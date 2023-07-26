Тайна кровавой драки в шахматном клубе Санкт-Петербурга раскрыта. Спортом тут и не пахнет

Драка в спорте? Не новость. Один хоккей чего стоит. Да и в футболе случается.

А в шахматах? Оказывается, и такое бывает. Спокойные вроде бы шахматисты иногда тоже могут устроить побоище. А уж если это случается в культурной столице России, то история приобретает уже совсем другие оттенки!

Драка в шахматном клубе

Несколько дней назад в одном из шахматных клубов Санкт-Петербурга «Петровская ладья» был избит главный судья детских и взрослых турниров, один из руководителей клуба 63-летний Сергей Видякин.

Видякин получил телесные повреждения по ходу взрослого турнира по блицу, а вместе с ним пострадал и охранник. Их, по сообщениям СМИ, избили шахматной доской. У охранника повреждено ухо и рассечён нос, а у Видякина диагностировано сотрясение мозга, ушибы, вплоть до ампутации уха. Состояние пострадавшего усугубляется острым отравлением этанолом.

В то же время сообщалось, что свидетелей инцидента нет, так как Видякин работал в клубе один. Что ж, история, достойная криминального сериала.

Спортом тут и не пахнет…

Подробности стали известны позднее.

Как оказалось, Сергей Видякин был ранен и избит коллегой. Зачинщиком драки оказался президент этого же шахматного клуба – 36-летний Александр Волков. Мордобой произошёл из-за просьб в повышении подчинённого. Но вместе с отказом он получил шахматной доской по голове, – сообщает «Фонтанка».

Спортом тут, похоже, и не пахнет! Зато пахнет алкоголем, ведь избиению предшествовало совместное распитие. Вы будете смеяться, но таким образом Волков и Видякин решили отметить международный день шахмат.

Эх, Федор Михайлович, вот она, новая история для вашего романа!

Теперь не до шуток

Преступление без наказания не останется. Подозреваемый в избиении своего коллеги уже задержан, возбуждено уголовное дело по статье 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

«В ходе проверки установлено, что накануне вечером в помещении клуба после совместного распития спиртных напитков между потерпевшим и его коллегой возник конфликт, в ходе которого последний нанёс множественные травмы своему оппоненту», – говорится в заявлении правоохранителей.

В Спортивной федерации шахмат Санкт-Петербурга историю прокомментировали очень сдержанно. Так, председатель судейской коллегии Ольга Стяжкина рассказала, что в организации ждут материалов дела.

«Когда мы получим материалы судебного дела, тогда, соответственно, и будет дана какая-то правовая оценка происшедшему. Пока всё не будет оглашено в судебном порядке, мы не можем как-то комментировать эту ситуацию», — отметила она в беседе с корреспондентом «РИА Новости».

Что ж, радует, что случаев, когда шахматы ссорят людей, куда меньше, чем историй, когда древняя чёрно-белая игра соперников объединяет.