Нашу команду не пустили, но звёзд в бассейнах будет достаточно.

Спортсмены из России будут. Что надо знать о чемпионате мира – 2023 по водным видам спорта

14 июля стартует чемпионат мира по водным видам спорта – одно из крупнейших спортивных событий 2023 года. Этот турнир несколько раз переносился по различным причинам, но теперь нет никаких предпосылок к его отмене. «Чемпионат» собрал всю важнейшую информацию по турниру.

Где пройдёт чемпионат мира?

Чемпионат мира пройдёт в японском городе Фукуока с 14 по 30 июля. Первоначально он должен был пройти в 2021-м, но из-за переноса Олимпийских игр в Токио Международная федерация водных видов спорта сместила турнир на 2022-й. Однако в Японии на момент подтверждения полной готовности проведения чемпионата мира действовали ограничения, связанные с пандемией коронавируса, поэтому ЧМ-2022 прошёл в Будапеште.

С третьей попытки Фукуока готова провести турнир. В 2001-м в этом городе уже проходил водный чемпионат мира, и большая часть стартов вновь пройдёт на том же Морском стадионе, который использовался и 22 года назад. А вообще арена была построена ещё в 1995-м к летней Универсиаде. На Морском стадионе пройдут соревнования по плаванию, синхронному плаванию и водному поло.

Прыгуны в воду будут соревноваться в бассейне префектуры Фукуока, а плавание на открытой воде и хайдайвинг пройдут в акватории приморского пляжного парка Момочи.

Сколько комплектов наград будет разыграно?

За 17 дней спортсмены разыграют 75 комплектов наград в шести видах спорта. Самым медалеёмким видом является плавание – 42 комплекта медалей. В прыжках в воду будет разыграно 13 комплектов наград, в синхронном плавании – 11, в плавании на открытой воде – 5, в хайдайвинге и водном поло – по 2 комплекта медалей.

Соревнования традиционно для водных чемпионатов мира разнесены. На первой неделе медали будут разыграны в синхронном плавании, прыжках в воду и плавании на открытой воде, на второй неделе – в плавании, хайдайвинге и водном поло.

Примут ли российские спортсмены участие в ЧМ-2023?

Российские мастера водных видов спорта до чемпионата мира в Фукуоке не допущены. Об этом стало известно ещё в апреле.

«Международная федерация продлила наложенные в прошлом году ограничения на участие наших спортсменов в своих мероприятиях», – сообщил тогда президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников.

Других рекомендаций не было.

Но российские, точнее, бывшие российские спортсмены в Фукуоку всё же приедут. Например, за сборную Франции заявлена Анастасия Кирпичникова, которая квалифицировалась для участия в заплывах на дистанциях 400, 800 и 1500 м вольным стилем. Смена Кирпичниковой спортивного гражданства вызвала много споров, а сама спортсменка успела не раз заявить, что рада и горда представлять новую страну.

За сборную Франции выступит и синхронистка Анастасия Баяндина, которая вместе с сестрой Дарьей покинула Россию ещё в 2019-м, а спустя два года близняшки были дисквалифицированы за допинговое нарушение, допущенное ещё в 2014-м. Срок дисквалификации закончился 18 марта 2023 года.

В составе сборной Хорватии по водному поло выступит Константин Харьков, недавний лидер сборной России. И подобных примеров достаточно.

Кто из мировых суперзвёзд не выступит на ЧМ-2023?

В Фукуоке не выступят несколько спортсменов, которых можно назвать легендарными.

Например, семикратный олимпийский чемпион из США Кейлеб Дрессел, который не сумел набрать форму к отборочным стартам и не смог зацепиться ни за одну из многочисленных возможностей.

Трёхкратный олимпийский чемпион в плавании брассом британец Адам Пити пропустит турнир из-за проблем с психическим здоровьем. Пити сказал, что намерен сосредоточиться на подготовке к Олимпийским играм в Париже.

Ну и, конечно, российские звёзды – команда по синхронному плаванию в полном составе (там все звёзды), рекордсмены мира в плавании Климент Колесников и Евгения Чикунова, двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов, прыгуны в воду.

Но суперзвёзд, которые выступят на турнире, гораздо больше.

Где смотреть ЧМ-2023?

В России права на трансляцию водного ЧМ-2023 принадлежат телеканалу «Матч ТВ», который будет показывать турнир в прямом эфире.

«Чемпионат», конечно, также будет рассказывать обо всём интересном с одного из главных турниров года.