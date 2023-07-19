Победителей не судят. Почему Елена Исинбаева не заслуживает шквала лютой критики

В последние дни все только и делают, что обливают грязью Елену Исинбаеву. В ход идёт всё: от гневных комментариев до предложений переименовать спортивные арены, названные в её честь. Словом, люди пытаются стереть из памяти всё то, что сделала личность такого уровня для страны. Да что там для страны – для мирового спорта в целом!
Хочется этому возразить. Агония, в которой бьётся наше общество, пугает.
У меня есть по крайней мере три аргумента, которые доказывают, что Исинбаева не заслуживает шквала лютой критики.
Первое. Исинбаева прославила Россию и российский спорт
Девушка, родившаяся в Волгограде, в начале XXI века стала мегаизвестной в мире. В 2010-х не скрывала, что живёт и тренируется в Европе. Но не отрекалась от своей страны, не меняла флаг. Она была россиянкой. Была и есть.
Елена Исинбаева – это…
- 28 мировых рекордов;
- два золота и одна бронза Олимпиад;
- семь золотых медалей чемпионатов мира;
- очень много детей, которые пришли в спорт.
Неужели вы забыли, как сами радовались очередному космическому успеху Елены? Вспомните это. И, пожалуйста, не говорите: «Не она первая, не она последняя!». Она первая и пока последняя. Исинбаева сделала саму себя непревзойдённой. Как бы ни пытались сейчас прыгуньи с шестом подобраться к заветному рекорду 5,06, им это вообще никак не удаётся. Мировой рекорд легенды лёгкой атлетики держится вот уже 14-й год! И это в то время, когда спортивные технологии развиваются с сумасшедшей скоростью.
Второе. Исинбаева — свободный человек и живёт там, где хочет
Будь то Волгоград с Махачкалой или же Монако с Тенерифе.
Это её жизнь. Она выстроила её сама, и не нам с вами судить, по каким пляжам и улицам будет ходить Исинбаева.
Чего скрывать, многие люди из Волгограда с удовольствием переехали бы на Канары, если бы могли себе это позволить.
Конечно, возникает другой вопрос: может ли публичный человек в столь сложное время переезжать в другую страну?
Я считаю, что может. Она отдала России, пожалуй, больше, чем мы с вами.
И могла бы отдать ещё, если бы не санкции перед Рио-2016.
Третье. А вы сами как поступили бы в такой ситуации?
Дамоклов меч может нависнуть над каждым из нас. Вопросы о нравственном выборе могут быть завтра заданы любому человеку.
Решение Исинбаевой, конечно, неоднозначное. Но нужно помнить одно: критиковать всегда легче, а в особенности других людей.
Но как поступили бы вы сами в аналогичной ситуации?
Если вы не готовы с ходу отказаться от комфортной жизни на тёплых островах и непыльной работе в МОК, то почему с такой лёгкостью берётесь обливать грязью тех, кого недавно любили, боготворили и считали своими кумирами?
Елена Исинбаева, возможно, допустила ошибку. Как минимум сделав спорные заявления. Возможно.
Но она не объявляла о нелюбви к России.
За что тогда на неё накинулись?
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