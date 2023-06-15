«Мы вообще перестали общаться». Бывший тренер Карякина и сборной России сменил гражданство

Ещё один российский шахматист сменил спортивное гражданство. Александр Мотылёв, бывший старший тренер сборной России, теперь представляет Румынию. Об этом объявила румынская федерация шахмат в своих соцсетях. У Мотылёва теперь не только новый флаг в профиле ФИДЕ, но и новая должность: он стал техническим директором сборных Румынии.

К новостям о смене спортивного гражданства в шахматах уже все привыкли. Особенно после того, как ФИДЕ приняла решение о разрешении на переход по упрощённой процедуре. После этого уже несколько шахматистов сменили спортивное гражданство, прекратив выступать за Россию. Громкими стали переходы экс-чемпионки мира Александры Костенюк в Швейцарию и действующего чемпиона Европы Алексея Сараны в Сербию.

Переход Александра Мотылёва на этом фоне кажется не таким уж значимым, если смотреть только на профиль. 44-летний гроссмейстер, занимающий всего лишь 211-е место в рейтинге ФИДЕ. В его карьере была победа на чемпионате России в далёком уже 2001-м, победа на чемпионате Европы в 2014-м.

Но Мотылёва стоит рассматривать не как активного игрока, а как отличного тренера с огромным опытом, несмотря на достаточно молодой для тренера возраст. Он ведь помогал Владимиру Крамнику в матче за звание абсолютного чемпиона мира с Веселином Топаловым в 2006-м, работал с Сергеем Карякиным, в том числе и во время чемпионского матча с Магнусом Карлсеном в 2016-м. Мотылёв работал и с сильнейшей в истории шахматисткой мира Юдит Полгар, и с Александрой Костенюк, и с многократным чемпионом России Петром Свидлером.

Кроме того, Александр возглавлял сборную России на первой в истории шахматной онлайн-Олимпиаде, которая прошла в разгар пандемии коронавируса. Тогда, напомним, россияне обыграли в финале сборную Индии, но золотые медали вручили обеим командам. Индийцы утверждали, что у них были проблемы с интернетом.

«В чём проблема нынешних шахматистов? Мало пользоваться помощью компьютера — важно её очеловечить. Новые движки показывают, что везде будет ничья. Но за доской психология бывает важнее математики.

Ребята научились быстро находить ошибки, однако не понимают их природы. У них появляется своеобразная механика ходов — компьютерная. Представители старой школы играют по-другому. На каком-то этапе молодой игрок с помощью компьютера может обходиться и без тренера, но на определённом этапе ему не обойтись без человеческого фактора. Компьютер показывает тебе ходы, однако не объясняет, что происходит.

То, что выдает компьютер в анализе той или иной позиции, не всегда надо воспринимать на веру. Он может показать, что ничья. Но чтобы добиться её, шахматисту надо сделать единственно правильные ходы. Компьютер их легко высчитывает, а человек обычно ошибается на первом же ходу. Всё-таки шахматы – игра людей. Пока ещё», – описывал Мотылёв своё видение тренерской работы в современных условиях в интервью «Российской газете» в 2021 году.

Сергей Карякин, комментируя решение Мотылёва, отметил, что Россия потеряла сильного тренера.

«Думаю, его переход будет потерей для российских шахмат. У него было много сильных учеников. Это его личное решение, он имеет право на свою определённую гражданскую позицию. Но я бы хотел подчеркнуть, что мы давно с ним не занимаемся, а после того, как началась СВО, мы перестали общаться вообще. Это его выбор, его позиция, его решение», — сказал Карякин «РИА Новости».