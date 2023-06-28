Американец хотел защитить свою репутацию после обвинений в жульничестве. Но суд ему не поверил.

Ханс Ниманн не смог разорить Магнуса Карлсена. Экс-чемпион мира не будет платить $ 100 млн

«Он обманывал больше, чем признал»

Федеральный суд США отклонил иск американского шахматиста Ханса Ниманна к первой строчке мирового рейтинга норвежцу Магнусу Карлсену. А также к компании Play Magnus Group, сайту Сhess.com и его руководителю Дэнни Рёншу, а еще – к американскому шахматисту и стримеру Хикару Накамуре.

Вся эта громкая история закрутилась в сентябре 2022 года. Тогда норвежец Карлсен впервые в карьере снялся с турнира, сделав это на следующий день после поражения от Ниманна. Чуть позже Карлсен сдался в онлайн-встрече между ним и Ниманном. Партия сенсационно закончилась после первого хода. Все ждали комментариев лидера мировых шахмат, и он ответил спустя несколько дней:

«Знаю, что мое решение многих расстроило, я сам разочарован. Хочу играть в шахматы на самом высоком уровне на сильнейших турнирах. Моё мнение – жульничество и обман таят в себе угрозу шахматам. И организаторам соревнований необходимо работать над усилением мер по обеспечению безопасности для выявления всех возможных способов жульничества. Когда Ниманн был приглашен в последнюю минуту на Кубок Синкфилда 2022 года, я серьезно подумывал о том, чтобы отказаться от турнира до начала мероприятия. Но решил играть. Я считаю, что Ниманн обманывал больше, чем публично признал. Его прогресс был необычным, по ходу нашей игры на Кубке Синкфилда у меня сложилось впечатление, что он не был напряжен и даже полностью не концентрировался на игре в критических позициях, обыгрывая меня чёрными так, как, я думаю, только горстка игроков может сделать», – написал Карлсен в социальных сетях.

Проще говоря, Карлсен почти напрямую обвинил Ниманна в читерстве.

Ход конём

Ниманн в ответ на довольно жёсткие и масштабные обвинения сказал, что обманывал лишь два раза, и то на детских турнирах.

Чтобы защитить свою репутацию, Ханс подал иск с требованием взыскать с ответчиков $ 100 млн. Американский гроссмейстер подчеркнул, что Карлсен, Накамура, Chess.com, Play Magnus Group, и Рёнш «вопиюще опорочили его и вступили в сговор с целью исключить из профессии, которой он посвятил свою жизнь» и что вся ситуация нанесла ему «сокрушительный ущерб».

За последние восемь месяцев в иск дважды вносились поправки, а в ответ шахматный сайт Сhess.com обратился в суд с просьбой отклонить иск. Хансу Ниманну так и не удалось убедить судью перейти к суду присяжных.

Судебный процесс широко освещался в мировых СМИ. Одним из эпизодов был 72-страничный отчёт от сайта Сhess.com, опубликованный в The Wall Street Journal. На страницах отчёта утверждалось, что Ниманн, вероятно, жульничал в 112 партиях, включая несколько турниров с денежными призами.

Платформа утверждала, что ходы Ниманна совпадали с первой линией шахматных движков. А в качестве доказательств привела собственные аналитические разработки и машинные алгоритмы.

Среди жертв американского афериста оказалось множестве известных шахматистов. В список обманутых попал и россиянин Ян Непомнящий.

Что решили судьи?

После долгих разбирательств судья окружного суда США Миссури отметил, что по основным обвинениям иск отклонен полностью. Ряд менее значительных обвинений Ниманн может обжаловать на уровне суда штата Миссури.

«Мы рады, что суд отклонил попытку Ханса Ниманна взыскать незаслуженную сумму в федеральном суде Миссури и что попытка Ниманна оправдаться с помощью большого судебного разбирательства провалилась», – сказал адвокат Карлсена Крейг Райзер.

По поводу всей этой истории пока не высказались представители Международной шахматной федерации (ФИДЕ). В организации проводят свое расследование. У него две цели: проверка заявлений о предполагаемом мошенничестве Ниманна и заявлений о мошенничестве в онлайн-матчах.

И если неофициальная структура Сhess.com показала свои «пруфы» по американцу Хансу Ниманну, то ФИДЕ пока с выводами не торопится.

Что теперь? Суд, последовавший за обвинениями Ниманна, закончен. Но есть стойкое ощущение, что точка в этой истории ещё не поставлена…