Западная пресса сообщила о переезде Исинбаевой на Тенерифе. Стоит ли этому верить?

В западной прессе на днях сообщили, что двукратная олимпийская чемпионка из России, член комитета спортсменов МОК и просто звезда нашего спорта Елена Исинбаева теперь живёт на солнечном острове Тенерифе.

Что это было? Способ манипулирования, новость ради хайпа или банальная реальность? А может, всё вместе? К одному факту вопросов точно нет – российские болельщики так или иначе взбудоражены сенсацией.

Живет припеваючи?

Буря разразилась после статьи в испанском El Digital Sur. В материале источник издания утверждает, что Исинбаева проживает на острове Тенерифе на постоянной основе, в «роскошном комплексе».

Автор текста отдельно отмечает, что прославленная чемпионка в прыжках с шестом старалась не афишировать своё новое место жительства. Ранее Исинбаева вместе с семьёй проживала в Монако.

Удивительно другое: в тексте буквально чайная ложка сенсации и пара столовых ложек информации, касающейся биографии Елены Исинбаевой. А в целом авторы материала делают акцент на политической составляющей.

В частности, говорится, что Исинбаева, будучи майором Вооруженных Сил РФ, проживает за рубежом, а ещё поддерживает СВО на Украине. Однако у издания нет информации, поддерживает ли она сейчас связь с родиной.

Не забыли испанские журналисты и про то, что обладательница 28 мировых рекордов с 2016 года является членом Международного олимпийского комитета (МОК). И что ранее комитет по этике организации инициировал проверку в отношении Елены Исинбаевой на причастность к ВС РФ.

Вспоминается и участие Исинбаевой в жизни «Юнармии», а также её поддержка Владимира Путина во время избирательной кампании 2018 года.

«Может, у человека отпуск»

Попытку сгладить острые углы предприняла депутат Государственной думы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова:

«Я не знаю, произошло это или нет. Про неё было много всяких историй. Может, она просто поехала на две недели с ребенком отдохнуть в отпуск. Лето же. Увидев её где-то, люди сделали вывод, что она уехала навсегда. Но, слушайте, лето… Я понимаю, если бы это было зимой, тогда можно было бы предположить. Но, может, у человека просто отпуск. Пока я от неё самой не услышу, что она приняла такое решение, не поверю.

Мы же понимаем, зачем они это делают – чтобы всех взбудоражить. Это как в своё время писали про Ивана Скобрева, у которого действительно родители живут в Америке. И перед Олимпиадой в Сочи говорили, что он будет выступать за американскую сборную. Он вообще не собирался этого делать, но это транслировали. Надо понимать, что он никуда не уехал, так и живет в России, хотя, если бы ему было надо, мог бы уехать давно. Однако разговоров было много, и тогда это как раз делали американские СМИ», – сказала Журова «Газете.Ru».

Важно подчеркнуть, что сообщений о том, как и чем живет Исинбаева после завершения карьеры, мало. Личная жизнь титулованной уроженки Волгограда в последние годы была овеяна слухами. По всей видимости, в последнее время Елена действительно жила в Монако, там же она, по сообщениям тренера, родила двоих детей, но сама спортсменка о месте жительства молчала.

В любом случае слепо доверять паре фотографий, сделанных папарацци, без проверки фактов не следует. Как и торопиться с выводами о переезде.

Елена Исинбаева Фото: РИА Новости

Общество раскачали?

Сейчас нашему обществу и правда нелегко. И всегда найдётся тот, кто подольёт масла в огонь. Вот и статья El Digital Sur столкнула лбами тех, кто осуждает решение чемпионки, и тех, кто линчеванием предпочитает не заниматься.

«Патриотка, что сказать...»

«Кому нары, а кому Канары».

«Чем больше разлука, тем сильнее любовь. Представляю, как крепко она сейчас любит Родину!»

«И что? Может себе позволить, значит, пусть там находится».

«На Тенерифе безумно скучно же. Не представляю, как там можно прям жить. Приезжать на месяц в год — нормально».

А вы что думаете по поводу пребывания чемпионки на Тенерифе?

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