Российский прыгун показал лучший результат сезона в мире. Но биться с лидерами ему нельзя!

На днях во Флоренции завершился этап Бриллиантовой лиги, где спортсмены в нескольких дисциплинах показали лучшие результаты сезона. Впрочем, жизнь кипит не только на главных коммерческих стартах, но и в России что-то в лёгкой атлетике теплится. Наш прыгун в высоту Илья Иванюк на соревнованиях внутри страны повторил лучший результат сезона в мире. Как это было?

«Цель на ближайшие пару сезонов»

В конце мая Иванюк признавался, что на ближайшие пару сезонов ставит цель побить неофициальный мировой рекорд в прыжках выше собственного роста. Для этого россиянину нужно прыгнуть 2,39 метра.

«Хочу побить неофициальный мировой рекорд в прыжках выше собственного роста. Он сейчас принадлежит Стефану Хольму и составляет 59 см. Рост шведа – 181 см, а его лучший результат – 2,40. Мой рост 179 см, а значит, чтобы обойти Хольма, мне нужно прыгнуть 2,39. Вот такую цель и ставлю себе на ближайшие пару сезонов», – заявил спортсмен в интервью RT.

Личный рекорд Иванюка – 2,37 метра. Его россиянин показал в 2021 году на чемпионате Смоленской области.

В этом сезоне результаты на чемпионате Смоленской области были значительно скромнее. Для Иванюка это был первый старт в сезоне, командный чемпионат России спортсмен пропустил. Бронзовый призёр чемпионата мира хоть и одержал победу, но взял всего лишь 2,20 метра. Попытки на 2,30 не удались. Тогда многим показалось, что приблизиться к своей цели в этом году Илье будет крайне непросто.

«Эта высота покорилась только мне»

Спустя полторы недели прорыв у Иванюка всё-таки случился. На чемпионате Центрального федерального округа, проходившем с 1 по 3 июня, Илья не только одержал победу, но и повторил лучший результат сезона в мире, взяв 2,33 метра. До россиянина в этом сезоне такой результат уже показывали австралиец Джоел Байден (4 марта) и американец Джувон Харрисон (1 апреля).

Иванюк пытался взять и 2,36 метра, однако у него не получилось.

Илья Иванюк Фото: РИА Новости

«С погодой повезло, по прогнозу стояла гроза, я настраивался прыгать в дождик, на высоту до 2,15 м, – сказал Иванюк ТАСС. – Ветер был довольно сильный, но больше попутный. До планки в 2,21 м была конкуренция, но эта высота покорилась только мне. Принял решение поставить 2,30 м, чтобы опередить начало дождя, да и силы не тратить на проходные высоты. Только в третьей попытке смог подстроиться правильно и преодолеть рубеж.

Затем попросил 2,33 м поставить, просто проверить силы, но так как предыдущие 2,30 м был взяты с третьей попытки, на адреналине 2,33 м одолел с первой попытки. Получилось довольно легко. Затем попробовал 2,36 м, но устал, пробежал и закончил. Возможно, при конкуренции времени на отдых было бы больше, я бы попытался преодолеть эту высоту».

Следующим стартом для Ильи станет Неделя лёгкой атлетики в Москве. В прошлом году россиянин на этом турнире показал лучший результат сезона в мире, взлетев на 2,34 метра. Правда, потом достижение россиянина было побито на чемпионате мира Мутазом Баршимом, взявшим 2,37.

Может быть, в этом году Иванюку удастся остаться выше мировых лидеров. Но это сражение, увы, снова будет лишь заочным. На чемпионат мира – 2023 в Будапеште Илью, как и других россиян, никто допускать не планирует.