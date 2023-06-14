«Хочу выигрывать медали для Франции». Экс-российская спортсменка стала героиней в Европе

Бывшая российская пловчиха Анастасия Кирпичникова, которая с недавнего времени представляет сборную Франции, за несколько недель в новом статусе уже успела стать героиней новой национальной команды: выиграла два золота на чемпионате страны и подобралась к рекорду Лор Манаду.

А после этого очень эмоционально порадовалась своим успехам.

«Франция – мой дом»

На чемпионате Франции 22-летняя спортсменка выиграла золото на дистанции 400 метров вольным стилем, выполнила квалификационный норматив на чемпионат мира и призналась, что считает Францию своим вторым домом.

«Я в восторге, этот первый трофей очень важен для меня. У меня масса эмоций, очень долго этого ждала. Всё ещё надеюсь на лучшее на дистанциях 800 м и 1500 м. Теперь мне стало легче тренироваться, потому что есть мотивация выступить на чемпионате мира за Францию. Франция – моя вторая страна, мой дом. Я хочу выиграть много медалей для Франции».

Анастасия Кирпичникова Фото: Фото из личного архива спортсменки

Сами французы счастливы, что теперь Кирпичникова представляет их страну и сборную. Всё дело в том, что у «трёхцветных» с 2016 года, со времён Корали Бальми, на мировом уровне не было представительниц на дистанции 400 м вольным стилем. А теперь есть Анастасия, которая после долгой изоляции от международных стартов сильно замотивирована.

Стоит отметить, что Кирпичникова уже более четырёх лет тренируется во Франции в группе Филипа Люка, её молодой человек тоже француз – пловец Энзо Ролдан Муньос. Так что, действительно, для Анастасии Франция – не только страна, под флагом которой она может выступать на чемпионате мира и Олимпиаде, а также место, где она со своим тренером добивалась высоких результатов, выступая при этом на российской арене, и обрела любовь.

«Такова жизнь»

Соскучившаяся по высоким результатам девушка не остановилась на одной победе на дистанции 400 м. После первого успеха Анастасии покорились и 1500 м вольным стилем, где она подтвердила своё лидерство. Более того, она хотела сразу же установить рекорд Франции, и ей даже удалось приблизиться к достижению Лор Манаду 2006 года. Так что теперь национальный рекорд – ещё одна цель новоиспечённой француженки.

Энзо Ролдан Муньос и Анастасия Кирпичникова Фото: Фото из личного архива Анастасии Кирпичниковой

«Да, я хотела побить рекорд. Этот турнир для меня тяжёлый, потому что давно не выступала на соревнованиях такого уровня. Но такова жизнь. Надеюсь, смогу сделать это на чемпионате мира. Мне тяжело плыть одной, потому что уже два года плаваю одна, и я надеюсь, что на крупных чемпионатах будет интереснее», – рассказала двукратная чемпионка Франции.

Нет сомнений, что Анастасии удастся проявить себя на чемпионате мира в японской Фукуоке, который пройдёт с 14 по 30 июля. Мотивация у девушки запредельная, и Франция, конечно, рассчитывает на её успехи.