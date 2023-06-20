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Первый максимальный брейк в истории снукеру: как Стив Дэвис сотворил мировой прорыв и получил за это новую «Ладу»

Советские «Жигули» — часть истории снукера. Стив Дэвис получил машину за первый максимум!
Татьяна Постникова
Советские «Жигули» — часть истории снукера
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Какой причудливый поворот спортивной истории!

Максимальный брейк в 147 очков в снукере уже давно не является чем-то нереальным, но всё равно будоражит умы болельщиков и игроков. Такая серия по-прежнему остаётся событием редким. В год зрители видят порядка десяти подобных серий, а всего на профессиональных турнирах их было 189.

Первопроходцем в мире телевизионных брейков в 147 очков стал легендарный Стив Дэвис. История первого максимум заслуживает внимания сама по себе, но особенно пикантной её делает то, что Стив за прорыв в историю получил в награду… советскую «Ладу». В простонародье – экспортную «шестёрку».

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Будет первый максимум?

В 1982 году Стив Дэвис считался крайне талантливым молодым игроком. К 24 годам снукерист выиграл чемпионат мира – 1981, Wilson's Classic, чемпионат Великобритании, English Professional и Yamaha Masters. В начале января 1982 года Дэвис приехал выступать на выставочный турнир Lada Classic. Главным спонсором турнира, как несложно догадаться, был дилер «Лады».

В четвертьфинале Рыжему волшебнику предстояло сыграть с солидным соперником – трёхкратным чемпионом мира Джоном Спенсером. Игра должна была идти до пяти побед, после четырёх фреймов счёт был равным – 2:2. Пятый фрейм начался с неудачного разбоя Спенсера, в итоге место у стола занял Дэвис.

А вот первый максимум на чемпионатах мира:
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Юный снукерист начал один за одним загонять шары в лузу: все красные через чёрный. Первые аплодисменты в зале раздались, когда Стив набрал 32 очка, закатив в лузу сложный красный через борт. После Дэвис в абсолютной тишине продолжил набирать очки. Когда брейк перевалил за 97 очков, на экране показали Джона, который с интересом наблюдал за соперником. Никогда прежде ни один снукерист не набирал в телетрансляции 147 очков, и, надо полагать, Спенсер втайне болел и переживал за своего оппонента.
После сенчури зал взорвался длительными аплодисментами.

«Атмосфера в зале накалена до предела. Этот молодой человек творит историю на наших глазах. Возможно, мы сейчас увидим первый максимум», – сказал один из комментаторов. И в итоге он оказался прав.

Ироничный поворот

Когда на столе остались лишь цветные шары, в игровом зале вновь воцарилась идеальная тишина. Видимо, болельщики боялись спугнуть максимум. После коричневого зрители начали тревожно шептаться, а сам Стив покачал головой, будто не веря в происходящее. Дэвис забил синий – раздались осторожные аплодисменты, розовый – люди радостно повскакивали с мест.

Перед последним чёрным Рыжий волшебник поцеловал кий и непринуждённо закатил шар в лузу. Сделав первый телевизионный максимум, Стив лишь скромно улыбнулся, будто не поверил в то, что случилось. Судья и соперник сразу пошли поздравлять Дэвиса под безудержное ликование зала.

Все права на видео принадлежат World Snooker Tour. Посмотреть его можно на официальном YouTube-канале организации.

Иронично, что тремя годами ранее автором первого максимума мог стать как раз Спенсер. Джон на Holsten Lager International – 1979 сумел сделать брейк в 147 очков, однако он не был официально зафиксирован по двум причинам. Первая – лузы были чуть больше стандартных, а вторая – телеоператоры пропустили максимум из-за того, что… ушли обедать.

Но вернёмся к максимальному брейку Стива. После исторического достижения в пятом фрейме Дэвис перехватил инициативу и выиграл матч – 5:2. В полуфинале Дэвис встретился с Рэем Риардоном (5:4), а в финале – с Терри Гриффитсом. Пускай в решающей битве Рыжий волшебник уступил (8:9) и остался без главного приза в £ 5 тыс., но он всё равно вошёл в историю. Ну и в качестве бонуса Дэвис получил награду от спонсора турнира в виде новенькой LADA-1600 ES, отлично знакомой советским автомобилистам как ВАЗ-2106.

Стив Дэвис

Стив Дэвис

Фото: Adrian Murrell/Getty Images

Машина на британском рынке чуть отличалась от своего советского аналога. В первую очередь рулём с правой стороны, кассетной магнитолой, а ещё – дизайнерскими элементами: дисками, молдингами, бамперами.
На тот момент она стоила три тысячи британских фунтов и, в общем-то, имела неплохую репутацию среди недорогих и неприхотливых автомобилей.

Доподлинно неизвестно, ездил ли на своей «Ладе» Стив Дэвис. Но есть ощущение, что с номерами SD 147 он просто не мог разок не прокатиться.

Сейчас «Ладой» снукеристов не соблазнить:
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