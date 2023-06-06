Губерниев и Бузова взялись за лёгкую атлетику. В Москве прошли шоу-забеги с участием звёзд

В рамках Недели лёгкой атлетики в самом центре Москвы на Никольской улице прошёл шоу-забег звёзд спорта на 60 метров. Участниками стали не только легкоатлеты, но и фигуристы, футболисты, журналисты и даже шахматист.

Открыла соревнования Ольга Бузова. Она исполнила свой хит и пробежала дистанцию под комментарии Дмитрия Губерниева. Что это было?

«За границей такая атмосфера на стадионах»

Сразу стоит оговориться, что соревнования в центре Москвы изначально носили сугубо развлекательный характер, их главной целью было привлечение внимания болельщиков. И это удалось! Никольская на этот вечер стала похожа на себя в 2018 году, когда её переполняли футбольные фанаты.

Для профессиональных легкоатлетов перед шоу-стартами прошли отборочные забеги. Турок Эртан Озкан так разогнался, что даже перелетел через мягкое ограждение и упал на металлические конструкции. К счастью, он не получил травм и быстро поднялся. Зато благодаря набранной скорости он отобрался в финал, где, правда, занял последнее место. Опередили турка трое россиян. Лучшим в свой день рождения стал Ярослав Ткалич – двукратный серебряный призёр чемпионата России. Он преодолел дистанцию за 6,58 секунды и установил свой личный рекорд. Второе место занял чемпион России Игорь Образцов, третьим стал лидер своего отборочного забега Данила Тен.

У женщин победу одержала сильнейшая российская спринтерша Кристина Макаренко. Своё очередное золото она отвоевала у других чемпионок – Виктории Максимовой, Натальи Комбаровой и Веры Филатовой.

«Очень здорово ощутить себя в другой обстановке. За границей такая атмосфера присутствует на стадионах, у нас, к сожалению, такого нет, а здесь мы немножко почувствовали этот адреналин», – отметила Макаренко.

В женском беге с барьерами россиянки Ирина Болдырева и Виктория Погребняк уступили белорускам. Победу праздновала Эльвира Граборенко, её соотечественница Руслана Романовская заняла второе место.

У мужчин лучшим стал чемпион мира 2015 года Сергей Шубенков. Он, кстати, признался, что боялся проиграть. Следом за Сергеем финишировали белорус Виталий Парахонько и россияне Константин Шабанов и Анатолий Киселёв.

«Мероприятие классное и нужное для лёгкой атлетики, особенно сейчас. Нужно было что-то такое раньше придумать. Хочу ещё», – сказал Шубенков.

Сергей Шубенков Фото: РИА Новости

Константину Шабанову в конце дня выиграть всё же удалось. Вместе с младшим братом Филиппом и звёздными кубинцами Дайроном Роблесом и Аньером Гарсиа они закрывали шоу-забег в рамках Недели лёгкой атлетики.

«Я ничего не понял, просто стартовал»

Шоу-забеги на Никольской открыли фигуристки команды Этери Тутберидзе. Алина Загитова, Камила Валиева, Софья Акатьева и Аделия Петросян были самыми ожидаемыми персонами для болельщиков. Для девушек подготовили цветы и плакаты. А Губерниев перед стартом встал на колено перед Алиной Загитовой, поцеловал руку и извинился за критику в её адрес.

Вопреки ожиданиям, борьбы за первое место не получилось. Девушки в разминочном и ровном темпе добежали до финиша и остановились у линии, чтобы вместе её переступить. Однако Софья Акатьева слегка оступилась, поэтому победу присудили ей. Олимпийская чемпионка Загитова – третья.

В следующем забеге сразились представители разных видов спорта, и от этого накал страстей только вырос. Победу одержал шахматист Сергей Карякин. Гроссмейстер опередил силача Михаила Кокляева, олимпийского чемпиона по фигурному катанию Алексея Ягудина и олимпийского чемпиона и рекордсмена мира в прыжках в высоту кубинца Хавьера Сотомайора.

«Я ничего не понял, просто прозвучала сирена, и я стартовал. Мне говорили: «Копи силы». Дальше что было, я не знаю. Судя по крикам зрителей, я понял, что вроде как лидирую, ну и добежал уже как смог. Звёздная компания, я сразу сказал, что не претендую на медаль, но это был тактический ход. Конечно, я хотел победить, но понимал, что будет сложно», – объяснил Карякин.

В забеге футболистов отличился Евгений Алдонин. Свои 60 метров он пробежал за 9,34 секунды. Сразу за ним финишировали Дмитрий Булыкин, Александр Филимонов и Руслан Пименов. Булыкин пошутил, что Алдонин сейчас в такой форме, которой у него не было даже во время игровой карьеры.

Евгений Алдонин Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В забеге журналистов победу праздновал представитель «РИА Новости» Алексей Ханин. Пока он бежал к финишу, Дмитрий Губерниев развлекал болельщиков эпичной воображаемой игрой на гитаре и в итоге стал последним.

Мини-турнир, безусловно, привлёк внимание к королеве спорта, как и было задумано организаторами. Но на этом «Неделя» не закончилась. Впереди у легкоатлетов День прыжков в высоту, День прыжков в длину и тройным, День спринта и знаменитый турнир «Мемориал братьев Знаменских».