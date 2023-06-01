Российский гроссмейстер отбыл дисквалификацию и получил приглашение на Кубок мира. Но готов ли он играть?

Вернётся ли Сергей Карякин в большие шахматы? У него ещё есть шанс стать чемпионом мира!

В августе 2023 года столица Азербайджана Баку примет Кубок мира по шахматам – старт, который определит сразу трёх участников нового турнира претендентов 2024 года. Пока из восьми позиций занята лишь одна: там точно будет играть уступивший в матче на первенство мира Ян Непомнящий.

А кто ещё из россиян может побороться за квалификацию?

В нынешнем топ-30 мирового рейтинга, кроме Непомнящего, из наших соотечественников есть Даниил Дубов, Никита Витюгов и Александр Грищук, но, пожалуй, интереснее всего, сыграет ли в турнире №11 рейтинг-листа ФИДЕ Сергей Карякин? Финалист прошлого Кубка мира, не допущенный в турнир претендентов и дисквалифицированный на полгода ФИДЕ из-за его политической позиции, на днях получил приглашение на Кубок мира.

Участник матча за корону 2016 года пока не объявил о своём решении, которое должно быть принято до 2 июня. Стоит отметить, что ранее Карякин утверждал, что не собирается выступать без российского флага в нейтральном статусе.

Готов ли Карякин играть на высоком уровне?

Последний раз Карякин выступал в серьёзном международном турнире зимой 2022 года – это был голландский Tata Steel, фактически репетиция перед претендентским, в котором Сергей так и не сыграл. Карякин набрал в Нидерландах 7 из 13, финишировав вслед за победителем норвежцем Магнусом Карлсеном и азербайджанцем Шахрияром Мамедьяровым. Сергей уступил молодому россиянину Андрею Есипенко и американцу Самуэлю Шенкленду, компенсировав это выигрышами у Йордена ван Фореста (Нидерланды) и у Рамешбабу Прагнанадхи с Сантошем Видитом (оба – Индия).

Получив дисквалификацию, Карякин разминался в тренировочных турнирах по блицу без обсчёта рейтинга ФИДЕ, в которых выступали экс-чемпионы мира Владимир Крамник и Анатолий Карпов, бывший российский сборник Александр Морозевич, друг Сергея Теймур Раджабов и другие приглашённые звёзды. Сыграл Карякин достаточно успешно – выигрывал, занимал вторые места, хотя понятно, что эти состязания носили выставочный характер.

Сергей Карякин Фото: РИА Новости

Почти сразу после окончания дисквалификации Карякин выступил в первом своем турнире с обсчётом международного рейтинга – это оказалось соревнование по быстрым шахматам группы компаний «Регион». Кроме вице-чемпиона мира 2016 года, за победу боролись многие российские гроссмейстеры, но главных звёзд (Непомнящего, Дубова, Есипенко и т.д.), кроме Александра Грищука и Владислава Артемьева, в этом старте не оказалось.

Карякин набрал шесть из девяти без поражений и занял чистое первое место, выиграв у ветерана российских шахмат Алексея Дреева, своего тренера-секунданта Дениса Хисматуллина и тренера Валентины Гуниной Ивана Попова – это однозначно хороший результат, но стоит признать, что далеко не блестящий.

В апреле 2023-го Карякин принял участие в командном чемпионате России. После поражения в выборах на пост президента Федерации шахмат России (тогда подавляющее число кандидатов проголосовало за действующего президента Филатова) гроссмейстер решил возглавить Федерацию шахмат Московской области с прицелом на выборы-2027 в ФШР. И собрал несколько команд Подмосковья для борьбы за золото национального чемпионата.

Например, две женские команды под эгидой Карякина заняли второе и третье места, уступив лишь Москве. Хорошие шансы на победу имела и мужская команда Московской области. Вместе с Сергеем за победу боролись его друзья и соратники: Денис Хисматуллин, Санан Сюгиров и другие гранды. Особый интерес вызывало выступление за Московскую область гроссмейстера Клементия Сычёва – того самого, которого фактически засудили на первенстве мира по рапиду и блицу в декабре 2022-го в партии против американца Шенкленда из-за того, что у шахматиста порвалась пуговица на брюках.

Карякин приехал вместе с командой, но не спешил вступить в игру. Тем временем в соревновании уверенно лидировал спортивный клуб КПРФ, за который выступили Александр Грищук и Даниил Дубов. Московская область же сенсационно проиграла команде Беларуси, принимавшей участие в турнире благодаря соглашению Министерств спорта двух стран.

Надо было спасать ситуацию, и Карякин вышел на матч с сильной казанской командой. Это было непростое испытание, так как против него белыми играл Владислав Артемьев – 35-й номер мирового рейтинга. Казалось, что Сергей думает лишь о ничьей, но стоило Артемьеву зазеваться, как Карякин нанес коварный удар, выиграл пешку и партию, оказавшуюся решающей в матче!

Сергей Карякин Фото: РИА Новости

Подмосковье воспряло и бросилось в погоню за лидерами. Теперь многое решал матч с Москвой, в котором Карякин не смог одолеть экс-чемпиона Европы Евгения Наера – ничья! На волне успеха москвичи опередили как Московскую область, так и КПРФ, став чемпионами. Дружина Карякина финишировала лишь третьей. Успех, но лишь отчасти. Понятно, что Сергей мечтал о медалях совсем другого цвета. Но почему он тогда сыграл так мало партий? Не вышел биться с той же Беларусью и КПРФ?

Последний шанс на чемпионский титул?

Пока трудно сказать, в какой форме на самом деле находится российский гроссмейстер. Во всех турнирах, где он играл в последнее время, читалось лишь одно желание – ни в коем случае никому не проиграть, не подорвать свое реноме. Сергей по-прежнему очень надёжен, и если выйдет на старт Кубка мира, то должен с большой долей вероятности проходить первые круги турнирной сетки. Но будет ли его потенциал достаточен для того, чтобы обыгрывать Алирезу Фируджу, Фабиано Каруану или Хикару Накамуру?

Сергей Карякин Фото: РИА Новости

Карякина уже немало раз «хоронили» и списывали со счетов, но он всякий раз воскресал подобно фениксу. Сейчас гроссмейстеру 33 года – обычно спад у гроссмейстеров экстра-класса в шахматах начинается под 40, и у Сергея ещё достаточно времени для больших подвигов. Но для этого надо собраться, отвлечься от своего телеграм-канала и начать полноценно готовиться.

С другой стороны, не покидает ощущение, что Карякин образца 2016 года, тот самый непробиваемый «министр обороны», который чуть не обыграл Карлсена, легко справился бы с участниками казахстанского матча на первенство мира в той переменчивой форме, в которой они подошли к поединку.

Карякин способен на многое, но вот хочет ли?

В ближайшие дни мы узнаем, готов ли Сергей Карякин предпринять очередную попытку побороться за шахматную корону. Возможно, последнюю попытку.