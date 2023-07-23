Парень из Франции лишил великого Фелпса последнего мирового рекорда. Леон — новый король?

Достижение американца продержалось 15 лет. Но 21-летний Маршан не оставил от него и мокрого места.

На проходящем в Японии чемпионате мира – 2023 по водным видам спорта творится история. 21-летний французский пловец Леон Маршан побил мировой рекорд легендарного американца, 23-кратного олимпийского чемпиона Майкла Фелпса. Ему не было равных в заплыве на 400 метров комплексом.

В финальном заплыве Маршан показал результат 4.02,50, тем самым обновив мировой рекорд.

Предыдущий (4.03,84) принадлежал Фелпсу и был установлен на Олимпийских играх 2008 года в Пекине.

«Это просто превосходный результат! Я тренируюсь ради этого каждый день. Я превзошёл своё собственное время на две секунды. Я установил рекорд, это здорово! Не знаю, что сказать, я так счастлив!» – радовался Маршан.

Достижение американца продержалось 15 лет и было его последним личным рекордом. Символично, что золото Маршану вручал сам Майкл Фелпс.

Всё по-взрослому!

Так кто же такой Леон Маршан?

Француз родился в спортивной семье. Его родители – бывшие пловцы – Ксавье Маршан и Селин Бонне. Впервые он заявил о себе в 2019 году на юниорском чемпионате мира в Будапеште, взяв бронзу в комплексе на 400 м с рекордом Франции (4.16,37).

Затем был дебют на Олимпийских играх. В Токио-2020 Маршан до медалей не дотянулся, но занял шестое место на своей профильной дистанции – 400 метров комплексного плавания и десятое место в комплексной эстафете.

Уже на следующий год француз становится чемпионом мира. В Будапеште образца 2022 года ему нет равных на дистанциях 200 и 400 метров комплексом. На последней дистанции он обновил национальный рекорд.

Там же пловец забрал серебро на 200-метровке баттерфляем.

«Я был взволнован»

Примечателен факт, что тренер Леона Маршана и Майкла Фелпса – один и тот же человек. И зовут его Роберт Боумен. Именно он готовил легендарного американца к его выдающимся рекордам. А теперь, с 2021 года занялся другим талантом, но из Франции. Подготовка проходит в США, в штате Аризона.

Боумен рассказывает, что был наслышан о высоком потенциале Маршана:

«Я был очень взволнован, когда принимал решение о сотрудничестве с ним. Это заняло у меня две секунды (смеётся). Я получил представление о его потенциале, как только взглянул на его результаты, а потом я узнал, что его отец, Ксавье, был пловцом, занявшим второе место на Олимпийских играх в Атланте и Сиднее на дистанции 200 метров комплексом. И узнал, что его мать Селин Бонне, специалист по плаванию на спине, была многократной чемпионкой Франции и участвовала в Олимпийских играх 1992 года в Барселоне», – приводит слова Роберта Боумена «Le Monde».

Леон Маршан Фото: Adam Pretty/Getty Images

Большой потенциал

Специалисты, знающие Маршана, говорят, что он излучает спокойствие и самообладание. А недавние успехи француза явно не потолок карьеры.

В интервью французским СМИ 21-летний француз отказывается от сравнений со своим великим предшественником Фелпсом. Скромничает, чего уж там.

«Я не хочу, чтобы меня всё время сравнивали с Фелпсом. Я очень, очень далёк от него. Я хочу проложить свой собственный путь», – говорит Маршан.

А ещё он вспоминает, что прославленные родители не хотели отдавать его в плавание. Но генетическую память стереть не получается.

«Я думаю, что они осознавали сложность этого вида спорта, все жертвы, которые нужно было принести, чтобы добиться успеха. И, несомненно, именно поэтому они не слишком хотели заставлять меня идти по тому же пути».

Теперь в лице Маршана Франция обрела едва ли не главную спортивную звезду Пятой республики. И это накануне домашней Олимпиады-2024.

Но вот удастся ли Маршану стать новым королём? Узнаем совсем скоро.