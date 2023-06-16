Судьбу золота решили ничтожные 0,002 секунды! Фантастический финал в Бриллиантовой лиге

В Осло завершился пятый этап Бриллиантовой лиги. В этот раз вновь не обошлось без рекордов. В девяти дисциплинах спортсмены показали лучшие результаты сезона в мире, Якоб Ингебригтсен установил рекорд Европы, а на 5000 м атлеты устроили настоящее шоу с фотофинишем. Красота же!

Полный список призёров пятого этапа Бриллиантовой лиги: Бриллиантовая лига, пятый этап: все результаты мировой легкоатлетической серии

«Я могу побить мировой рекорд»

На этапе в Осло было на что посмотреть, хотя и не было установлено новых мировых рекордов, к которым требовательные поклонники лёгкой атлетики уже успели привыкнуть. В частности, лучшего в мире результата ждали от норвежца Якоба Ингебригтсена на дистанции 1500 м. Якоб выиграл, установил рекорд Европы, а также показал лучший результат сезона, но до мирового рекорда не дотянул – 3.27,95. В тройку призёров также попали Мохамед Катир (3.28,89) и Яред Нугузи (3.29,02), установивший рекорд Северной Америки.

Вообще, забег получился крайне впечатляющим. Все 14 участников показали либо лучший персональный результат, либо как минимум свой лучший результат сезона. Кроме того, впервые в истории аж восемь человек выбежали из 3.30!

Огня дал и Карстен Вархольм, одержавший победу в беге на 400 м с барьерами с четвёртым результатом в истории (46,52). Благодаря этому на счету норвежца уже три из пяти лучших результатов в истории! Кроме того, Вархольм установил рекорд Бриллиантовой лиги, преодолев дистанцию быстрее всех в сезоне. В топ-3 вошли Сиджей Аллен (47,58) и Вильфрид Хаппио (48,13).

«Я действительно могу побить мировой рекорд, может быть, даже в этом году, – сказал Вархольм World Athletics. – Было крайне отвратительно вылететь из-за травмы в прошлом году, и я очень хотел вернуться с лучшими результатами. Я очень много работал, чтобы вернуться на этот уровень. Когда ты на трассе, ты будто в пузыре, но я действительно почувствовал, как толпа гнала меня на финишной прямой. Адреналин действительно зашкаливал».

«Я рад побить рекорд Болта»

Крутой забег выдал и талантливый Эррион Найтон. Он стал первым на 200 метрах (19,77), побив на 0,02 секунды рекорд соревнований, принадлежавший Усэйну Болту. Кроме того, американец показал лучший результат сезона. Призёрами забега стали Рейньер Мена (20,09) и Джозеф Фанбулле (20,23).

«Я рад побить рекорд встреч от Усэйна Болта. Я хочу сделать себе имя в Бриллиантовой лиге», – заявил 19-летний Найтон.

Высокий класс показала и 17-летняя Бирке Хайлом. Эфиопка победила в забеге на одну милю (4.17,13), не только показав лучший результат сезона, но и установив мировой рекорд по своему возрасту – U20. Второе место заняла Кори Энн Макги (4.18,11), а третьей стала Джессика Халл (4.18,24) с рекордом Океании.

Лучшие результаты сезона в Норвегии также показали Фемке Бол (52,30) в беге на 400 м с барьерами, Беатрис Чебет (8.25,01) в 3000 м, Мари-Жозе Та Лу (10,75) в 100 м и Войцех Новицкий (81,92) в метании молота.

«Я ожидал, что будет борьба до конца»

Но самое крутое шоу на пятом этапе устроили спортсмены в забеге на 5000 метров. Основные разборки между собой устроили Йомиф Кеджелча и Джейкоб Киплимо. Оба бегуна оторвались от группы преследователей на предпоследнем круге, эфиоп бежал впереди, угандиец – вплотную за ним. На заключительном повороте Киплимо побежал по большому радиусу, сравнявшись с Кеджелчей. В итоге финишную черту Йомиф и Джейкоб пересекли одновременно.

Права на видео принадлежат World Athletics. Посмотреть его можно на Youtube-канале Wanda Diamond League.

Судьям потребовалось смотреть повтор и изучать кадры фотофиниша. По решению арбитров победителем стал Кеджелча (12:41.73,725), он обошёл Киплимо на 0,003 секунды! Оба бегуна установили рекорд соревнований и персональный рекорд, а также превзошли лучший результат сезона.

Более того, быстрее эфиопа и угандийца 5000 м бежали лишь четыре человека в истории: обладатель мирового рекорда Джошуа Чептегеи (12:35,36), Кенениса Бекеле (12:37,35), Хайле Гебреселассие (12:39,36) и Даниэль Комен (12:39,74).

«Я ожидал, что финал будет таким, будет борьба до конца. Я рад, что выиграл этот финал, всегда мечтал выиграть здесь. Моя следующая мечта – Монако, а ещё хочу стать олимпийским чемпионом», – признался Кеджелча.

Следующий этап пройдёт 30 июня в Швейцарии. Будут ли там рекорды?