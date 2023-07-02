Российский прокурор погиб во время заплыва через Волгу. Пловец не справился с течением

Пятый заплыв через Волгу Chebswim в Чебоксарах завершился трагедией. За 150 метров до финиша погиб главный прокурор Республики Чувашия 57-летний Андрей Фомин, во второй раз принимавший участие в турнире.

Заплыв на 2,2 км

Плавание на открытой воде – всегда непредсказуемое испытание и серьёзная нагрузка. Сложно определить заранее, как именно организм сможет справиться с сильным течением и длительным нахождением в прохладной воде.

Волга ранее уже покорялась Андрею Фомину. В прошлом году он преодолел дистанцию в 2200 метров менее чем за один час. После турнира он отметил хорошую организацию заплыва, рассказал, что получил заряд бодрости.

В этом году он решил повторить заплыв, выбрав те же 2,2 км. В гидрокостюме и со спасательным буем, как того требовали правила, он отправился в заплыв в компании других участников. Но за 150 метров до финиша ему внезапно стало плохо. Сердце Фомина не выдержало нагрузки и остановилось.

По правилам заплыва, участник, который почувствовал себя плохо, должен поднять руку вверх, тогда его незамедлительно поднимут и окажут помощь. Но Андрей Фомин по какой-то причине сигнала о своём состоянии не подал.

Организм не справился с течением

Когда спасатели доставили его на берег, он был без сознания, а в лёгких уже была вода. Медики долго пытались откачать Фомина, но безуспешно. По информации из источников, организм не справился с сильным течением, он скончался в результате острой сердечно-сосудистой недостаточности.

На сайте соревнований организаторы утверждают, что к заплыву были допущены только те, кто предоставил справку от врачей, а с утра прошли медосмотр на месте. На данный момент по факту смерти проводится проверка правоохранительными органами.

Соболезнования родным и близким Фомина уже выразили глава Чебоксар Евгений Кадышев, глава Чувашии Олег Николаев и Генпрокуратура РФ.

«1 июля 2023 года ушёл из жизни государственный советник юстиции третьего класса, почётный работник прокуратуры Российской Федерации Андрей Валерьевич Фомин. Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов и коллектив органов прокуратуры России выражают глубокие соболезнования родным и близким», – гласит сообщение Генпрокуратуры РФ.