Девочка, восхитившая даже Майкла Фелпса. Как удивительная Ледеки сносит его рекорд

Кэти уже догнала великого соотечественника по количеству побед на чемпионатах мира. Она просто не могла не стать лучшей.

Американская пловчиха Кэти Ледеки в свои 26 лет добралась до рекорда легендарного Майкла Фелпса – 15 золотых медалей на чемпионатах мира. И уже на этой неделе может превзойти суперзвезду плавания.

Кто же эта суперспортсменка?

Не могла не стать чемпионкой

Кэти Ледеки родилась в Вашингтоне в 1997-м. Как и большинство американцев, она имеет европейские корни – еврейские, чешские и ирландские. В истории её семьи были и холокост, во время которого погибли все родственники бабушки Кэти, и жизнь с чистого листа, когда дедушке Яромиру, бывшему кандидатом медицинских наук, пришлось переучиваться на экономиста. В конце концов, каждый член семьи Ледеки добивался и добивается невероятных высот.

Папа Кэти – Дэвид Ледеки – успешный адвокат, а его родной брат – американский бизнесмен с многомиллионным состоянием. Джон Ледеки – совладелец клуба НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» и их филиала в АХЛ «Бриджпорт Айлендерс». С такими целеустремлёнными и амбициозными родственниками Кэти, вставшая на путь спорта, просто не могла не стать чемпионкой.

Её мама Мэри Джен, ирландка по происхождению, обожала плавание и занималась им в студенчестве. Она мечтала, что дети пойдут по её стопам. Сначала она вместе с мужем привела в бассейн старшего брата Кэти, а когда девочке исполнилось шесть лет, настала и её очередь. Тогда, конечно, ещё никто не догадывался, что это были первые гребки будущей легенды плавания.

Кэти Ледеки Фото: Sarah Stier/Getty Images

«Ты — член команды, как Майкл Фелпс»

Уже в школе Кэти начала показывать невероятные результаты. Чего стоят только два рекорда США на дистанции 200 метров вольным стилем.

Её кумиром, конечно же, был Майкл Фелпс. В детстве ради его автографа маленькая Кэти отстояла огромную очередь, даже не представляя, что однажды её имя будет стоять рядом с его и сам Майкл напишет о ней большое эссе.

В 10 лет Ледеки начал тренировать Юрий Сугиями. Тренер ещё в таком нежном возрасте предложил ей заимствовать технику у мужчин-вольников, то есть активно использовать бёдра и делать более силовые гребки.

В 14 лет Кэти впервые попала в национальную команду, где ей было сложно адаптироваться среди легендарных спортсменов. Тренер давал ей установку: «Ты тоже равноправный член команды, как Майкл Фелпс, Эллисон Шмитт, Райан Лохте», – и всегда повторял: «Как бы ты ни выступила, двигайся дальше!»

Ледеки это помогало. И уже в 15 лет пловчиха-вундеркинд попала в заявку сборной США на Олимпийские игры – 2012 в Лондоне. Самая юная участница команды поехала туда не просто ради опыта. Она сенсационно завоевала золотую медаль на дистанции 800 метров вольным стилем, показав второй результат за всю историю Игр и побив рекорд США, державшийся с 1989-го!

«Она прыгает в воду и завоёвывает мир»

После той Олимпиады Кэти Ледеки перешла к тренеру Брюсу Геммелу. Специально для неё Геммел разрабатывал инновационные подходы и применял новые технологии, а также помогал ей в психологическом плане. В 2013 году девушка начала штурмовать чемпионаты мира и сразу стала четырёхкратной чемпионкой, установив новые мировые рекорды на дистанциях 800 и 1500 метров вольным стилем. В 2015 году в Казани она обновила свои же рекорды, в общей сложности завоевав пять медалей высшей пробы.

На Играх в Бразилии Ледеки выиграла сразу четыре золота и серебро в эстафете 4х100 метров вольным стилем. Ею восхищались все, даже сам Фелпс.

«Никто не подготовлен лучше, чем Кэти. Она гораздо сильнее остальных. Когда я смотрю, как она плавает, я понимаю: это искусство. Она завораживает лёгкостью и красотой своих движений. Когда она плавает с другими ребятами, кажется, будто они стоят на месте. За пределами бассейна, со своими друзьями по команде она расслаблена и улыбчива. Кэти болтает, смеётся, валяет дурака, но стоит ей оказаться на бортике, как всё меняется – она прыгает в воду и завоёвывает мир», – писал Майкл Фелпс в эссе о Ледеки.

Чтобы оценить, насколько Кэти непобедима в глазах болельщиков, стоит вспомнить чемпионат мира – 2017 в Будапеште. Выиграв пять золотых медалей, она впервые уступила первое место на одной из дистанций и осталась только с серебром. Американские таблоиды тут же запестрели заголовками в духе «Постойте… Ледеки проиграла?» Но сама спортсменка призналась, что рада серебру, поскольку оно даёт ей мотивацию работать дальше.

Майкл Фелпс и Кэти Ледеки Фото: Tom Pennington/Getty Images

Поравнялась с Майклом Фелпсом

После этого Кэти завоевала ещё два серебра и одно золото на чемпионате мира в Кванджу, два золота и два серебра на Олимпийских играх в Токио, а два года назад выиграла сразу четыре золота на чемпионате мира в Будапеште.

А теперь её имя стоит рядом с именем легендарного Фелпса. На проходящем в японской Фукуоке чемпионате мира по водным видам спорта на дистанции 1500 метров вольным стилем Ледеки завоевала свою 15-ю золотую медаль в личных видах программы. А также стала первой пловчихой в истории, которой удалось завоевать 20 медалей чемпионатов мира. Уже в субботу она может обойти Фелпса, если выиграет заплыв на 800 метров вольным стилем.

Ледеки в своих силах уверена, после победы она об этом рассказала:

«Я просто действительно наслаждаюсь плаванием прямо сейчас, особенно на дистанциях, я просто чувствую себя великолепно. Я чувствую, что с каждым разом я становлюсь всё лучше. Это то, что вам нравится видеть».

Держись, Майкл. Скоро тебя лишат ещё одного рекорда!