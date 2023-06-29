Нас ждут возвращение старых этапов и коронавирусные ограничения. А россиян, к сожалению, на трассе не будет.

«Не подходите близко к зрителям». Всё, что нужно знать о «Тур де Франс» — 2023

В начале июля стартует, пожалуй, самая престижная и крутая велогонка – «Тур де Франс» – 2023. В этом году «Большая петля» отмечает 110-летие, поэтому к заездам гонщиков будет приковано особое внимание. Мы собрали для вас самую главную информацию о предстоящем «Тур де Франс».

Маршрут «Тур де Франс» — 2023

Юбилейная велогонка стартует 1 июля в Бильбао (Испания) и завершится 23 июля на Елисейских полях в Париже (Франция). Впервые с 1992 года «Тур де Франс» будет начинаться в Стране Басков. Первые три дня гонщики будут соревноваться в Испании, а оставшиеся дни – во Франции. За две недели спортсмены смогут отдохнуть лишь дважды: 10 и 17 июля.

Велогонщикам предстоит проехать 3404 км. Проще всего будет «горнякам», так как запланировано восемь горных этапов с четырьмя горными финишами. А вот «раздельщикам» не так повезло – предусмотрена лишь одна индивидуальная гонка (на 16-м этапе). Её километраж будет всего 22 км – это самая короткая гонка с 2015 года!

Кстати, впервые с 1988 года велогонщики вернутся на Пюи-де-Дом.

Полное расписание этапов «Тур де Франс» — 2023

1 июля, суббота — 1-й этап. Бильбао – Бильбао (182 км). Холмистый

2 июля, воскресенье — 2-й этап. Витория-Гастейс – Сан-Себастьян (209 км). Холмистый

3 июля, понедельник — 3-й этап. Аморебьета – Байонна (185 км). Равнинный

4 июля, вторник — 4-й этап. Дакс – Ногаро (182 км). Равнинный

5 июля, среда — 5-й этап. По – Ларунс (165 км). Горный

6 июля, четверг — 6-й этап. Тарб – Котере Камбаск (145 км). Горный

7 июля, пятница — 7-й этап. Мон-де – Марсан – Бордо (170 км). Равнинный

8 июля, суббота — 8-й этап. Либурн – Лимож (201 км). Холмистый

9 июля, воскресенье — 9-й этап. Сен-Леонар-де-Нобла – Пюи-де-Дом (184 км). Горный

10 июля, понедельник — день отдыха

11 июля, вторник — 10-й этап. Вулкания – Иссуар (167 км). Холмистый

12 июля, среда — 11-й этап. Клермон-Ферран – Мулен (180 км). Равнинный

13 июля, четверг — 12-й этап. Роанн – Бельвиль-ан-Божоле (169 км). Холмистый

14 июля, пятница — 13-й этап. Шатийон-сюр-Шаларонн – Гранд-Коломбье (138 км). Горный

15 июля, суббота — 14-й этап. Аннемасс – Морзин (152 км). Горный

16 июля, воскресенье — 15-й этап. Ле Же – Сен-Жерве Монблан (180 км). Горный

17 июля, понедельник — день отдыха

18 июля, вторник — 16-й этап. Пасси – Комблу (22 км). Индивидуальная гонка на время

19 июля, среда — 17-й этап. Сен-Жерве, Монблан – Куршевель (166 км). Горный

20 июля, четверг — 18-й этап. Мутье – Бург-ан-Бресс (186 км). Холмистый

21 июля, пятница — 19-й этап. Муаран-ан-Монтань – Полиньи (173 км). Равнинный

22 июля, суббота — 20-й этап. Бельфор – Ле-Маркштайн Феллеринг (133 км). Горный

23 июля, воскресенье — 21-й этап. Сен-Кантен-ан-Ивелин – Париж (115 км). Равнинный

Составы команд «Тур де Франс» — 2023

В этом году участие примут 22 команды. 18 команд UCI World Teams. были приглашены автоматически. Ещё четыре команды были выбраны из UCI ProTeams. Lotto-Dstny и Team Total Energies попали в тур, так как заняли наивысшие места в 2022 году, а Uno-X Pro Cycling Team и Israel-Premier Tech были выбраны организаторами «Тур де Франс».

Что касается лидеров, то команду Jumbo-Visma представят: Йонас Вингегор (Дания), Дилан ван Барле, Вилко Келдерман (оба – Нидерланды), Сепп Кусс (США), Кристоф Лапорт (Франция), Ваут ван Арт, Тиш Бенот, Натан Ван Хойдонк (все – Бельгия).

За UAE Team Emirates будут соревноваться: Тадей Погачар (Словения) Адам Йейтс (Великобритания), Миккель Бьерг (Дания), Вегард Стаке Ланген (Норвегия), Рафал Майка (Польша), Феликс Гроссшартнер (Австрия), Марк Солер (Испания), Маттео Трентин (Италия).

Полные составы команд на «Тур де Франс» — 2023: Известны составы всех команд на «Тур де Франс» — 2023. Власов не выступит на турнире

Будут ли на «Тур де Франс» — 2023 выступать россияне

К сожалению, в этом году на «Тур де Франс» не будет ни одного россиянина. Дело вовсе не в санкциях, нашим спортсменам можно выступать в нейтральном статусе. Но Александр Власов из BORA‑Hansgrohe решил пропустить «Большую петлю» из-за подготовки к «Вуэльте Испании».

В прошлом году на «Тур де Франс» Власов занял пятое место в генеральной квалификации, уступив лидеру Йонасу Вингегору 15 минут 46 секунд.

Коронавирусные правила на «Тур де Франс» — 2023

Несмотря на то что пандемия коронавируса официально завершилась, организаторы «Большой петли» ввели антиковидные меры. По всей видимости, причиной стал положительный тест на ковид лидера общего зачёта Ремко Эвенепула на «Джиро д’Италия».

Тур де Франс Фото: Yong Teck Lim/Getty Images

Как сообщает Reuters, велогонщикам и персоналу команд запретят раздавать автографы и питаться вне отелей во время тура. Кроме того, все обязаны носить защитные маски.

«Указание для всех членов команд: соблюдайте режим самоизоляции — ограничьте общение за пределами гоночного пузыря. Не выходите поесть куда-либо. Соблюдайте социальную дистанцию в отеле. Не подходите слишком близко к зрителям – социальное дистанцирование, никаких селфи, никаких автографов», – приводит издание отрывок из протокола безопасности.

Фавориты «Тур де Франс» — 2023

Пожалуй, главными фаворитами «Тур де Франс» считаются действующий чемпион многодневки Йонас Вингегор (Jumbo-Visma) и двукратный победитель тура Тадей Погачар (UAE Team Emirates). По ожиданиям, предстоящая «Большая петля» станет дуэлью между датчанином и словенцем. Оба спортсмена отлично провели предыдущую часть сезона: Йонас выиграл общий зачёт «Тура Страны Басков» и «Критериуме Дофина», а Тадей – «Тур Фландрии», «Золотую гонку Амстела» и «Ла Флеш Валлон». Единственное, что может помешать Погачару – травма, полученная в апреле. Словенец сломал запястье, из-за чего ему пришлось прекратить выступать. Однако сейчас Тадей практически полностью восстановился.

Вмешаться в борьбу также может Джей Хиндли (BORA‑Hansgrohe). В этом сезоне лучшим результатом австралийца было четвёртое место на «Критериуме Дофина».

Где смотреть «Тур де Франс»

К несчастью для поклонников велогонок, в России «Тур де Франс» официально показывать не будут. Посмотреть «Большую петлю» можно на Eurosport, однако для этого потребуется оплатить подписку с иностранной карты.