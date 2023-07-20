Не наше золото. Как российская легкоатлетка стала чемпионкой Европы под флагом Кипра

В середине июля спортивное сообщество было взбудоражено новой идеей депутатов Госдумы. Парламентарии предложили обязать спортсменов, которые сменили спортивное гражданство, выплачивать России компенсации.

И буквально на следующий день бывшая российская легкоатлетка одержала значимую победу под флагом Кипра – на молодёжном чемпионате Европы.

Попадет ли Елена Куличенко в список должников? Вопрос открыт.

Одно ясно точно – она уже стала звездой, принеся островному государству первое золото молодёжного чемпионата Европы в истории. Соревнования проходили в финском городе Эспоо. Бывшая российская легкоатлетка, помимо Кипра, ещё представляет и американский Университет Джорджии.

С точки зрения спортивного результата 22-летней девушке есть куда стремиться: она стала чемпионкой, взяв высоту 1,91 м. Этот результат стал одним из самых слабых среди победительниц за всю историю турнира. Прыгая ниже, побеждали только итальянка Алессия Трост (1,90 в 2015-м), россиянка Александра Шамсутдинова (1,89, в 2009-м) и испанка Рут Бейтья (1,87, в 2001-м).

Начала тренд?

Сразу стоит оговориться, что новоиспечённая чемпионка Европы из России сменила гражданство ещё до того, как это стало мейнстримом.

За Кипр 22-летняя Куличенко выступает с 2021 года. Сначала она прыгала два года только на внутренних турнирах острова – таковы условия перехода. А с 2023-го для неё открылась дорога и на международную арену.

Переход состоялся при помощи отца. По закону Кипра человек и его семья могут получить гражданство, если вложили в экономику страны не менее € 2,2 млн.

Елена Куличенко (в центре) Фото: Jurij Kodrun/Getty Images

«Мой дом там, где семья»

Елена Куличенко рассказывала о том, почему сменила гражданство:

«Мой дом там, где моя семья, где самые близкие. В России ли? (Смеётся). Есть много мест. Это безумное чувство, которое вы можете испытать, путешествуя из одного дома в другой. Трудно определить, где мой дом, это больше о людях.

Время спортсмена на вершине коротко. Все знают, как сложилась ситуация с Россией. Уже какое-то время назад было сложно – тогда из-за допинга я уже думала в основном только о себе. Я хочу соревноваться. Хочу участвовать в международных соревнованиях и иметь возможность проявить себя там».

После этого легкоатлетка столкнулась с потоком ненависти из России:

«Я получила столько ненависти за это. Не думаю, что люди могут даже представить, сколько ненависти было после смены гражданства».

Перешёл и не пожалел

Если отбросить всю политическую подоплёку, то несложно заметить, что больше всего из-за санкций настрадались легкоатлеты. Их история продолжается вот уже восемь лет. И история Елены Куличенко здесь не единственная.

Ещё в 2020 году 19-летний Матвей Волков сменил сборную России на Беларусь. Парня по праву считали одной из главных восходящих звёзд отечественного спорта. Волков в феврале 2020-го установил мировой рекорд в своей возрастной категории, прыгнув с шестом на высоту 5 метров и 50 сантиметров.

По словам спортсмена, одной из причин перехода стало безобразие, которое творилось в российской лёгкой атлетике. А ещё и желание выступить на Олимпийских играх. Такой возможности в 1984 году лишился его отец – Константин Волков. Всё из-за политики, вмешавшейся в большой спорт.

Матвей в итоге попал из огня да в полымя и на международных турнирах не выступает, но переездом всё равно доволен. В 2023 году Матвей выиграл юниорский чемпионат Беларуси, показав лучший результат в карьере –5,75 м. А на турнире Athletics League Волков прыгнул 5,71 м, тем самым опередив наших Тимура Моргунова (5.71 м) и Александра Соловьёва (5.61 м).

Теперь уже белорус Матвей Волков рассказал, что не жалеет о переезде:

«Абсолютно не жалею. В Иркутске мне было бы очень тяжело и неудобно. А Минск меня устраивает, это хорошее место для жизни, никаких разочарований я не испытываю. Мне без разницы, что впереди – Олимпиада, чемпионат мира или Европы. Я с шестом прыгаю, а какие соревнования – мне неважно».

Сардана хочет на Олимпиаду

Лучший марафонец страны Сардана Трофимова сменила спортивное гражданство год назад, уже после начала СВО. Теперь девушка выступает под флагом Киргизии. Легкоатлетка надеется, что переход в другую сборную поможет ей выступить на Олимпиаде и других международных турнирах:

«После Олимпийских игр в Токио у меня пропала мотивация тренироваться. Я была очень раздавлена, хотя старалась это отрицать. Спортсмену нужна новая ступень, чтобы развиваться, а у нас этого нет уже седьмой год. Тогда и поняла, что это мой единственный выход. Это моя жизнь, моё время, мой труд».

Как бы то ни было, российские легкоатлеты, меняя гражданство, способны добиваться успехов. Похоже, с годами таких примеров будет всё больше.