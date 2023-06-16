«Проиграл битву за жизнь». Швейцарский велогонщик упал в обрыв и разбился насмерть

Кошмарное столкновение двух спортсменов во время пятого этапа велогонки «Тур Швейцарии» привело к гибели гонщика команды Bahrain — Victorious Джино Мёдера. На резком повороте на спуске незадолго до финиша 26-летний швейцарец столкнулся с американцем Магнусом Шеффилдом из команды Ineos Grenadiers, после чего оба упали в обрыв.

Самые страшные катастрофы в велоспорте: Смертельная скорость

Трагедия произошла на самом опасном участке гонки, где спортсмены набирают высокую скорость. Это последний спуск перед финишем. Врач «Тура Швейцарии» Роланд Крёш прибыл на место инцидента буквально через пару минут. По его словам, оба спортсмена лежали в русле горного ручья. Шеффилд был в сознании, а у Мёдера отсутствовал пульс.

«Я 25 минут проводил реанимацию, его сердце вновь заработало», — рассказал Крёш изданию Blick.

Мёдера немедленно эвакуировали на медицинском вертолёте в госпиталь города Кур, где врачи более 12 часов боролись за его жизнь. Но в 11:30 по местному времени спортсмен скончался. По словам Рёша, скорее всего, у него были серьёзные внутренние травмы головы, поскольку видимых наружных повреждений врач при осмотре не обнаружил.

Джино Мёдер Фото: Tim de Waele/Getty Images

«С глубокой грустью и тяжёлым сердцем мы должны сообщить о смерти Джино Мёдера. 16 июня после серьёзной аварии на пятом этапе «Тура Швейцарии» Джино проиграл битву за жизнь, получив тяжёлые травмы. Команда опустошена из-за этой трагической новости. Все наши мысли и молитвы с семьёй и близкими Джино в это невероятно трудное время. Сегодня и каждый день мы едем для тебя, Джино», — такое заявление опубликовала команда Bahrain — Victorious.

Мёдер начал свою профессиональную карьеру в 2019-м в составе Dimension Data, а к Bahrain — Victorious присоединился в 2021 году. В составе этой команды он побеждал на этапах многодневок «Джиро д'Италия», «Тур Швейцарии», «Тур Романдии», а также был признан лучшим молодым велогонщиком на «Вуэльте Испании» — 2021, в которой занял пятое место в общем зачёте.

Магнус Шеффилд был госпитализирован с ушибами и сотрясением мозга, угрозы для его жизни нет.

Один из сильнейших велогонщиков мира Ремко Эвенепул из команды Soudal-QuickStep раскритиковал организаторов гонки за опасный спуск на финише сложнейшего горного этапа.

«Никто из гонщиков не хотел бы финишировать после такого опасного спуска. Было бы лучше финишировать в горах. Я слышал, что некоторые парни упали на повороте», — сказал Эвенепул сразу после финиша, когда о состоянии Мёдера ещё не было известно. Позицию Эвенепула поддержали и другие гонщики пелотона.

Шестой этап «Тура Швейцарии» был отменён из-за трагедии. Заключительный этап пройдёт в память о Джино Мёдере. Смерть швейцарского спортсмена стала первой в велоспорте от травм во время гонки с 5 августа 2019 года. Тогда на «Туре Польши» после падения скончался 22-летний бельгиец Бьорг Ламбрехт. В сентябре 2020-го на международных трековых соревнованиях в Москве от остановки сердца скончался россиянин Павел Свешников.