Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Статьи

Бывший тренер шахматистов Сергея Карякина и Владимира Крамника сменил Россию на Румынию – кто такой Александр Мотылёв

«Мы вообще перестали общаться». Бывший тренер Карякина и сборной России сменил гражданство
Александр Федяков
Александр Мотылёв
Аудио-версия:
Комментарии
Теперь Александр Мотылёв – «играющий» технический директор румынских национальных команд.

Ещё один российский шахматист сменил спортивное гражданство. Александр Мотылёв, бывший старший тренер сборной России, теперь представляет Румынию. Об этом объявила румынская федерация шахмат в своих соцсетях. У Мотылёва теперь не только новый флаг в профиле ФИДЕ, но и новая должность: он стал техническим директором сборных Румынии.

К новостям о смене спортивного гражданства в шахматах уже все привыкли. Особенно после того, как ФИДЕ приняла решение о разрешении на переход по упрощённой процедуре. После этого уже несколько шахматистов сменили спортивное гражданство, прекратив выступать за Россию. Громкими стали переходы экс-чемпионки мира Александры Костенюк в Швейцарию и действующего чемпиона Европы Алексея Сараны в Сербию.

История перехода чемпиона Европы из России:
Российский шахматист в последний раз выиграл чемпионат Европы. Кто такой Алексей Сарана
Российский шахматист в последний раз выиграл чемпионат Европы. Кто такой Алексей Сарана

Переход Александра Мотылёва на этом фоне кажется не таким уж значимым, если смотреть только на профиль. 44-летний гроссмейстер, занимающий всего лишь 211-е место в рейтинге ФИДЕ. В его карьере была победа на чемпионате России в далёком уже 2001-м, победа на чемпионате Европы в 2014-м.

Но Мотылёва стоит рассматривать не как активного игрока, а как отличного тренера с огромным опытом, несмотря на достаточно молодой для тренера возраст. Он ведь помогал Владимиру Крамнику в матче за звание абсолютного чемпиона мира с Веселином Топаловым в 2006-м, работал с Сергеем Карякиным, в том числе и во время чемпионского матча с Магнусом Карлсеном в 2016-м. Мотылёв работал и с сильнейшей в истории шахматисткой мира Юдит Полгар, и с Александрой Костенюк, и с многократным чемпионом России Петром Свидлером.

Кроме того, Александр возглавлял сборную России на первой в истории шахматной онлайн-Олимпиаде, которая прошла в разгар пандемии коронавируса. Тогда, напомним, россияне обыграли в финале сборную Индии, но золотые медали вручили обеим командам. Индийцы утверждали, что у них были проблемы с интернетом.

Скандал в финале шахматной Олимпиады
«Это ужасный позор». Победу России на шахматной олимпиаде затмил громкий скандал
«Это ужасный позор». Победу России на шахматной олимпиаде затмил громкий скандал

«В чём проблема нынешних шахматистов? Мало пользоваться помощью компьютера — важно её очеловечить. Новые движки показывают, что везде будет ничья. Но за доской психология бывает важнее математики.

Ребята научились быстро находить ошибки, однако не понимают их природы. У них появляется своеобразная механика ходов — компьютерная. Представители старой школы играют по-другому. На каком-то этапе молодой игрок с помощью компьютера может обходиться и без тренера, но на определённом этапе ему не обойтись без человеческого фактора. Компьютер показывает тебе ходы, однако не объясняет, что происходит.

То, что выдает компьютер в анализе той или иной позиции, не всегда надо воспринимать на веру. Он может показать, что ничья. Но чтобы добиться её, шахматисту надо сделать единственно правильные ходы. Компьютер их легко высчитывает, а человек обычно ошибается на первом же ходу. Всё-таки шахматы – игра людей. Пока ещё», – описывал Мотылёв своё видение тренерской работы в современных условиях в интервью «Российской газете» в 2021 году.

Сергей Карякин, комментируя решение Мотылёва, отметил, что Россия потеряла сильного тренера.

«Думаю, его переход будет потерей для российских шахмат. У него было много сильных учеников. Это его личное решение, он имеет право на свою определённую гражданскую позицию. Но я бы хотел подчеркнуть, что мы давно с ним не занимаемся, а после того, как началась СВО, мы перестали общаться вообще. Это его выбор, его позиция, его решение», — сказал Карякин «РИА Новости».

Возможно, главная потеря российских шахмат:
Костенюк открыла дверь в Европу. За ней могут уйти и другие российские шахматисты
Костенюк открыла дверь в Европу. За ней могут уйти и другие российские шахматисты
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023