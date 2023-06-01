Выиграл золото — и в школу! Дети, от которых надо было защищать взрослых спортсменов

В День защиты детей мы решили вспомнить об удивительных олимпийских чемпионах, которым меньше 14 лет! От таких детей взрослых нужно защищать, а не наоборот. В некоторых видах спорта возрастные рекорды побить уже не получится.
Момидзи Нисия (Япония), 13 лет 330 дней
Японская школьница Момидзи Нисия стала олимпийской чемпионкой в скейтбординге (дисциплина стрит) в Токио-2020. Всего лишь за год до Олимпийских игр она окончила начальную школу. При поддержке своих болельщиков она в острейшей конкуренции обыграла свою ровесницу бразильянку Райссу Леал, несмотря даже на две сорванных попытки.
Момидзи Нисия
Фото: Patrick Smith/Getty Images
У Минься (Китай), 13 лет 345 дней
Китайская прыгунья получила мировую известность в 11 лет, когда победила на Играх доброй воли – 1990. В следующем году она стала чемпионкой мира, а в 1992-м в Барселоне – олимпийской чемпионкой в прыжках с 10-метровой вышки. Серебряного призёра она опередила почти на 50 баллов. Одарённую спортсменку очень рано забрали из семьи в специальный интернат, своих родителей во время активной карьеры они видела только два раза в год. После завершения карьеры стала спортивным менеджером, работала в заявочном комитете Пекина-2008.
У Минься
Фото: Sean Garnsworthy/Getty Images
Марджори Гестринг (США), 13 лет 268 дней
В 1936-м на Олимпиаде в Берлине в прыжках с трёхметрового трамплина победила американка Марджори Гестринг. 13-летняя девочка обыграла 29-летнюю соотечественницу Кэтрин Роулз, которой уступила на отборочных соревнованиях в США. Золото берлинской Олимпиады осталось для Гестринг единственной олимпийской наградой в карьере.
Марджори Гестринг
Фото: Getty Images
Клаус Зерта (Германия), 13 лет 283 дня
Юный спортсмен из Германии стал олимпийским чемпионом в 1960-м на Играх в Риме. Зерта был рулевым в двойке вместе с Бернхардтом Кнубелем и Хайнцем Реннебергом. Естественно, что вес спортсмена был решающим в плане отбора в команду. Спортивная карьеры Зерты была короткой. Впоследствии он стал тренером по теннису, а потом работал строительным инженером.
Ким Юн Ми (Южная Корея), 13 лет 83 дня
Корейская шорт-трекистка на Олимпиаде в Лиллехаммере в 1994-м побила рекорд Марджори Гестринг и стала самой юной чемпионкой в истории. Ким Юн Ми выиграла золото в эстафете на 3000 м. После её феноменального выступления Международный союз конькобежцев ввёл возрастной ценз на участие в соревнованиях. Через четыре года в Нагано кореянка вновь выиграла золото в эстафете, на финише буквально вырвав победу у соперниц из Китая. Ким Юн Ми завершила карьеру в 21 год и стала тренером.
Ким Юн Ми (крайняя справа)
Фото: Tony Marshall/Getty Images
Неизвестный рулевой (Франция), возраст неизвестен
Самым юным победителем Олимпийских игр, по всей вероятности, является французский мальчишка, волей случая ставший рулевым в голландской двойке на Олимпиаде 1900 года в Париже. Экипаж в составе Франсуа Брандта и Рулофа Кляйна с рулевым Херманусом Брокманом считался фаворитом в борьбе за золото, но с трудом пробился в финал.
Брандт и Кляйн посчитали, что Брокман слишком тяжёлый для рулевого, и предложили на финал роль рулевого одному из зрителей – мальчишке, который наблюдал за соревнованиями. Конечно, он был намного легче Брокмана. Настолько легче, что нос лодки стал задираться над водой. Экипажу пришлось привязать на нос свинцовую болванку весом в 5 кг.
Замена рулевого стала золотой – голландцы и французский мальчуган вырвали победу у соперников. Вот только имени пацана история не сохранила, мальчишка убежал сразу после финиша, попытки найти его оказались неудачными. Бранд и Кляйн предполагали, что ему 8–10 лет. В некоторых русскоязычных СМИ говорится, что мальчика звали Марсель Депайе, но это фейк. На сайте МОК в официальных протоколах «золотой» экипаж значится не голландским, а смешанным, а рулевой записан как «неизвестный».
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