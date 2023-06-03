Кенийская бегунья установила уникальный рекорд. Соперницы вместе обнимали её на финише

Фаит Кипьегон объявила, что хочет пробежать 3000 метров быстрее всех в мире, и сделала это!

В Италии завершился третий этап Бриллиантовой лиги. Старт вышел по-настоящему удивительным. В нескольких дисциплинах легкоатлеты показали лучшие результаты сезона, а кенийка Фаит Кипьегон вообще установила новый мировой рекорд в забеге на 1500 метров. Ну какая красота!

«Я действительно счастлива»

Вообще, этап во Флоренции получился крайне неровным. С одной стороны, во многих дисциплинах были показаны не самые высокие результаты, с другой – установлено немало рекордов, в том числе один мировой.

Пожалуй, первым интересным финалом стали 400 метров с барьерами у женщин. Победу одержала Фемке Бол.

Чемпионка из Нидерландов пробежала за 52,42 секунды – лучший результат сезона в мире. Бол на секунду опередила американку Шэмиер Литтл, выдавшую лучший личный результат в сезоне. Третье место заняла Энн Холл, установившая персональный рекорд.

«Это был мой первый старт на Бриллиантовой лиге в этом году, и это отличный результат, он оправдал все мои ожидания, – сказала Бол. – Я действительно счастлива. Я провела забег так, как хотела».

Фемке Бол Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

Также Фемке добавила, что намерена бороться за золото чемпионата мира, который пройдёт летом 2023 года в Будапеште.

Удивили и женщины в забеге на 3000 метров с препятствиями. Победительница Сембо Алемайеху (9.00,71) показала лучший персональный результат и лучший результат сезона в мире, а также установила рекорд этапа. Второе и третье место заняли кенийка Жаклин Чепкоеч (9.04,07) и эфиопка Зерфе Вондемагень (9.04,61). А вот чемпионке мира – 2017 Эмме Кобёрн совсем не повезло. Легкоатлетка упала на одном из препятствий, как итог – лишь 12-е место.

Лучше, чем на чемпионате мира

Нашли чем порадовать зрителей и мужчины. В забеге на 5000 метров в плотнейшей борьбе золото завоевал Мохамед Катир, преодолевший дистанцию за 12 минут 52,09 секунды. Испанец опередил серебряного призёра Йомифа Кеджелчу всего на 0,03 секунды! Кроме того, Катир показал лучший результат сезона в мире, а Кеджелча – лучший личный результат в сезоне. Топ-3 замкнул Луис Грихальва, уступивший меньше секунды победителю и обновивший национальный рекорд Гватемалы.

Но, что более интересно, в этом забеге аж 13 спортсменов сумели выбежать из 13 минут! Для сравнения, на ЧМ-2022 в США никто из участников бега на 5000 метров не сумел выбежать из 13 минут. Победитель Якоб Ингебригтсен пробежал за скромные 13 минут 9 целых и 24 сотых секунды.

Удивительным получился и забег на 200 метров, который выиграл 19-летний Эррион Найтон. Американец показал третье быстрейшее время в этом сезоне — 19,89 секунды. На финише Найтон серьёзно опередил Джерима Ричардса (20,28) и Аарона Брауна (20,31).

«Сейчас я очень доволен этим временем, и в особенности тем, что в первом забеге сезона я был моложе 20 лет», – признался Найтон.

«Всё стало возможным»

Прекрасным завершением легкоатлетического вечера стал мировой рекорд в беге на 3000 метров у женщин. Эта дисциплина как раз и закрывала программу этапа во Флоренции.

Ещё перед стартом турнира Фаит Кипьегон заявляла, что намерена побить мировой рекорд. Казалось, что кенийке это реально под силу, ведь пару раз она была близка к своей цели. И в этот раз Кипьегон действительно удалось воплотить задуманное в жизнь.

Фаит преодолела дистанцию за 3 минуты 49,11 секунды! Так она не только побила мировой рекорд в 3 минуты 50,07, установленный в 2015 году Гензебе Дибаба, но и стала первой женщиной в мире, выбежавшей из 3.50. По-настоящему уникальная легкоатлетка!

Финишировала Кипьегон в гордом одиночестве. Ближайшая соперница Лора Мьёр отстала от кенийки почти на восемь секунд! После завершения забега и утверждения рекорда все участницы забега кинулись поздравлять кенийку, заключив её в массовые объятия.

«Вчера я сказала, что хочу провести красивый забег, мой забег, и посмотреть, насколько возможно побить рекорд. Это всё стало возможным, – заявила Кипьегон. – Мои соперницы действительно особенные. Мы выступаем вместе, подбадриваем друг друга. Это спорт, мы должны любить друг друга и праздновать самые маленькие и самые великие победы, и я действительно благодарю девушек за то, что пришли, пробежали вместе со мной и вместе со мной отпраздновали этот мировой рекорд. Мы были частью этого вместе».

Фаит Кипьегон Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

Но на достигнутом рекордсменка останавливаться не собирается. Кипьегон уже поставила себе новую цель – пробежать быстрее, чем 3 минуты и 49 секунд.

«Это ещё не всё. Я все ещё работаю над тем, чтобы бегать быстрее, чем за 3.49. Я действительно благодарна сегодня за то, что мне удалось пробежать дистанцию за 3.49, и я по-прежнему стремлюсь к красивым забегам в оставшейся части сезона».

Кто знает, возможно, уже в ближайшее время кенийке удастся осуществить задуманное.