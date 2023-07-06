Российские спортсменки угодили в скандал из-за выступления за Сирию. А могли подзаработать

Удивительный случай произошёл в российском спорте. Несколько спортсменок оказались заявлены под другими именами и под флагом Сирии на странных соревнованиях, не признанных МОК. История совершенно прозаичная – хотели, видимо, заработать, но вместо этого теперь придумывают оправдания.

Российские спортсменки внезапно стали сирийками: Российские спортсмены указаны как члены команды Сирии на Панарабских играх

Историю со странным участием россиянок в Панарабских играх откопал проживающий на Кипре Сергей Лисин – бывший журналист «Матч ТВ», порой представлявший (часто – успешно) интересы атлетов в спортивных арбитражных органах. Он выяснил, что в качестве сириек на соревнования в Алжире заявлены бадминтонистка Дарья Джеджула, велогонщицы Татьяна и Дарья Мальковы, легкоатлетка Карина Полудкина, пловчиха Анастасия Сорокина, гимнастка Александра Максимова и дзюдоистка Милана Мугу.

Анастасия Сорокина Фото: РИА Новости

Двое последних в международных федерациях числятся как выступающие за Сирию спортсменки, то есть к ним вопросов никаких быть не может. Тем более 16-летняя Максимова, например, вообще не выступала за сборную России, а потому могла выступать вообще за сборную той страны, где получила спортивное гражданство, без всяких согласований с российской стороны.

Пятеро остальных числятся в расширенных списках кандидатов в сборные России, что отражено в документах, выложенных на сайте Минспорта. Но это не значит, что они получают зарплату от главного Центра спортивной подготовки, поскольку в списки кандидатов обычно включаются чуть ли не все подряд, чтобы потом в любой момент на основании этого списка спортсмена можно было пригласить на сбор за счёт государства.

Поэтому и выполнять пункт контракта с ЦСП, в которых прописано, что спортсмен участвует в соревнованиях по требованию работодателя, не обязаны. Правда, в региональных ЦСП тоже может быть такой пункт в контракте.

Панарабские игры хоть и организуются Советом НОК арабских государств, но МОК их не признаёт. Да и проводятся они нерегулярно. Предыдущие, например, были в 2011-м в Египте, а сейчас вот Алжир нашёл деньги на проведение и приурочил их ко Дню независимости страны. Вот только на сайте соревнований нет указаний, что Панарабские игры проходят под эгидой международных федераций – только лишь по международным правилам. Да, в международном легкоатлетическом календаре Панарабские игры есть, но в лёгкой атлетике в календарь попадает очень много соревнований, о которых никто и не слышал.

Получается, что за Сирию, как и за любую другую страну на этих Играх, могли выступать любые спортсменки. Главное – нужно согласовать вопрос со своими работодателями, и тогда можно выступить в качестве легионеров. Ну а то, что изменены имена и фамилии… На российских соревнованиях, особенно юношеских, под чужими именами тоже часто выступают.

Пользователь МитяПро на форуме Sports.ru опубликовал интересную информацию, которая расставляет всё по местам.

«Расскажу немного деталей, о которых знаю. В мае месяце в одном из чатов увидел объявление — ищут пловчиху по некоторым критериям для участия на арабской Олимпиаде. Выдают временный паспорт страны, подписывают контракт на два месяца, оплачивают все расходы по перелётам/проживанию и т. д. Платят з/п — $ 2500/мес и $ 2000 в случае призового места», — написал МитяПро в своём посте от 5 июля в 20:23 мск.

Россиянка не поняла, как стала сирийской спортсменкой: Россиянка, заявленная на Панарабские игры под ложным именем, отреагировала на ситуацию

Скорее всего, сирийцы действительно отправили подобные предложения спортсменкам и внесли их всех в заявку. Велогонщица Дарья Малькова уже прилетела в Сирию. Она и не скрывала, что получила хорошее предложение, вот только не для участия в Панарабских играх, а в качестве спарринг-партнёра для сирийских велогонщиц, но теперь возвращается в Россию. Тренер копьеметательницы Полудкиной тоже признал, что предложение поступило, однако они ответили отказом.

Согласившихся спортсменок понять можно. Почему бы и нет? Хорошая зарплата, всё оплачено. Нужно было только поставить в известность тех, кто платит зарплату в России. И вряд ли федерации бадминтона, плавания и велоспорта были бы против участия спортсменок глубочайшего резерва пусть и в странных, но международных стартах. Имена этих спортсменов вряд ли с ходу назвали бы даже специалисты в своих видах спорта.

Но теперь они внезапно оказались замешаны в крупном скандале, на который отреагировало даже Минспорта, в своём официальном заявлении назвавшее не соответствующей действительности информацию о выступлении россиянок на Панарабских играх под сирийским флагом.