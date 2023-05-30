Такой гандбол должен продолжаться! «Ростов» и ЦСКА довели зарубу до «золотого» матча

Чемпион России по гандболу среди женщин определится в третьем, «золотом» матче финальной серии. «Ростов-Дон» и ЦСКА устроили такую зарубу в финале, что двух матчей для определения сильнейшего не хватило. В драматичной домашней игре ростовчанки, действующие чемпионки страны, одержали минимальную победу и сравняли счёт в серии.

Перед матчем в Ростове-на-Дону главным был вопрос: по правилам ли было оформлено внезапное возвращение Дарьи Дмитриевой в ЦСКА из аренды в словенском «Криме» аккурат на финальную серию. В первом матче, напомним, олимпийская чемпионка в основном сидела на скамейке запасных и вышла на площадку лишь в самой концовке. Федерация гандбола России, рассмотрев все представленные документы, пришла к выводу – всё в полном порядке.

И во втором матче Дмитриева была уже в привычной для себя роли лидера ЦСКА, вышла с первых минут и действовала великолепно. Её возвращение пришлось как нельзя кстати для армейской команды, ведь после первого матча финала москвички потеряли своего нынешнего лидера Елену Михайличенко, травмировавшую голеностоп.

Во многом благодаря действиям Дмитриевой ЦСКА всего лишь через 11 минут после начала первого тайма вёл с преимуществом в четыре мяча. Впрочем, не только Дарья выделялась у москвичек – вся команда играла очень собранно и мощно. Наставнику «Ростова» Александру Бурмистрову пришлось взять быстрый тайм-аут, чтобы успокоить своих игроков.

Это помогло. К середине первого тайма ростовчанки сравняли счёт, но ЦСКА вновь вышел вперёд, и на перерыв команды ушли с минимальным преимуществом москвичек. После перерыва подопечные Ольги Акопян упрочили лидерство и десять минут второго тайма контролировали ситуацию. Но «Ростов-Дон» сумел перевернуть ход игры.

Героем ключевого отрезка матча стала вратарь ростовской команды Анастасия Казьменко. Она творила что-то невероятное, просто наглухо закрыв свои ворота. Феерическая игра голкипера вдохновила и полевых игроков «Ростова». Хозяйки площадки оторвались на четыре мяча перед заключительной десятиминуткой.

ЦСКА не сдался, сократил отставание до минимального, но «фактор Казьменко» оказался решающим. При этом голкипер ЦСКА Кира Трусова тоже играла здорово и тащила «мёртвые» мячи, но слишком большую фору москвички дали своим соперницам. «Ростов-Дон» выиграл 27:26 и сравнял счёт в финальной серии. Теперь всё решится в «золотом» матче 4 июня в Москве.