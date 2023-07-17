Рекорды в Польше устанавливали без неё. Особенно старался норвежец Якоб Ингебригтсен.

«Непобедимая» Могучих вновь не выиграла этап Бриллиантовой лиги. Но в этом нет её вины

16 июля в Хожуве (Польша) прошёл восьмой этап Бриллиантовой лиги. Соревнования выдались по-настоящему крутыми. Якоб Ингебригтсен установил рекорд Европы, несколько атлетов выдали лучшие результаты сезона в мире, а Ша'Карри Ричардсон и Шерика Джексон подарили лютую зарубу на 100 м.

«Я мечтал об этом дне»

Этап в Хожуве выдался по-настоящему богатым на рекорды. В 9 из 15 проведённых дисциплин были установлены рекорды соревнований. Пожалуй, самым интересным такое достижение было в прыжках в высоту у женщин.

Изначально предполагалось, что разрывать в Польше будет Ярослава Могучих, но она не выступила. Причиной стала задержка рейса, из-за которой бронзовый призёр просто не успела прилететь на соревнования. В отсутствие Ярославы победу одержала украинка Ирина Геращенко, взявшая 1,98 м. Второе место заняла обладательница лучшего результата сезона австралийка Никола Олислагерс, а третье – ещё одна украинка Юлия Левченко. Они тоже взяли 1,98 м. В итоге результаты всех атлеток были засчитаны как рекорд в Хожуве.

Но были в этом польском городке и более крутые достижения. Японка Харука Китагути в метании копья не только установила рекорд встречи и обновила национальный рекорд, но и показала личный рекорд и лучший результат сезона в мире. Харука отправила копьё на 67,04 м. В топ-3 также попали австралийка Маккензи Литтл (64,50) и новозеландка Тори Питерс (62,73).

А главной звездой вечера стал Якоб Ингебригтсен, который замахнулся на мировой рекорд. К несчастью, побить результат Хишама эль-Герружа не вышло. Тем не менее норвежцу удалось обновить рекорд Европы – теперь он равен 3.27,14 минуты. Более того, Якоб показал лучший личный результат и лучший результат сезона в мире. До чемпионата мира всего месяц, а олимпийский чемпион уверенно мчится к своей идеальной форме. Кажется, мировой рекорд действительно может покориться Якобу в этом сезоне.

«Я счастлив воплотить свой план в реальность. Я мечтал об этом дне. Мировой рекорд? Давайте пока не будем торопиться», – заявил Ингебригтсен.

«Этого не может быть»

Лучшие результаты сезона в мире показали ещё два спортсмена. Сперва это удалось венесуэлке Юлимар Рохас в тройном прыжке (15,18). Победительница серьёзно опередила серебряного призёра украинку Марину Бех-Романчук, прыгнувшую 14,70. Третье место заняла кубинка Леянис Эрнандес (14,67).

Следом лучший результат сезона в мире выдал и катарец Мутаз Эсса Баршим в прыжках в высоту. Олимпийский чемпион взял 2,36 м. В тройку призёров попали итальянец Джанмарко Тамбери (2,34) и немец Тобиас Потие (2,34).

Был на этапе в Хожуве и ещё один приятный бонус без рекорда – красивая борьба на стометровке у женщин в конце вечера. В забеге участвовали сильнейшие бегуньи: Ша'Карри Ричардсон и Шерика Джексон. Первое место в итоге заняла американка, опередив принципиальную соперницу из Ямайки всего на 0,02 секунды. Для Ша'Карри эта победа стала второй на этапах Бриллиантовой лиги после дисквалификации за употребление каннабиса.

Бронзу в забеге завоевала местная любимица Ева Свобода. Полька впервые в карьере выбежала из 11 секунд, показав результат 10,94 секунды.

«Я не могу в это поверить. Этого не может быть. Я боялась повернуться к часам, и, когда они показали 10.94, я подумала: «Что?!» – призналась Ева.

Следующий этап Бриллиантовой лиги пройдёт в Монако 21 июля.