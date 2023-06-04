Русская суперзвезда выиграла Лигу чемпионов. Анна Вяхирева — лучшая гандболистка мира

Мы же всегда считали, что Анна Вяхирева – лучшая гандболистка планеты. «Ростов-Дон» строил свою игру через Вяхиреву, сборная России – через Вяхиреву. И Анна тащила на себе эту ношу до тех пор, пока не сказала: «Стоп, хватит». Это было после серебра Олимпийских игр в Токио. Спустя два года она привела норвежский «Вайперс» к победе в Лиге чемпионов.

В командных видах спорта сложно говорить о том, что конкретный игрок привёл сборную или клуб к победе. Потому что играет он не один, играет вся команда. Но мы же все в декабре прошлого года следили за тем, как Лионель Месси тащил сборную Аргентины к победе на чемпионате мира по футболу. Это был чемпионат Месси.

В прошлом сезоне именно фантастическая игра Вяхиревой помогла «Ростову» стать чемпионом России, после чего Анна попрощалась с донским клубом и перешла в «Вайперс». Прошедшая Лига чемпионов стала турниром Анны Вяхиревой.

В каждом матче она творила что-то невообразимое на площадке. Впрочем, для неё это обыденность. На «Финал четырёх» в Будапешт она приехала побеждать, но прежде всего – ловить кайф от того, что она делает, классно проводить время.

«Вайперс» Фото: twitter.com/ehfcl

В полуфинале c «Дьёром» российская гандболистка вела игру своей команды, в самых сложных моментах мяч всегда был у неё. И последний гол в матче забросила именно Вяхирева. А в финале с «Ференцварошем», который поддерживали 20 тысяч болельщиков, её просто было не остановить.

Вяхирева играла в свой гандбол, по выражению комментатора на официальном канале Лиги чемпионов – «эта русская просто из другой лиги». Голы после слаломных проходов, передачи на любой вкус, организация атак, да просто выдающиеся действия на площадке. Анна творила чудеса в атаке, а голкипер «Вайперс» Катрин Лунде в свои 43 года провела потрясающий матч в воротах, отбив половину бросков.

Да и все игроки «Вайперс» были под стать своим лидерам, продемонстрировав всё лучшее, на что они способны. В концовке у норвежской команды на площадке была одна молодёжь, поскольку разрыв в счёте позволял просто доигрывать матч. В итоге 28:24, и Вяхирева впервые в своей карьере стала победителем Лиги чемпионов. В главном матче турнира Анна забросила шесть мячей и сделала семь передач.

В Токио она говорила, что очень устала от гандбола и хочет отдохнуть. Сейчас она вновь получает удовольствие от того, что делает на площадке.