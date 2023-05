В российском спорте ушла эпоха. Чемпион страны по гандболу сменился впервые с XX века!

В мужском чемпионате России по гандболу новый победитель – московский ЦСКА. Впервые за долгие-долгие годы золото досталось не «Чеховским медведям». Великая победная серия команды Максимова началась в далёком уже 2000 году (первые два титула она выиграла под названием ЦСКА-«Спортакадем») и продолжалась без малого четверть века.

Мы решили вспомнить, каким был мир, когда эта серия только началась.

Прорыв на Олимпиаде в Сиднее

Летом 2000-го в австралийском Сиднее проходили XXVII летние Олимпийские игры. В общем зачёте российской сборной удалось занять второе место.

На спортивном олимпе засияло имя Алины Кабаевой, выигравшей тогда бронзу, а через четыре года – золото. Гимнаст Алексей Немов завоевал сразу шесть медалей, две из которых были золотыми. А мужская гандбольная команда уже в третий раз стала чемпионом. Кстати, знаменосцем сборной России впервые стал представитель игрового вида спорта – гандболист Андрей Лавров.

Алексей Немов на ОИ-2000 в Сиднее Фото: РИА Новости

Владимир Путин стал президентом

В этом же году на выборах президента победу впервые одержал Владимир Путин. Но на пост главы страны. После отставки Бориса Ельцина, состоявшейся 31 декабря 1999 года, Владимир Владимирович был назначен исполняющим обязанности президента. После своего первого президентского срока Путин выиграл выборы ещё три раза: в 2004, в 2012 и 2018 годах.

Владимир Путин одержал первую победу на президентских выборах Фото: РИА Новости

Легендарный «Брат 2» в кинотеатрах

В 2000-м на экраны кинотеатров страны вышло продолжение культовой криминальной драмы «Брат», главную роль в которой сыграл Сергей Бодров. Обе части фильма до сих пор популярны. Так, в 2013 году их показали на фестивале «Нашествие», сняли множество документальных фильмов, в 2020 году даже вышел сборник комиксов «Брат. 25 лет», посвящённый юбилею фильма. А весной 2022-го «Брат 2» снова вышел в прокат кинотеатров.

Сергей Бодров Фото: РИА Новости

Начало «Властелина кольца» и «Гарри Поттера»

Для международного кинематографа год тоже выдался знаковым. На стыке веков закончились съёмки фильма «Властелин колец: Братство кольца», снятые по роману Джона Толкина. В трилогии были использованы самые передовые технологии и заданы высокие стандарты на десятилетия вперёд.

В этом же году были утверждены актёры на главные роли в серии фильмов о Гарри Поттере, основанной на книгах Джоан Роулинг. В сентябре команда приступила к съёмкам первой части «Гарри Поттер и философский камень». Культовые фильмы вышли на большие экраны в 2001 году.

На экраны вышел «Гарри Поттер» Фото: Getty Images

Шаг вперёд в технологиях

Именно в 2000-м в продажу поступил легендарный телефон Nokia 3310. Модель является одной из самых удачных в истории: владельцами аппарата стали 126 миллионов человек. До появления IPhone оставалось ещё семь лет.

На замену компакт-дискам пришли флешки. Первая популярная модель USB-накопителя обладала 8 Мб памяти и стоила $ 50.

А ещё Sony выпустила самую успешную игровую приставку – PlayStation 2, о которой мечтали миллионы детей по всему миру.

PlayStation 2 от Sony — мечта всех детей земного шара Фото: Junko Kimura/Getty Images

«Золотой» гол принёс Франции кубок

В Бельгии и Нидерландах состоялся 11-й чемпионат Европы по футболу. Он считается одним из величайших международных турниров за всю историю из-за огромного количества захватывающих матчей и высокого уровня игры.

Чемпионом тогда стала сборная Франции, обыгравшая в финале в овертайме сборную Италии со счётом 2:1 благодаря «золотому» голу Давида Трезеге. Сборная России на тот европейский форум отобраться не сумела.

Сборная Франции — чемпион Европы 2000 года! Фото: Getty Images

Первые и последние медали «Торпедо»

Московскому футбольному клубу «Торпедо» в следующем году исполнится 100 лет. Но в российской истории на его счету только одно серьёзное достижение в национальных турнирах – бронза чемпионата России – 2000.

«Торпедо» пропустило вперёд только «Спартак» и «Локомотив» и вышло в Кубок УЕФА, где по сумме двух матчей уступило английскому клубу «Ипсвич Таун». С тех пор «Торпедо» дважды занимало четвёртое место, проваливалось до любительского уровня, возрождалось, но до медалей не добиралось.

Первые и последние медали в российский период своей истории завоевало «Торпедо» Фото: РИА Новости

Павел Буре — великая звезда НХЛ

Матч всех звёзд традиционно собирает лучших действующих хоккеистов НХЛ. С 1998 по 2003 год формат представлял собой матч между сборной Северной Америки (США и Канада) и сборной мира (весь остальной мир). В 2000-м впервые победу одержал «Мир», разгромивший «Америку» со счётом 9:4.

В команде звёзд «Мира» впервые были россияне – братья Павел и Валерий Буре, а также Дмитрий Юшкевич. На троих они забили четыре гола, три из которых на счету Павла. Буре стал первым россиянином и вторым европейцем, удостоившимся звания самого ценного игрока матча всех звёзд.

Павел Буре Фото: Kellie Landis/Getty Images

Новые звёзды российского шоу-бизнеса

На Евровидении Россия заняла второе место. Нашу страну там представляла певица Алсу, которая исполнила песню Solo и уступила только Дании.

Также в нашем шоу-бизнесе появлялись коллективы, которые многие знают и любят до сих пор – группы «ВИА Гра» и «Тату». Обе стартовали с хитов, которые и по сей день помнят многие – «Попытка №5» и «Я сошла с ума».

Группа «Тату» Фото: РИА Новости

Мировые хиты конца XX века

Мировые звёзды сцены тоже выпускали хиты. В 2000-м Мадонна записала песню Music, ставшую самой продаваемой за год. Юная Бритни Спирс выпустила свой второй альбом с песней Oops!… I Did It Again, Бон Джови впервые исполнил It’s my life, а Том Джонс и Mousse T. записали трек Sexbomb.

С тех пор прошло 24 года. Многое в нашем мире менялось, но до недавнего момента островком стабильности был российский мужской гандбол. Впрочем, рано или поздно все серии заканчиваются. Вот и эта прервалась.