штангу весом 78,4 кг! Мы решили вспомнить, как же было установлено столь невероятное достижение.

Из баскетбольной сборной в тяжёлую атлетику

Николай Шатов родился 3 февраля 1909 года в городе Борисов Минской губернии. Николай занимался разными видами спорта: лёгкой атлетикой, футболом и баскетболом. К 1923 году 14-летний спортсмен даже был участником сборной Беларуси по баскетболу. Однако спустя два года Шатов неожиданно принял решение перейти в тяжёлую атлетику.

От парня совсем не богатырского телосложения не ожидалось никаких свершений, но уже в 1927 году Николай достиг первых успехов — стал четвёртым на всебелорусском первенстве. Уже через год Шатов занял первое место на этом состязании в лёгком весе и удерживал его до 1932 года.

А в 1933 году молодому спортсмену удалось выиграть первенство «Динамо» и СССР. Чемпионом страны Шатов впоследствии становился ещё десять (!) раз: семь раз в лёгком весе и трижды в полусреднем весе. В 1937 году Николай выиграл рабочую Олимпиаду в полусреднем весе, а через десять лет — чемпионат Европы в той же категории.

После завершения карьеры Шатов в течение 12 лет возглавлял сборную СССР по тяжёлой атлетике. Под его руководством команда выиграла немало золотых наград, в том числе на Олимпийских играх.

Скончался заслуженный мастер спорта и тренер СССР на 84-м году жизни, в 1992 году в Москве.

Особый рекорд

Несмотря на большое количество выигранных турниров в качестве спортсмена и тренера, пожалуй, главным рекордом Шатова стало уникальное достижение 1934 года. 27 мая в цирке «Шапито» в Центральном парке культуры и отдыха в Москве проходило состязание тяжелоатлетов. Сперва спортсмены делали жим двумя руками, а впоследствии рывок одной.

Николай Шатов Фото: school-museum.narod.ru

После веса в 75 кг из 18 участвовавших атлетов осталось лишь двое: чемпион СССР в полутяжёлом весе Ян Спарре и чемпион страны в лёгком весе Николай Шатов. Именно второму и удалось установить невероятный рекорд, подняв штангу весом 80 кг одной левой рукой. Впоследствии оказалось, что чистый вес штанги был 78,4 кг, однако это не отменило статуса достижения, ведь предыдущий рекорд был на 0,9 кг меньше. После выполнения рывка зрители стоя аплодировали Николаю, а затем начали целовать и качать его.

«Есть первый советский мировой!» — писала тогда газета «Красный спорт».

Спустя год на междуведомственном первенстве СССР Шатов улучшил свой результат. В этот раз левой рукой он поднял 80,9 кг! В итоге он вновь побил мировой рекорд. Правда, как и в прошлый раз, лучшее достижение принадлежало спортсмену из другой страны. Дело в том, что рекорд в 78,4 кг Шатова от 1934 года вскоре был побит тяжелоатлетом из Германии, поднявшим 80 кг.

«Для меня лозунг «догнать и перегнать мировые рекорды» стал ведущей целью во всей работе», — признавался Николай «Красному спорту» в 1935 году.

Вообще, на счету Шатова – 45 всесоюзных рекордов! Но, пожалуй, самым главным достижением в его карьере всё-таки остался тот самый исторический, первый для тяжёлой атлетики СССР мировой рекорд.