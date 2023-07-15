Островок адекватности. Трансгендерам запретили соревноваться с женщинами в велоспорте

Атлеты-трансгендеры – это, пожалуй, одна из главных проблем современного спорта. Особенно там, где спортсмены меняют пол с мужского на женский. Уже есть немало историй о том, как не самые успешные спортсмены-мужчины меняли пол и громили соперниц-женщин. Очень часто руководящие органы такое только поддерживают. Но, к счастью, среди этого мрака нашёлся островок адекватности. В Международном союзе велосипедистов (UCI) ввели новые правила для трансгендеров, которые буквально спасают женский спорт.

Новая категория

14 июля в UCI объявили, что разработали особые правила участия атлетов-трансгендеров в соревнованиях. Новые стандарты обсуждались в течение нескольких месяцев с трансгендерными и цисгендерными спортсменами, юристами, врачами и представителями спортивных организаций.

Согласно новым требованиям, трансгендерам, совершившим переход после начала полового созревания (после 12 лет), запрещено участвовать во всех женских соревнованиях под эгидой UCI. Такие спортсмены смогут выступать в мужской категории, которая отныне будет называться «мужской/открытой». Для трансгендеров, сменивших пол с женского на мужской, ограничений нет.

«На внеочередном заседании, состоявшемся 5 июля, правление UCI приняло решение адаптировать действующие правила UCI о праве трансгендерных спортсменок участвовать в соревнованиях Международного календаря UCI. Отныне женщинам-трансгендерам будет запрещено участвовать в женских соревнованиях по календарю UCI в различных дисциплинах», – говорится в заявлении международной федерации.

По словам UCI, такое решение обусловлено недостатком исследований, доказывающих, что гормональная терапия снижает преимущество трансгендерных спортсменов над женщинами. Кроме того, невозможно исключить, что мужское строение тела – длина конечностей, размер сердца и лёгких – не является преимуществом трансженщин в спорте.

В организации не исключили, что правила могут поменять, если появится достаточное количество исследований. UCI даже проведёт переговоры с другими спортивными федерациями, чтобы в будущем совместно финансировать «исследовательскую программу, направленную на изучение изменений в физических возможностях хорошо тренированных спортсменов, проходящих переходную гормональную терапию».

Справедливые правила

Похожие правила годом ранее разработала Международная федерация водных видов спорта (FINA). Там запретили участвовать в женских соревнованиях мужчинам, сменившим пол после полового созревания и имеющим показатель тестостерона более 2,5 наномоль на литр. Для таких спортсменов создали отдельную категорию. Это обезопасило женский спорт от сильных трансгендерных спортсменов вроде пловчихи Лии Томас, громившей всех соперниц на студенческих соревнованиях в США.

Если FINA отделила трансгендерных спортсменов от обоих полов, то в UCI просто расширили мужскую категорию, сделав её «открытой», тем самым как бы показав, что, несмотря на смену пола, трансженщина по-прежнему остаётся мужчиной. Это крайне важный шаг для защиты женского спорта.

В лёгкой атлетике, например, существуют жёсткие правила по отношению к уровню тестостерона у спортсменок. Он должен быть не более 2,5 наномоль на литр в течение 24 месяцев. В итоге страдают атлетки вроде Кастер Семени или Кристин Мбомы, у которых из-за гиперандрогении с рождения высокий уровень мужских гормонов. Чтобы выступать в соревнованиях, таким спортсменкам, не выбиравшим, какими родиться, нужно принимать специальную терапию, снижающую уровень тестостерона.

Если уж цисгендерным женщинам с гормональными отклонениями необходимо принимать таблетки, дабы сохранить честность результатов соревнований, то что говорить о трансгендерах, чьи физические возможности значительно превышают женские?

Новые правила UCI вступят в силу в понедельник, 17 июля. Можно быть уверенными, что женщины в велоспорте и водных видах спорта защищены от трансгендеров. Хочется верить, что так будет и в других видах спорта.